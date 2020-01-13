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Татьяна Боброва
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ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание малого бизнеса Материал редакции

По данным Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже в 2019 году в «Сбербанке», «Открытии», «Тинькофф банке» и «Модульбанке».

  • В декабре 2019 года московское отделение «Опоры России» после заявления малого бизнеса пожаловалось в ФАС на повышение банковских тарифов на расчётно-кассовое обслуживание. В организации предположили, что в действиях банков есть признаки согласованности.
  • Теперь ФАС начала проверку: сейчас служба анализирует состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с переводами денег со счетов юрлиц и ИП. Также регулятор обеспокоен установлением банками прогрессивной тарификации, которая приводит «к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка».
  • Среди возможных решений проблемы в ФАС называют изменение банковского законодательства и/или законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
  • В декабре РБК со ссылкой на данные агентства Markswebb писало, что стоимость обслуживания стала дороже в 2019 году в «Сбербанке», «Открытии», «Тинькофф банке» и «Модульбанке». Например, «Сбербанк» трижды поднимал стоимость пакетов услуг, «Открытие» повысил комиссии за переводы физлицам, а «Тинькофф» отменил часть бесплатных платежек для пакета «Продвинутый».
  • В «Сбербанке» заявили, что изменения тарифов были продиктованы в том числе ситуацией на рынке. «Открытие» не участвует в соглашениях с другими банками по поводу повышения тарифов на расчётно-кассовое обслуживание, сообщили в компании.
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на…
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#новость #фас #малыйбизнес #банки

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5 комментариев
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Стартапер-пессимист

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Открытие - одни из самых хитрожопых, на мой взгляд. Привлекали именно маленькой комиссией, а потом в один месяц просто взяли и увеличили. Да так, что стало дороже чем у конкурентов.

Хотя чего мы хотим, если даже в их приложении для физических лиц и на сайте нельзя посмотреть дату грейс-периода по кредитной карте, а надо звонить в банк.

В 2020 году.

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Юрий Шик

Стартапер-песси…
0

Ну не знаю, кто тут самый хитрожопый.
Модульбанк просто отключил тариф без абонентки в одностороннем порядке. Перевел клиентов на новый тариф и все.
При этом,  предлагает по ретаргетингу для новых клиентов тариф полностью бесплатно, за который старые платят 590 что-ли рублей + за платежи.
Т.е прикидываете, новым клиентам предлагает условия без абонентской платы и комиссию в 2 раза ниже пожизненно(Ахахах-мы то тебя уже знаем), но старых на них не переводит. Покажи им это и скажи переведите меня на этот тариф - нет, отказ. Просто должны платить абонентскую плату и за платежки в 2 раза больше. Я в ахуе, кто там такое придумывал.

Сбербанк в один раз, просто поднял комиссию с 100р за платеж до 200р. , а это увеличение почти на 100% или в 2 раза.

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ЯжПрограммист

Юрий
0

"Да что там какие-то 100 рублей, тьфу мелочь" (с) Герман

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Андрей Гуртовой

0

Сначала демпингуют а потом повышают ((( сотовые операторы так же повысили тарифы с нового года

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ЯжПрограммист

0

А вы думаете поговорка "Не наеб*шь - не проживешь" из ниоткуда взялась?)

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