Право
Артур Томилко

Apple подала в суд на бывшего iOS-разработчика за утечки информации о VisionOS и приложении «Дневник» Статьи редакции

Он сохранял скриншоты переписок с журналистами в мессенджере Signal на свой iPhone.

  • Apple подала в суд на бывшего сотрудника Эндрю Ода за разглашение конфиденциальной информации о продуктах компании журналистам и сотрудникам других организаций, пишет The Verge.
  • Он работал в Apple с 2016 года на должности iOS-разработчика и занимался оптимизацией аккумуляторов. По словам юристов компании, роль Ода предполагала доступ к конфиденциальной информации о «десятках продуктов».
  • В иске отмечается, что он в том числе раскрыл сведения о разработке VisionOS и приложении «Дневник», а также информацию о стратегии соблюдения нормативных требований, численности сотрудников и характеристиках других продуктов компании.
  • В частности, Од общался с журналистами WSJ и The Information через мессенджер для обмена зашифрованными сообщениями Signal, следует из материалов дела. При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone.
  • Утечки были обнаружены в конце 2023 года. На встрече с представителями Apple в ноябре Од отрицал свою причастность, а затем «симулировал необходимость сходить в туалет», где удалил со своего телефона «значительную часть улик» и приложение Signal.
  • На второй встрече, которая прошла 12 декабря, он признался, что передал информацию о стратегиях Apple по соблюдению нормативных требований, неанонсированных продуктах, политике разработки и характеристиках некоторых выпущенных устройств как минимум двум журналистам. Через три дня его уволили.
  • В иске Apple требует проведения суда присяжных, возмещения убытков, изъятия бонусов и опционов на акции, а также вынесения приказа, предписывающего Оду не раскрывать конфиденциальную информацию о компании.

#новости #apple

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19 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone"

"а затем «симулировал необходимость сходить в туалет», где удалил со своего телефона «значительную часть улик» и приложение Signal"

Его в Эппл по квоте альтернативно одарённых набрали штоле?

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Вадим Д.

Великолепные формулировки (-:

Удалил в туалете «значительную часть улик»
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Кулек

Миллиарды терабайтов улик, смытых лично подозреваемым

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местный житель

Бывших разработчиков не бывает

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Либерал-смузихлеб 3.0

О скринах они узнали как?

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Антошка Гармошка
сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone
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Либерал-смузихлеб 3.0

Ну к нему же надо получить доступ. Или он в облако синхронизировал, дебил

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Антошка Гармошка

Ещё раз:

на рабочем iPhone

Не на личном

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Либерал-смузихлеб 3.0

Я понимаю, но он же у него был, раз он потом побежал удалять в туалет

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Антошка Гармошка

Рабочая внутренняя учетка. Какая разница, где этот телефон, с собой ты его носишь или нет, если учетка внутренняя и к ней автоматически есть доступ админам инфобеза?

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Либерал-смузихлеб 3.0

А зачем он тогда удалять бегал

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Alex Nikiforov

Как компания Apple узнала о содержимом смартфона Apple? Даже не знаю.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Паяльником?

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Сергей Доктор

Тайны переписки "нарушаются" не только в "кровавом Мордоре".

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Iskander G.

Земля ему пухом…

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умный человек

Это было не просто смело

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SAMURAY

«При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone.»
Ага конечно, придумали сказочки чтобы не палить бэкдор )

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Юрий Б.

В иске Apple требует вынесения приказа, предписывающего Оду больше не раскрывать конфиденциальную информацию о компании.

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Куртуазный маньерист

Надо было на андроне всё хранить

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16 комментариев
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