Apple подала в суд на бывшего iOS-разработчика за утечки информации о VisionOS и приложении «Дневник» Статьи редакции
Он сохранял скриншоты переписок с журналистами в мессенджере Signal на свой iPhone.
- Apple подала в суд на бывшего сотрудника Эндрю Ода за разглашение конфиденциальной информации о продуктах компании журналистам и сотрудникам других организаций, пишет The Verge.
- Он работал в Apple с 2016 года на должности iOS-разработчика и занимался оптимизацией аккумуляторов. По словам юристов компании, роль Ода предполагала доступ к конфиденциальной информации о «десятках продуктов».
- В иске отмечается, что он в том числе раскрыл сведения о разработке VisionOS и приложении «Дневник», а также информацию о стратегии соблюдения нормативных требований, численности сотрудников и характеристиках других продуктов компании.
- В частности, Од общался с журналистами WSJ и The Information через мессенджер для обмена зашифрованными сообщениями Signal, следует из материалов дела. При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone.
- Утечки были обнаружены в конце 2023 года. На встрече с представителями Apple в ноябре Од отрицал свою причастность, а затем «симулировал необходимость сходить в туалет», где удалил со своего телефона «значительную часть улик» и приложение Signal.
- На второй встрече, которая прошла 12 декабря, он признался, что передал информацию о стратегиях Apple по соблюдению нормативных требований, неанонсированных продуктах, политике разработки и характеристиках некоторых выпущенных устройств как минимум двум журналистам. Через три дня его уволили.
- В иске Apple требует проведения суда присяжных, возмещения убытков, изъятия бонусов и опционов на акции, а также вынесения приказа, предписывающего Оду не раскрывать конфиденциальную информацию о компании.
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"При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone"
"а затем «симулировал необходимость сходить в туалет», где удалил со своего телефона «значительную часть улик» и приложение Signal"
Его в Эппл по квоте альтернативно одарённых набрали штоле?
Великолепные формулировки (-:Удалил в туалете «значительную часть улик»
Миллиарды терабайтов улик, смытых лично подозреваемым
Бывших разработчиков не бывает
О скринах они узнали как?
Ну к нему же надо получить доступ. Или он в облако синхронизировал, дебил
Ещё раз:на рабочем iPhone
Не на личном
Я понимаю, но он же у него был, раз он потом побежал удалять в туалет
Рабочая внутренняя учетка. Какая разница, где этот телефон, с собой ты его носишь или нет, если учетка внутренняя и к ней автоматически есть доступ админам инфобеза?
А зачем он тогда удалять бегал
Как компания Apple узнала о содержимом смартфона Apple? Даже не знаю.
Паяльником?
Тайны переписки "нарушаются" не только в "кровавом Мордоре".
Земля ему пухом…
Это было не просто смело
«При этом он сохранял скриншоты переписок на своём рабочем iPhone.»
Ага конечно, придумали сказочки чтобы не палить бэкдор )
В иске Apple требует вынесения приказа, предписывающего Оду больше не раскрывать конфиденциальную информацию о компании.
Надо было на андроне всё хранить