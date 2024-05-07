Право
Таня Боброва

TikTok подал иск, чтобы оспорить закон о принудительной продаже или блокировке в США Статьи редакции

В частности, сервис считает, что закон нарушает права пользователей на свободу слова и нанесёт ущерб малому бизнесу.

  • Компания подала в суд на правительство США, пишет The New York Times. Она пытается оспорить закон о принудительной продаже сервиса или его блокировке в стране, который Джо Байден подписал в апреле 2024 года.
  • По мнению TikTok, закон в том числе нарушает Первую поправку, требуя «удалить» приложение, которое «миллионы американцев» используют для обмена взглядами и общения. Кроме нарушения права на свободу слова пользователей, блокировка нанесёт ущерб и малому бизнесу, утверждает сервис.
  • Продажа же приложения «невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точек зрения». Особенно в пределах 270-дневного срока, предусмотренного законом. В частности, успех сервиса зависит от его алгоритма рекомендаций, а китайское правительство заявило, что против продажи этих технологий.
  • «Нет сомнений: закон приведёт к закрытию TikTok [в США] к 19 января 2025 года», — приводит издание иск.
  • Согласно закону, у китайской ByteDance (материнская компания TikTok) есть девять месяцев, чтобы найти покупателя для своего видеосервиса в США. Байден сможет продлить срок ещё на три месяца, если увидит «прогресс». Если же компания не захочет идти на сделку, сервис заблокируют.
  • После подписания закона источники The Information сообщили, что ByteDance изучает варианты продажи контрольного пакета акций TikTok в США без алгоритма. Сама компания продажу отвергла. Собеседники Reuters отмечали, что ByteDance предпочтёт закрыть сервис видеороликов вместо продажи, если исчерпает все юридические возможности оспорить запрет.

#новости #tiktok #bytedance

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5 комментариев
Деловой Крыжополь

Это вам ребят надо было обращаться в российский суд, у нас эти вопросики сразу решаются)

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Maxim Fox

Интересно. А мы в праве подавать в суд на законы в РФ?

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местный житель

Сразу на вождя в суд подавай ага. Этоже так работает демократическая система у нас

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Sergey Folps

Вечное правило:
"Своим всё, чужим закон!"

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Ivan Xilytich

За свободой слова в суд. Смешно звучит.

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2 комментария
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