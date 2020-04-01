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Галина Мубаракшина
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Госдума приняла в окончательном чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса Материал редакции

Льготные условия получат отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии Covid-2019.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Центробанке, по которым россияне и бизнес, пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, смогут получить «кредитные каникулы».

  • Согласно тексту законопроекта, индивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса (МСБ) могут не позднее 30 сентября 2020 года попросить банк об отсрочке по уплате займа или уменьшении размера платежей.
  • Заёмщик самостоятельно определяет длительность отсрочки, но она не может превышать полугода.
  • Во время льготного периода банк не вправе начислять предпринимателям штрафы, пени или заявлять права на залог. По окончании отсрочки предприниматель обязан выплатить проценты по кредиту и штрафы, которые накопились до начала действия особых условий.
  • По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул». Перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, не уточнён — его определит правительство России.
  • Заёмщики-физлица смогут получить «кредитные каникулы» по ипотеке и потребительским кредитам сроком до полугода, если их доходы за предыдущий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году.
  • Чтобы получить отсрочку по платежам, заёмщику или ИП нужно позвонить в банк. Подтверждающие документы (справку о доходах, лист нетрудоспособности) он может предоставить в течение полутора месяцев. Представители МСБ действуют согласно договору. Если кредитор не ответил на уведомление в течение десяти дней, льготный период начинается с момента отправки заявки.

25 марта 2020 года президент Владимир Путин анонсировал меры поддержки физлиц и бизнеса, пострадавших из-за пандемии Covid-2019. Предпринимателям обещали, в частности, отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и «кредитные каникулы».

#новость #бизнеснакарантине #малыйбизнес

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42 комментария
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Andrey Sobolev

21

“По окончании льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул». “

Я правильно понимаю что проценты все же нужно будет оплатить, просто позже?

Ответить

Руслан Кадейкин

Andrey
25

Если читать дословно, то да. Ну как бы каникулы, но не каникулы. Это как бы самоизоляция и штрафы, но ещё не карантин.

Ответить

Ярослав Фролов

Руслан
3

Как раз если читать дословно, то нет: сказано "которые накопились ДО НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ" — полагаю, те проценты, которые вы должны банку до того, как подали заявление.

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Денис Демидов

Ярослав
2

По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул».

Ответить

Руслан Кадейкин

Ярослав
0

Как я понял это относится к другому пункту. А там где информация про каникулы, такой оговорки нет.

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Станислав Галушка

Andrey
6

Смысла нет в таких каникулах, прям потом деньги появятся сразу)))

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Денис Демидов

Станислав
1

Смысл воспользоваться есть, лучше оттянуть, на сэкономленные деньги купить доллары, а то завтра может так случится, что не до вас будет банку, а может и банка уже не будет, а может и государства.

Ответить

Александр Деобальд

Станислав
0

А что если заёмщик каникулами воспользуется, вопросы порешает, пик окончанию каникул заявит банкротство)? (ООО)?

Ответить

Help lawyer

Александр
0

Ну у нас при банкротстве составляется отчет в суд о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротсва. Вот пусть в суде банк и доказывает. Или у нас законы уже пишутся с оглядкой на всратость судов?

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Владимир Чижевский

Andrey
6

Похоже на кредитные каникулы от ВТБ, когда при пропуске платежа в 7к рублей мне в конец кредита дописали те же 7к рублей +4к процентов. Нормальная тема. Для банка.

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Slava Itprofi

Владимир
1

У меня ситуация с этой конторой была в 2008 году в разгар очередного кризиса, когда они просто "закрылись" на месяц и не отвечали (кредитный отдел), все телефоны молчали, в отделении переводили стрелки на телефон. Но затем они за этот месяц начислили штраф и пени)) 

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Владимир Чижевский

Slava
0

Сейчас эта услуга стала "бесплатной". Раньше за неё ещё и 2 тысячи налом в кассу банка изволь отслюнявить. Заплати, чтобы тебя ограбили. Ха.

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Иван Вундермахер

Andrey
0

Которые накопились ДО особых условий, по диагонали читаете что ли

Ответить

John Doe

Иван
0

это в другому пункте

Ответить

Денис Демидов

Иван
0

По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул»

Ответить

Юрий Белоножкин

Andrey
0

Проценты нужно, но не ежемесячный платёж?

Ответить

Victor Filippov

Andrey
0

Да это отсрочка платежа, не бесплатное пользование кредитом. Про сто не начисляются штрафы и пени за то что вы не платите проценты, но эти проценты отдать потом надо будет, хоть и не сразу, но надо

Ответить

Bet Papa

5

Судя по всему люди на VC ждут новости из разряда "Госдума и правительство приняли закон о прощении всех долгов по кредитам и выплате каждому гражданину миллиона рублей и месячный запас Хэннеси из разряда 1 бутылка на 1 взрослого человека, меры могут быть продлены за счет страны до полного окончания кризиса". Каждый пост включает в себя недовольство, я потерял до 70% всего дохода, понимаю что дальше будет больше, помощи не жду, так как понимаю что в стране кризис. У меня вопрос чего ждете вы? Все плохо и у всех сразу, в бюджете дефицит, восполнять его не с чего и для того чтобы понять что сделать надо хотя бы чтобы нефтяной или вирусный кризис кончился. Если сегодня правительство пообещает одно, а завтра переобуется на другое легче никому не станет. Просто ждите, но готовьтесь к займам и игре вдолгую, это только начало.

Ответить

Денис Демидов

Bet
8

Я бы согласился на отмену налогов и на отмену всех гос-мега-пупер-нац-суперпроектов, а те расходы, которые государство не может легко отменить, можно было бы оплачивать от продажи сырья.

Ответить

Ilya Sorokin

Денис
0

От продажи какого сырья? Которое скоро будут обратно выливать?)

Ответить

Денис Демидов

Ilya
0

Газ тоже будут обратно закачивать?  А металлы? А удобрения ? и еще 100500 видов сырья которые РФ на запад гонит.

Ответить

Янис Зятьков

Bet
4

Из крайности в крайность.
А по теме: проценты по ипотечным кредитам семьям с детьми прощают же. Потому что социальная политика, демография и т.п. Как бы важно для государства, да, понятно.
Но как же экономическая политика, бизнес, налоги, вот это всё?
Тут, я думаю, логика такая: почему одним можно прощать проценты по кредитам, а других такие "Ну да, ну да, пошли мы нахер".

Ответить

Денис Демидов

Янис
5

Хохма в том, что для уважаемым людям государство триллионы каждый год прощает без проблем, а тут даже несчастные проценты не могут простить из-за мировой пандемии.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506

ЦБ напечатал для спасения банков 6 триллионов…
Общий объем денежной эмиссии со стороны ЦБ на поддержку проблемных банков за последние 4 года…
www.finanz.ru
Ответить

Help lawyer

Bet
2

Так может быть вы и потеряли доход потому, что вы ничего не ждете? А вот государство от вас, например, ждет. Во всех сферах.

надо хотя бы чтобы нефтяной или вирусный кризис кончился

Я все еще жду когда кризис 2008 закончится. Уже следом был кризис 2009, 2012, 2014, 2016, 2018... А-а-а, надо еще подождать? Что ж вы раньше не сказали.

Ответить

Николай Шелопугин

4

Я просто охуе**ю с нашего правительства. Главное красиво подать, ведь 90% в детали вникать не будут.
Какой позор!

Ответить

Vladislav S

2

А кто за все это платит? Я правильно понимаю, что власти за деньги банков оказывают помощь? Круто, че. Типа ребята, тут кризис, простите вашим должникам, а мы тут постоим

Ответить

John Doe

Vladislav
3

Никто никому не прощает. Долги как были так и останутся. И проценты так же будут начисляется. Просто все это нужно будет разом отдать через 6 месяцев. Так себе помощь. А банки, в российских реалиях, без дешёвых денег от государства не останутся. 

Ответить

Денис Демидов

John
2

Нормальная помощь, через полгода может и страны не будет, в РФ живем же.

Ответить

Иван Радзимич

–3

Т.е. если ты сидишь без официальной работы и перебиваешься мелким заработком (который не можешь никак подтвердить) и теперь он накрылся - то никакой помощи тебе не полагается. При доходе в 0 руб. он не может упасть на 30%.

Неплохо придумано!

Ответить

Иван Вундермахер

Иван
6

А что, это гос-во виновато в этом? Я давно говорю, что надо обелять работу и платить хотя бы 6 %

На биржу вставай, пособие получай

Ответить

Иван Радзимич

Иван
4

Пособие выдают тем, кто отработал не менее 60 дней в 2020 году. Чтобы получить пособие по безработице надо сначала найти работу. :)

Ответить

Help lawyer

2

отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии Covid-2019

Извините, а остальным типа норм? Или у нас только образно умирающих спасают, а больных или гангенозных еще побарахтаются? Я уж не говорю про здоровых
...

Ответить

Cabo Elizabeth

0

Да, походу помощи и не будет. Вопрос как в это время кредиты отдавать , ведь даже втб на поблажки не идёт. Т.е . Если не трудоустроен официально -твои проблемы, иди, занимай у кого хочешь

Ответить

Bet Papa

Cabo
0

Вопрос кредитов меня тоже беспокоит больше всего

Ответить

Ilya Sorokin

Cabo
0

Знали риски. Согласились. Кто виноват?)

Ответить

Евгений Смирнов

0

Передаю привет последователям советов из этой и аналогичных статей: https://vc.ru/legal/95061-oformlenie-sotrudnikov-kak-ip

Ответить

Help lawyer

Евгений
0

Вы хотите им предъявить, что они не предвидели пандемию и сечинские маневры? Так предъявляйте государству, где врачи, маски и стационары?

Ответить

Венера Каhирова

0

А как показать доход ИП УСН 6% за март,  какие документы предоставить? Общаюсь с 2 банками уже 3 дня,  они все 3-НДФЛ и 2-НДФЛ

Ответить

Иван Вундермахер

Венера
0

Сам себе справку о доходах сделай, на кредит такая катит

Ответить

Mike Glukhov

Венера
0

Выписку с банка по приходу закажи, вот разница между ними и будет проседание доходов

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Александр Возняк

0

Закон уже вступил в силу с сегодняшнего дня?

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Yan Purvenes

0

Разве люди заболевшие находяться не на больничном? Странная уступка только заболевшим.

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