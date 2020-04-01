Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Центробанке, по которым россияне и бизнес, пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, смогут получить «кредитные каникулы».

25 марта 2020 года президент Владимир Путин анонсировал меры поддержки физлиц и бизнеса, пострадавших из-за пандемии Covid-2019. Предпринимателям обещали, в частности, отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и «кредитные каникулы».