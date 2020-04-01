Льготные условия получат отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии Covid-2019.
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Центробанке, по которым россияне и бизнес, пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, смогут получить «кредитные каникулы».
- Согласно тексту законопроекта, индивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса (МСБ) могут не позднее 30 сентября 2020 года попросить банк об отсрочке по уплате займа или уменьшении размера платежей.
- Заёмщик самостоятельно определяет длительность отсрочки, но она не может превышать полугода.
- Во время льготного периода банк не вправе начислять предпринимателям штрафы, пени или заявлять права на залог. По окончании отсрочки предприниматель обязан выплатить проценты по кредиту и штрафы, которые накопились до начала действия особых условий.
- По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул». Перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, не уточнён — его определит правительство России.
- Заёмщики-физлица смогут получить «кредитные каникулы» по ипотеке и потребительским кредитам сроком до полугода, если их доходы за предыдущий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году.
- Чтобы получить отсрочку по платежам, заёмщику или ИП нужно позвонить в банк. Подтверждающие документы (справку о доходах, лист нетрудоспособности) он может предоставить в течение полутора месяцев. Представители МСБ действуют согласно договору. Если кредитор не ответил на уведомление в течение десяти дней, льготный период начинается с момента отправки заявки.
25 марта 2020 года президент Владимир Путин анонсировал меры поддержки физлиц и бизнеса, пострадавших из-за пандемии Covid-2019. Предпринимателям обещали, в частности, отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и «кредитные каникулы».
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Andrey Sobolev
“По окончании льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул». “
Я правильно понимаю что проценты все же нужно будет оплатить, просто позже?
Руслан КадейкинAndrey
Если читать дословно, то да. Ну как бы каникулы, но не каникулы. Это как бы самоизоляция и штрафы, но ещё не карантин.
Ярослав ФроловРуслан
Как раз если читать дословно, то нет: сказано "которые накопились ДО НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ" — полагаю, те проценты, которые вы должны банку до того, как подали заявление.
Денис ДемидовЯрослав
По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул».
Руслан КадейкинЯрослав
Как я понял это относится к другому пункту. А там где информация про каникулы, такой оговорки нет.
Станислав ГалушкаAndrey
Смысла нет в таких каникулах, прям потом деньги появятся сразу)))
Денис ДемидовСтанислав
Смысл воспользоваться есть, лучше оттянуть, на сэкономленные деньги купить доллары, а то завтра может так случится, что не до вас будет банку, а может и банка уже не будет, а может и государства.
Александр ДеобальдСтанислав
А что если заёмщик каникулами воспользуется, вопросы порешает, пик окончанию каникул заявит банкротство)? (ООО)?
Help lawyerАлександр
Ну у нас при банкротстве составляется отчет в суд о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротсва. Вот пусть в суде банк и доказывает. Или у нас законы уже пишутся с оглядкой на всратость судов?
Владимир ЧижевскийAndrey
Похоже на кредитные каникулы от ВТБ, когда при пропуске платежа в 7к рублей мне в конец кредита дописали те же 7к рублей +4к процентов. Нормальная тема. Для банка.
Slava ItprofiВладимир
У меня ситуация с этой конторой была в 2008 году в разгар очередного кризиса, когда они просто "закрылись" на месяц и не отвечали (кредитный отдел), все телефоны молчали, в отделении переводили стрелки на телефон. Но затем они за этот месяц начислили штраф и пени))
Владимир ЧижевскийSlava
Сейчас эта услуга стала "бесплатной". Раньше за неё ещё и 2 тысячи налом в кассу банка изволь отслюнявить. Заплати, чтобы тебя ограбили. Ха.
Иван ВундермахерAndrey
Которые накопились ДО особых условий, по диагонали читаете что ли
John DoeИван
это в другому пункте
Денис ДемидовИван
По завершении льготного периода заёмщику начисляются проценты за пользование кредитом во время «каникул»
Юрий БелоножкинAndrey
Проценты нужно, но не ежемесячный платёж?
Victor FilippovAndrey
Да это отсрочка платежа, не бесплатное пользование кредитом. Про сто не начисляются штрафы и пени за то что вы не платите проценты, но эти проценты отдать потом надо будет, хоть и не сразу, но надо
Bet Papa
Судя по всему люди на VC ждут новости из разряда "Госдума и правительство приняли закон о прощении всех долгов по кредитам и выплате каждому гражданину миллиона рублей и месячный запас Хэннеси из разряда 1 бутылка на 1 взрослого человека, меры могут быть продлены за счет страны до полного окончания кризиса". Каждый пост включает в себя недовольство, я потерял до 70% всего дохода, понимаю что дальше будет больше, помощи не жду, так как понимаю что в стране кризис. У меня вопрос чего ждете вы? Все плохо и у всех сразу, в бюджете дефицит, восполнять его не с чего и для того чтобы понять что сделать надо хотя бы чтобы нефтяной или вирусный кризис кончился. Если сегодня правительство пообещает одно, а завтра переобуется на другое легче никому не станет. Просто ждите, но готовьтесь к займам и игре вдолгую, это только начало.
Денис ДемидовBet
Я бы согласился на отмену налогов и на отмену всех гос-мега-пупер-нац-суперпроектов, а те расходы, которые государство не может легко отменить, можно было бы оплачивать от продажи сырья.
Ilya SorokinДенис
От продажи какого сырья? Которое скоро будут обратно выливать?)
Денис ДемидовIlya
Газ тоже будут обратно закачивать? А металлы? А удобрения ? и еще 100500 видов сырья которые РФ на запад гонит.
Янис ЗятьковBet
Из крайности в крайность.
А по теме: проценты по ипотечным кредитам семьям с детьми прощают же. Потому что социальная политика, демография и т.п. Как бы важно для государства, да, понятно.
Но как же экономическая политика, бизнес, налоги, вот это всё?
Тут, я думаю, логика такая: почему одним можно прощать проценты по кредитам, а других такие "Ну да, ну да, пошли мы нахер".
Денис ДемидовЯнис
Хохма в том, что для уважаемым людям государство триллионы каждый год прощает без проблем, а тут даже несчастные проценты не могут простить из-за мировой пандемии.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506
Help lawyerBet
Так может быть вы и потеряли доход потому, что вы ничего не ждете? А вот государство от вас, например, ждет. Во всех сферах.
надо хотя бы чтобы нефтяной или вирусный кризис кончился
Я все еще жду когда кризис 2008 закончится. Уже следом был кризис 2009, 2012, 2014, 2016, 2018... А-а-а, надо еще подождать? Что ж вы раньше не сказали.
Николай Шелопугин
Я просто охуе**ю с нашего правительства. Главное красиво подать, ведь 90% в детали вникать не будут.
Какой позор!
Vladislav S
А кто за все это платит? Я правильно понимаю, что власти за деньги банков оказывают помощь? Круто, че. Типа ребята, тут кризис, простите вашим должникам, а мы тут постоим
John DoeVladislav
Никто никому не прощает. Долги как были так и останутся. И проценты так же будут начисляется. Просто все это нужно будет разом отдать через 6 месяцев. Так себе помощь. А банки, в российских реалиях, без дешёвых денег от государства не останутся.
Денис ДемидовJohn
Нормальная помощь, через полгода может и страны не будет, в РФ живем же.
Иван Радзимич
Т.е. если ты сидишь без официальной работы и перебиваешься мелким заработком (который не можешь никак подтвердить) и теперь он накрылся - то никакой помощи тебе не полагается. При доходе в 0 руб. он не может упасть на 30%.
Неплохо придумано!
Иван ВундермахерИван
А что, это гос-во виновато в этом? Я давно говорю, что надо обелять работу и платить хотя бы 6 %
На биржу вставай, пособие получай
Иван РадзимичИван
Пособие выдают тем, кто отработал не менее 60 дней в 2020 году. Чтобы получить пособие по безработице надо сначала найти работу. :)
Help lawyer
отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии Covid-2019
Извините, а остальным типа норм? Или у нас только образно умирающих спасают, а больных или гангенозных еще побарахтаются? Я уж не говорю про здоровых
...
Cabo Elizabeth
Да, походу помощи и не будет. Вопрос как в это время кредиты отдавать , ведь даже втб на поблажки не идёт. Т.е . Если не трудоустроен официально -твои проблемы, иди, занимай у кого хочешь
Bet PapaCabo
Вопрос кредитов меня тоже беспокоит больше всего
Ilya SorokinCabo
Знали риски. Согласились. Кто виноват?)
Евгений Смирнов
Передаю привет последователям советов из этой и аналогичных статей: https://vc.ru/legal/95061-oformlenie-sotrudnikov-kak-ip
Help lawyerЕвгений
Вы хотите им предъявить, что они не предвидели пандемию и сечинские маневры? Так предъявляйте государству, где врачи, маски и стационары?
Венера Каhирова
А как показать доход ИП УСН 6% за март, какие документы предоставить? Общаюсь с 2 банками уже 3 дня, они все 3-НДФЛ и 2-НДФЛ
Иван ВундермахерВенера
Сам себе справку о доходах сделай, на кредит такая катит
Mike GlukhovВенера
Выписку с банка по приходу закажи, вот разница между ними и будет проседание доходов
Александр Возняк
Закон уже вступил в силу с сегодняшнего дня?
Yan Purvenes
Разве люди заболевшие находяться не на больничном? Странная уступка только заболевшим.