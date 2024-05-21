Право
Артур Томилко

Минэкономразвития разработало правила патентования ИТ-разработок Статьи редакции

До этого они охранялись только авторским правом, которое защищало код и дизайн продукта, но не принцип его работы.

  • Минэкономразвития подготовило приказ, который устанавливает правила патентования ИТ-разработок, пишут «Ведомости». Согласно документу, «патентной охране подлежат программные алгоритмы, основанные на работе программы в определённом устройстве, которые позволяют достигать конкретных результатов», пересказывает газета.
  • До этого Роспатент не выдавал патенты на ПО, поскольку правил не было, а доказать его уникальность сложно. ИТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало код и дизайн продукта, но не принцип его работы.
  • В заявке на патентование должно содержаться описание функционирования технологии, которая лежит в основе продукта, следует из приказа. Заявитель также должен подтвердить новизну, «изобретательский уровень» и промышленную применимость разработки.
  • Нововведения — ответ на запрос бизнеса, заявил заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Они помогут донастроить существующие механизмы защиты интеллектуальной собственности, добавил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
  • Наличие патента позволяет учитывать ИТ-актив в финансовом учёте, это влияет на оценку компании при привлечении инвесторов и её стоимость при продаже бизнеса, отмечает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. К тому же владелец патента может ограничить использование своей технологии другими компаниями.

#новости #патенты

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21 комментарий
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 xbevice

Запатентуйте кто-нить принцип работы маркетплейса, контекстной рекламы и социальных сетей

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Бинарный Ёж

Обязательно запатентуют, только не кто-нить, а дети чиновников и фсб-шники.

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Олег Бених

Если вы заметили, там написано по новизну – один из обязательных факторов. Соцсети, маркетплейсы и контекстная давно существуют.

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xbevice

Расскажите это американским патентным троллям

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Zloy Marketolog

сразу интернета)

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Вадим Д.

Ну всё, держитесь, Adobe, MS, Apple, Google (ты просто держись) и остальные — ща как запатентуют алгоритмы и станете вы производить софтсодержащие продукты.
Ъуъ мы вам!

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Zloy Marketolog

Предлагаю ВК запатентовать Ютуб, объявить его российским и отобрать его у Гугла в российском суде :)

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Буквоед

Отбиралка лопнет.

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Дмитрий Рявкин

Не оч понятно о чем речь.

Патентования Ит части в некоем ПАК?

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Олег Бених

Защита алгоритма, по которому работает ваша программа или её часть.

Например, создали вы код на JavaScript, который делает что-то невероятное, и разместили на своём сайте. Кто-то увидел этот код, ему понравилось, он забрал себе, а потом ещё и продавать начал.

Вот тут и понадобится патент, защищающий ваши права.

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Denis Bystruev

Я так понимаю, код и раньше защитить можно было.

Теперь можно защитить сам принцип — кто-то увидел у вас новую фичу, повторил у себя (своим кодом), и попал на нарушение.

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pixelday

Можно было и раньше. У нас хорошо работает авторское право.
Принцип работы патентовать сомнительная история.

Особенно с примером на JavaScript. Тогда автор патента заберёт часть стандарта ECMAscript, классы, функции.

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Vlad

Может Гугл запатентовать и в суд на них подать?

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Zloy Marketolog

Гугл и так уже российский, по мнению местных кремлеботов. Серега же - наш парень.

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Дмитрий Маслов
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Veronica Baca
Заявитель также должен подтвердить новизну, «изобретательский уровень» и промышленную применимость разработки.

А тоесть если он этого не сможет сделать то тогда ей пользоваться нельзя будет?

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Константин Домашнев

А есть ссылка на сам приказ?

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Семён О.

Есть ссылка на Ведомости, а там мб и на источник

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Vyacheslav Latkin
К тому же владелец патента может ограничить использование своей технологии другими компаниями.- ну что то годное ввели наконец то, подумали о недочетах в системе удивительно
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pixelday

Сейчас крупные игроки рынка, благодаря имеющимся финансовым и кадровым ресурсам, запатентуют каждую анимацию CSS и функции JS. И прощай развитие IT. Спасибо Минэку.

Патенты на ПО — это зло.

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Angelica

Вообще считаю что очень необходимая вещь, с учётом того как всё быстро развивается и разрабатывается. Это необходимо было как защитить с правовой точки зрения.

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18 комментариев
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