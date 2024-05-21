Госдума разрешила взимать НДС с продавцов из ЕАЭС при онлайн-продажах в России Статьи редакции
До вступления закона в силу они не облагаются НДС на территории России.
- Законопроект внесли на рассмотрение в феврале 2024 года, а уже 21 мая одобрили во втором и третьем чтениях. Если его примет Совфед и подпишет Путин, он вступит в силу через месяц после опубликования, но не раньше 1 июля 2024 года.
- Согласно поправкам, предприниматели из стран EAЭС (помимо России, туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) будут обязаны уплачивать НДС в российский бюджет, если продают товары местного происхождения россиянам-физлицам через «электронные торговые площадки».
- Под последними в документе понимают «информационные системы, функционирующие в интернете», где покупателю доступны сервисы для заказа товара, а также условия оплаты и доставки.
- Если товары продаются на основе договоров комиссии, поручения и иных подобных соглашений, платить налоги должны будут иностранные или российские посредники — как налоговые агенты. Если же продавцы торгуют напрямую, уплатить НДС им придётся самостоятельно — через кабинет налогоплательщика.
- «Российские продавцы при этом смогут принимать к вычету НДС, предъявленный им поставщиками при производстве продукции, которая реализуется через электронные торговые площадки покупателям из других стран ЕАЭС», — добавил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
- В 2023 году Минфин предложил поправки, чтобы российским продавцам не приходилось уплачивать НДС в России, если они продают товары физлицам через интернет-магазины в странах ЕАЭС. До 2022-го НДС выплачивался только в «стране отправления», но затем Казахстан и Беларусь начали взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продавали на их территории.
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Приехал Лужков на АвтоВАЗ, купил себе Жигули. Выезжает за ворота а там братва стоит. Говорят ему "давай плати за крышу раз машину купил". Я платить ничего не буду, я мэр Лужков. Братва-каких ещё Лужков, все платят, плати давай.
Какой мэр? Каких лужков?
Статья написана так, как будто в итоге ндс платит не покупатель
Профдеформация писателей текстов в стране хлопков и прочих отрицательных прорывов
Ещё +20% к 20% инфляции, так? Чтоб жисть мёдом не казалась!?
Сколько вы товаров из ЕАЭС купили на Озоне в прошлом году?
МакБуки, айфоны на озоне из Казахстана. Другая техника тоже
"Товары местного происхождения" вроде в статье
Креветки тоже были исконно белорусскими, почему бы айхонам не быть казахскими, если государь может с этого срубить баблишка?
В самом законопроекте ничего об этом нет.
Если начинает казаться, нужно непременно исправить это недоразумение.
За...ли своей заботой.
Опередили, только искал этот мем)))
Он последние годы почти ко всем новостям подходит (-:
ПЛОТИ
Перекупы вешайтесь
Всегда не понимал таких ватников... Иди в перекуры раз там медом все писано
Так он из этих, которые за сахаром на завод идут, за хлебом на хлебзавод. За мясом в лес. Лишь бы перекупов не кормить)
Еще и работает в продажах)
Что говорит о его iq ...
+20% к цене на lays из беларуси, победа!
Правильно ли я понял, что условный казах, который произвёл или импортировал товар в Казахстане, продавая этот товар российскому покупателю физику через маркетплейс, продавал его с нулевой ставкой НДС до вступления этого закона в силу? То есть у себя он мог принять НДС к вычету, а обязательств по уплате у него не возникало? А сейчас он должен будет уплатить НДС в бюджет РФ?
И наоборот, если российский производитель или импортер продаст товар таким же образом покупателю физику в ЕАЭС, то у российской компании появится возможность принять НДС, уплаченный при импорте или производстве, к вычету?
Если так, то что же здесь плохо?
Коротко: хорошего мало
Такие законы в принципе убивают всю надобность такой структуры как ЕАЭС, которая была создана как аналог ЕЭС (нынешнего ЕС): общий рынок, свобода движения капиталов, товаров, услуг.
Россия как самый большой рынок сбыта товаров и услуг таким образом создает дискриминирующие условия для остальных членов организации (удивительно, что сделала это не первая). Поэтому такие условия в краткосрочной перспективе наносят урон по внутреннему рынку (но защищает местных производителей), а на средней дистанции наносит урон по импортерам из стран ЕАЭС.
В чём же тут дискриминация остальных участников, если таможенные платежи с товаров, поступающих на наш рынок для физлиц, оседают в бюджете соседней страны? Это как раз дискриминация локальных игроков. Я так понимаю, что юрлиц это не касатеся, поэтому пресловутая свобода капиталов внутри ЕАЭС сохраняется.
Теперь и без того небольшого смысла быть в ЕАЭС для этих небогатых стран станет еще меньше. Беларусь еще ладно никуда не денется, Лукашенко ее оставил без какого-либо суверенитета, а остальные вполне могут все это дело остановить, тем более что запад на них тоже давит. И Армения там первая на выход, за ней Казахстан
Речь о продажах физлицам. Металл, нефть-газ, лес, много чего для промышленности, не думаю, что есть альтернативы.
Но ведь в ЕЭС условный фин покупая в немецком магазине онлайн платит процентную ставку НДС своей страны условные 24% за место 19%
А как условный казах в вакууме мог принять НДС к вычету, если он его при продаже не начислял?
При производстве или импорте уплатил в бюджет своей страны, а продал с 0, вот и предъявил в конце отчетного периода.
Да, пора уже стричь партнёров, а то чего они...
Хех, ЦБ нервно напрягся наверное щас, он же с инфляцией пытается бороться
Отлично, новая статья для пополнения бюджета - больше денег на нужды россиян