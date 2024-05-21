Право
Полина Лааксо

Госдума разрешила взимать НДС с продавцов из ЕАЭС при онлайн-продажах в России Статьи редакции

До вступления закона в силу они не облагаются НДС на территории России.

  • Законопроект внесли на рассмотрение в феврале 2024 года, а уже 21 мая одобрили во втором и третьем чтениях. Если его примет Совфед и подпишет Путин, он вступит в силу через месяц после опубликования, но не раньше 1 июля 2024 года.
  • Согласно поправкам, предприниматели из стран EAЭС (помимо России, туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) будут обязаны уплачивать НДС в российский бюджет, если продают товары местного происхождения россиянам-физлицам через «электронные торговые площадки».
  • Под последними в документе понимают «информационные системы, функционирующие в интернете», где покупателю доступны сервисы для заказа товара, а также условия оплаты и доставки.
  • Если товары продаются на основе договоров комиссии, поручения и иных подобных соглашений, платить налоги должны будут иностранные или российские посредники — как налоговые агенты. Если же продавцы торгуют напрямую, уплатить НДС им придётся самостоятельно — через кабинет налогоплательщика.
  • «Российские продавцы при этом смогут принимать к вычету НДС, предъявленный им поставщиками при производстве продукции, которая реализуется через электронные торговые площадки покупателям из других стран ЕАЭС», — добавил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
Источник фото: Sputnik
  • В 2023 году Минфин предложил поправки, чтобы российским продавцам не приходилось уплачивать НДС в России, если они продают товары физлицам через интернет-магазины в странах ЕАЭС. До 2022-го НДС выплачивался только в «стране отправления», но затем Казахстан и Беларусь начали взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продавали на их территории.

#новости #налоги

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33 комментария
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 оскар
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Boby Fisher

Приехал Лужков на АвтоВАЗ, купил себе Жигули. Выезжает за ворота а там братва стоит. Говорят ему "давай плати за крышу раз машину купил". Я платить ничего не буду, я мэр Лужков. Братва-каких ещё Лужков, все платят, плати давай.

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Илларион Колесников

Какой мэр? Каких лужков?

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Viktor Ivanov

Статья написана так, как будто в итоге ндс платит не покупатель

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Alexey Melikhov

Профдеформация писателей текстов в стране хлопков и прочих отрицательных прорывов

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FooFighters

Ещё +20% к 20% инфляции, так? Чтоб жисть мёдом не казалась!?

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Alexey Remizov

Сколько вы товаров из ЕАЭС купили на Озоне в прошлом году?

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fyp

МакБуки, айфоны на озоне из Казахстана. Другая техника тоже

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Alexey Remizov

"Товары местного происхождения" вроде в статье

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Вадим Д.

Креветки тоже были исконно белорусскими, почему бы айхонам не быть казахскими, если государь может с этого срубить баблишка?

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Бонифаций на каникулах

В самом законопроекте ничего об этом нет.

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Илларион Колесников

Если начинает казаться, нужно непременно исправить это недоразумение.

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Вадим Д.

За...ли своей заботой.

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FooFighters

Опередили, только искал этот мем)))

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Вадим Д.

Он последние годы почти ко всем новостям подходит (-:

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Пряничный дедушка

ПЛОТИ

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Альвар

Перекупы вешайтесь

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Водяной

Всегда не понимал таких ватников... Иди в перекуры раз там медом все писано

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Укладчик стекловаты

Так он из этих, которые за сахаром на завод идут, за хлебом на хлебзавод. За мясом в лес. Лишь бы перекупов не кормить)

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Андрей

Еще и работает в продажах)

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Водяной

Что говорит о его iq ...

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Pavel Chernev

+20% к цене на lays из беларуси, победа!

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Dmitry Bugaev

Правильно ли я понял, что условный казах, который произвёл или импортировал товар в Казахстане, продавая этот товар российскому покупателю физику через маркетплейс, продавал его с нулевой ставкой НДС до вступления этого закона в силу? То есть у себя он мог принять НДС к вычету, а обязательств по уплате у него не возникало? А сейчас он должен будет уплатить НДС в бюджет РФ?
И наоборот, если российский производитель или импортер продаст товар таким же образом покупателю физику в ЕАЭС, то у российской компании появится возможность принять НДС, уплаченный при импорте или производстве, к вычету?
Если так, то что же здесь плохо?

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Ярослав Лабецкий

Коротко: хорошего мало
Такие законы в принципе убивают всю надобность такой структуры как ЕАЭС, которая была создана как аналог ЕЭС (нынешнего ЕС): общий рынок, свобода движения капиталов, товаров, услуг.
Россия как самый большой рынок сбыта товаров и услуг таким образом создает дискриминирующие условия для остальных членов организации (удивительно, что сделала это не первая). Поэтому такие условия в краткосрочной перспективе наносят урон по внутреннему рынку (но защищает местных производителей), а на средней дистанции наносит урон по импортерам из стран ЕАЭС.

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Dmitry Bugaev

В чём же тут дискриминация остальных участников, если таможенные платежи с товаров, поступающих на наш рынок для физлиц, оседают в бюджете соседней страны? Это как раз дискриминация локальных игроков. Я так понимаю, что юрлиц это не касатеся, поэтому пресловутая свобода капиталов внутри ЕАЭС сохраняется.

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Пёс Дюк

Теперь и без того небольшого смысла быть в ЕАЭС для этих небогатых стран станет еще меньше. Беларусь еще ладно никуда не денется, Лукашенко ее оставил без какого-либо суверенитета, а остальные вполне могут все это дело остановить, тем более что запад на них тоже давит. И Армения там первая на выход, за ней Казахстан

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Dmitry Bugaev

Речь о продажах физлицам. Металл, нефть-газ, лес, много чего для промышленности, не думаю, что есть альтернативы.

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Jeronimo

Но ведь в ЕЭС условный фин покупая в немецком магазине онлайн платит процентную ставку НДС своей страны условные 24% за место 19%

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Бонифаций на каникулах

А как условный казах в вакууме мог принять НДС к вычету, если он его при продаже не начислял?

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Dmitry Bugaev

При производстве или импорте уплатил в бюджет своей страны, а продал с 0, вот и предъявил в конце отчетного периода.

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Иван Иванов

Да, пора уже стричь партнёров, а то чего они...

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Сухой Стояк

Хех, ЦБ нервно напрягся наверное щас, он же с инфляцией пытается бороться

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Васян

Отлично, новая статья для пополнения бюджета - больше денег на нужды россиян

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