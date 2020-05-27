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С 1 июня могут открыться химчистки, ремонтные мастерские, автосалоны и велопрокат.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» и некоторые ограничения для работы бизнеса в Москве до 14 июня.
С 1 июня могут открыться автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом должны соблюдаться все меры безопасности — посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки, должна быть разметки для соблюдения дистанции, а также усиленный режим дезинфекции.
Также начать работу смогут мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг.
Также с 1 июня заработает городской велопрокат, но арендовать велосипеды можно только при использовании перчаток, либо после окончания проката дезинфицировать руль, ручки тормозов и другие части велосипеда.
Кром того, в городе откроются все парки, за исключением «Зарядья». Собянин также позволил жителям города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, выходить из дома на прогулки или для занятий спортом, но только по графику — он будет опубликован на MOS.RU.
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Особенно «логично» теперь выглядит приказ о параде победы 24 июня. Верх верховного кретинизма.
П@здец
Перестаньте уже наконец самоизолироваться, на улице отлично! Этого за вас Собянин не сделает никогда.
Ты шутишь?
Гулял в сквере недалеко от Сокольников, на входе лента и угрожающая табличка — закрыто. Ну, думаю, нарушу наконец закон, пойду по кривой дорожке. Срезал ограждение, а в самом сквере преступников уже человек 80. Кто с детьми, кто с собаками, все радуются, улыбаются, никаких масок и перчаток. Любо-дорого смотреть, хоть снова самоизолируйся.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» и ограничения для работы бизнеса в Москве до 1914-го июня.
Он же утром предлагал все смягчать..
Во-первых, там же было сказано, что постепенное смягчение. Прогулки по паркам «по графику» не означают отмену самоизоляции
Во-вторых, все условия еще не озвучили
Да блин.
Привет парикмахеры с профи ру.
Я не дождался открытия. А с девочками знакомится надо.
Лучше б Собянин сам самоустранился, самоизолировался, самоубился об стену.
Путина никто не слушает ?
Ничего не понятно. То есть, открывают торговые центры, но в остальном типо сидите дома?
Можно ещё зайти в велопрокат, и прокатиться в автосалон и обратно домой ))
А в Питер на машине можно будет поехать?
Там еще в добавок замечательная новость про усиление "масочного режима" с 1 июня: "Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами, с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.
Маски необходимо будет носить и при прогулках, и при занятиях спортом на открытом воздухе."
Видимо недостаточно еще денег на масках заработали.
Вы серьезно покупаете себе новую маску на каждый выход? Купите одну и носите на здоровье, натягивая при приближении сотрудника полиции.
Вы сейчас народ плохому научите, они перестанут покупать новые маски, доходы от их продажи рухнут!
Чем быстрее рухнут, тем быстрее это все закончится. Мы же не будем утверждать, что цель самоизоляции - снижение числа заболевших?
МСП Москвы - RIP=:((((
Сочувствую жителям, и очень переживаю за друзей, у которых в МСК ипотека, кредиты (((
Вся страна в заднице, ну а столица. в "авангарде ' марша победного, в глубокую темную ж(((((
Ну я вот переезжаю и банкрочусь. Если раньше мучали сомнения и Совесть. То теперь спокойно уезжаю и обнуляюсь. Каникулы мало кто дал, Гос Поддержку не получу, хоть и отрасль пострадавшая - оквед не основной 😕
Если мы никому не нужны, то и нам скоро никто не будет нужен... голосование близко 😕
Не обольщайтесь, а дистанционное голосование? Печально, что класс эксплуататоров больше не миф.
Это отдельная тема. Как дистанционное голосование может быть анонимным? 😃
А верховенство федерального закона над Конституцией? То-то...
Это значит, что и пропускная система в Москве будет действовать до 14 июня?
А выезжать из мск можно?
Также с 1 июня заработает городской велопрокат, но арендовать велосипеды можно только
Только на пять лет 🤣
То есть все торговые центры полностью заработают?
А гулять в ТЦ я могу без расписания?))
Кто-нибудь поделится опытом, как переехать в Латвию или Литву?
Точно так же, как в любую другую страну ЕС? Но учтите, в Прибалтике любят знающих язык.
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