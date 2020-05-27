С 1 июня могут открыться химчистки, ремонтные мастерские, автосалоны и велопрокат.

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» и некоторые ограничения для работы бизнеса в Москве до 14 июня.

С 1 июня могут открыться автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом должны соблюдаться все меры безопасности — посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки, должна быть разметки для соблюдения дистанции, а также усиленный режим дезинфекции.

Также начать работу смогут мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг.

Также с 1 июня заработает городской велопрокат, но арендовать велосипеды можно только при использовании перчаток, либо после окончания проката дезинфицировать руль, ручки тормозов и другие части велосипеда.

Кром того, в городе откроются все парки, за исключением «Зарядья». Собянин также позволил жителям города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, выходить из дома на прогулки или для занятий спортом, но только по графику — он будет опубликован на MOS.RU.