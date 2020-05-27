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Лиана Липанова
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Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» в Москве до 14 июня и частично снял ограничения для бизнеса Материал редакции

С 1 июня могут открыться химчистки, ремонтные мастерские, автосалоны и велопрокат.

49 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» и некоторые ограничения для работы бизнеса в Москве до 14 июня.

С 1 июня могут открыться автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом должны соблюдаться все меры безопасности — посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки, должна быть разметки для соблюдения дистанции, а также усиленный режим дезинфекции.

Также начать работу смогут мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг.

Также с 1 июня заработает городской велопрокат, но арендовать велосипеды можно только при использовании перчаток, либо после окончания проката дезинфицировать руль, ручки тормозов и другие части велосипеда.

Кром того, в городе откроются все парки, за исключением «Зарядья». Собянин также позволил жителям города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, выходить из дома на прогулки или для занятий спортом, но только по графику — он будет опубликован на MOS.RU.

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49 комментариев
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Ilya Brin

12

Как похорошела квартира при Сергее Семеновиче

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Michael Shramko

Ilya
2

😁😁😁😁

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Vladimir Makarovskiy

8

Особенно «логично» теперь выглядит приказ о параде победы 24 июня. Верх верховного кретинизма.

Ответить

Stacy Gruneva

Vladimir
0

Там не парад, а репетиция. А парад 26 июля😂

Ответить

Даша Иерусалимова

6

П@здец

Ответить

Evgeny Boyko

Даша
1

Перестаньте уже наконец самоизолироваться, на улице отлично! Этого за вас Собянин не сделает никогда.

Ответить

Андрей Федоров

Evgeny
0

Ты шутишь?

Ответить

Evgeny Boyko

Андрей
0

Насчет погоды? Ну бывают кратковременные дожди, делов-то :-)

Ответить

Stanislav

Evgeny
0

У меня на районе без проблем все уже недели 3 как гуляют. Но сейчас видимо подтянут югенд для тотального контроля. Такая дурь конечно

Ответить

Evgeny Boyko

Stanislav
0

Гулял в сквере недалеко от Сокольников, на входе лента и угрожающая табличка — закрыто. Ну, думаю, нарушу наконец закон, пойду по кривой дорожке. Срезал ограждение, а в самом сквере преступников уже человек 80. Кто с детьми, кто с собаками, все радуются, улыбаются, никаких масок и перчаток. Любо-дорого смотреть, хоть снова самоизолируйся.

Ответить

Кот Матроскин

6

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил «самоизоляцию» и ограничения для работы бизнеса в Москве до 1914-го июня.

Ответить

Semyashkin Oleg

4

Он же утром предлагал все смягчать..

Ответить

Dmitry P.

Semyashkin
1

Во-первых, там же было сказано, что постепенное смягчение. Прогулки по паркам «по графику» не означают отмену самоизоляции
Во-вторых, все условия еще не озвучили

Ответить

Sergey Ontime

1

Да блин.
Привет парикмахеры с профи ру.
Я не дождался открытия. А с девочками знакомится надо.

Ответить

Никита Марушков

Sergey
5

ться надо

Ответить

Semyashkin Oleg

Никита
2

знакомиЦА

Ответить

Владислав Куликов

3

Лучше б Собянин сам самоустранился, самоизолировался, самоубился об стену.

Ответить

Кристина Агапова

2

Путина никто не слушает ?

Ответить

Anton Smets

Кристина
0

Ради этого комментария стоит завести акк.

Ответить

Владислав Плышевский

1

Ничего не понятно. То есть, открывают торговые центры, но в остальном типо сидите дома?

Ответить

Arthur Niazyan

Владислав
1

Можно ещё зайти в велопрокат, и прокатиться в автосалон и обратно домой ))

Ответить

Амина Эрболатова

0

А в Питер на машине можно будет поехать?

Ответить

Михаил Ефремов

Амина
3

Никто и не запрещал, не было таких мер. 

Ответить

Andrey Smalkov

1

Ну сколько можно то? Надоели 😔

Ответить

Евгения Дудинец

1

Ну наконец-то

Ответить

Владислав Куликов

1

Жаль, что ссс никак не изолируют.

Ответить

andrey andreys

1

Там еще в добавок замечательная новость про усиление "масочного режима" с 1 июня: "Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами, с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.

Маски необходимо будет носить и при прогулках, и при занятиях спортом на открытом воздухе."

Видимо недостаточно еще денег на масках заработали.

Ответить

Alexey Praskovin

andrey
0

Вы серьезно покупаете себе новую маску на каждый выход? Купите одну и носите на здоровье, натягивая при приближении сотрудника полиции.

Ответить

Semyashkin Oleg

Alexey
0

Вы сейчас народ плохому научите, они перестанут покупать новые маски, доходы от их продажи рухнут!

Ответить

Alexey Praskovin

Semyashkin
0

Чем быстрее рухнут, тем быстрее это все закончится. Мы же не будем утверждать, что цель самоизоляции - снижение числа заболевших?

Ответить

Ярослав Шенцов

0

МСП Москвы - RIP=:((((
Сочувствую жителям, и очень переживаю за друзей, у которых  в МСК ипотека, кредиты (((
Вся страна в заднице,  ну а столица.    в "авангарде ' марша победного,  в глубокую темную ж(((((

Ответить

Александра Тимошенко

Ярослав
1

Ну я вот переезжаю и банкрочусь. Если раньше мучали сомнения и Совесть. То теперь спокойно уезжаю и обнуляюсь. Каникулы мало кто дал, Гос Поддержку не получу, хоть и отрасль пострадавшая - оквед не основной 😕

Ответить

Александра Тимошенко

0

Если мы никому не нужны, то и нам скоро никто не будет нужен... голосование близко 😕

Ответить

Георгий Коломиец

Александра
1

Не обольщайтесь, а дистанционное голосование? Печально, что класс эксплуататоров больше не миф.

Ответить

Александра Тимошенко

Георгий
0

Это отдельная тема. Как дистанционное голосование может быть анонимным? 😃

Ответить

Георгий Коломиец

Александра
0

А верховенство федерального закона над Конституцией? То-то...

Ответить

Артём Цымбалюк

0

Это значит, что и пропускная система в Москве будет действовать до 14 июня?

Ответить

Alexey Praskovin

Артём
0

Как минимум. Уж больно идея хорошая, так просто ее не отпустят.

Ответить

Игорь Чепенко

0

ВОЗ поработала

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

О, а вот и поддержка Экономики подъехала!

Ответить

Мария Дегтерева

0

А выезжать из мск можно?

Ответить

Timur Cheberda

Мария
0

Да

Ответить

sardelkin

0

на велосипеде ночью не покататься почему-то

Ответить

Arthur Niazyan

0

Также с 1 июня заработает городской велопрокат, но арендовать велосипеды можно только

Только на пять лет 🤣

Ответить

Лунатик

0

Боже, как же хорошо что я не живу в России)

Ответить

Наиль

0

@андоны

Ответить

Александр Прокудин

0

То есть все торговые центры полностью заработают?
А гулять в ТЦ я могу без расписания?))

Ответить

Anton Smets

0

Кто-нибудь поделится опытом, как переехать в Латвию или Литву?

Ответить

Alexey Praskovin

Anton
0

Точно так же, как в любую другую страну ЕС? Но учтите, в Прибалтике любят знающих язык.

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