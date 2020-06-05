Основатели оценили компенсацию в 435 млн рублей на троих, банк выплатил им по 15 млн рублей.
- Останкинский районный суд Москвы отказал сооснователю «Модульбанка» Андрею Петрову в иске к банку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. Информацию газете подтвердил адвокат Петрова Роман Францев.
- Андрей Петров, а также сооснователи банка Олег Лагута и Яков Новиков, подавшие отдельные иски, обвиняют компанию в нарушении трудовых соглашений и требуют взыскать с неё компенсацию за развитие бизнеса в течение пяти лет. По оценкам Петрова, Лагуты и Новикова, это 435 млн рублей на троих. «Модульбанк» выплатил им по 15 млн рублей, а затем прекратил перечислять деньги, отмечают «Ведомости».
- В банке исковые требования основателей считают необоснованными, рассказал газете адвокат «Модульбанка» Филипп Рябченко. Запрошенная сумма «перекрывает» всю прибыль банка за 2019 год, утверждает он.
- Мотивировочная часть решения пока неизвестна, однако Андрей Петров намерен оспаривать его, рассказал изданию Роман Францев. Заседания по искам его партнёров состоятся 19 июня и 8 июля.
- В мае 2020 года Петров, Лагута и Новиков попросили суд взыскать с основного акционера «Модульбанка» Артёма Аветисяна 660 млн рублей. Они считают, что он необоснованно обогатился, когда основатели безвозмездно вернули ему 22,5% акций банка без оценки их стоимости.
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Elshad Melikmamedov
Не имей 100 рублей а имей сто друзей (с) Артем Аветисян
Alexey IvanovElshad
Это Аветисян, который Калви из Бэринга посадил?
Алексей ФроловAlexey
ага
Elshad MelikmamedovAlexey
Тот самый
Alexey IvanovElshad
Красавчег.
Георгий Беглорян
Modulbank
Здравствуйте.
Мы согласны с решением суда. Удовлетворение требований истцов по расчетам противоречит сути и форме договоренности сторон.
Расчет, который указали бывшие топ-менеджеры банка, был приведен до аудиторского заключения и носил необоснованный характер.
Хотим отметить, что на работу банка данная ситуация никак не повлияет. Мы продолжаем оказывать качественный сервис нашим клиентам.
AL AL
могли бы и домашний арест присудить, чтобы посидел-подумал
Yury Molodtsov
В банке исковые требования основателей считают необоснованными, рассказал газете адвокат «Модульбанка» Филипп Рябченко. Запрошенная сумма «перекрывает» всю прибыль банка за 2019 год, утверждает он.
Причем тут вообще прибыль.
Alex Cox
Как писали раньше, в суде там нефиг делать особо. У них была договоренность на словах по сути. Лоханулись в этом плане.
Артем Калашников
Фу лох