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Галина Мубаракшина
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Суд отказал сооснователю «Модульбанка» Андрею Петрову в иске о многомиллионной компенсации за развитие бизнеса Материал редакции

Основатели оценили компенсацию в 435 млн рублей на троих, банк выплатил им по 15 млн рублей.

  • Останкинский районный суд Москвы отказал сооснователю «Модульбанка» Андрею Петрову в иске к банку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. Информацию газете подтвердил адвокат Петрова Роман Францев.
  • Андрей Петров, а также сооснователи банка Олег Лагута и Яков Новиков, подавшие отдельные иски, обвиняют компанию в нарушении трудовых соглашений и требуют взыскать с неё компенсацию за развитие бизнеса в течение пяти лет. По оценкам Петрова, Лагуты и Новикова, это 435 млн рублей на троих. «Модульбанк» выплатил им по 15 млн рублей, а затем прекратил перечислять деньги, отмечают «Ведомости».
  • В банке исковые требования основателей считают необоснованными, рассказал газете адвокат «Модульбанка» Филипп Рябченко. Запрошенная сумма «перекрывает» всю прибыль банка за 2019 год, утверждает он.
  • Мотивировочная часть решения пока неизвестна, однако Андрей Петров намерен оспаривать его, рассказал изданию Роман Францев. Заседания по искам его партнёров состоятся 19 июня и 8 июля.
  • В мае 2020 года Петров, Лагута и Новиков попросили суд взыскать с основного акционера «Модульбанка» Артёма Аветисяна 660 млн рублей. Они считают, что он необоснованно обогатился, когда основатели безвозмездно вернули ему 22,5% акций банка без оценки их стоимости.

#новость #модульбанк

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Elshad Melikmamedov

4

Не имей 100 рублей а имей сто друзей (с) Артем Аветисян

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Alexey Ivanov

Elshad
1

Это Аветисян, который Калви из Бэринга посадил?

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Алексей Фролов

Alexey
0

ага

Ответить

Elshad Melikmamedov

Alexey
0

Тот самый

Ответить

Alexey Ivanov

Elshad
0

Красавчег.

Ответить

Георгий Беглорян

2
Ответить

Modulbank

1

Здравствуйте.
Мы согласны с решением суда. Удовлетворение требований истцов по расчетам противоречит сути и форме договоренности сторон.

Расчет, который указали бывшие топ-менеджеры банка, был приведен до аудиторского заключения и носил необоснованный характер.

Хотим отметить, что на работу банка данная ситуация никак не повлияет. Мы продолжаем оказывать качественный сервис нашим клиентам.

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AL AL

1

могли бы и домашний арест присудить, чтобы посидел-подумал

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Yury Molodtsov

1

 В банке исковые требования основателей считают необоснованными, рассказал газете адвокат «Модульбанка» Филипп Рябченко. Запрошенная сумма «перекрывает» всю прибыль банка за 2019 год, утверждает он.

Причем тут вообще прибыль.

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Alex Cox

0

Как писали раньше, в суде там нефиг делать особо. У них была договоренность на словах по сути. Лоханулись в этом плане.

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Артем Калашников

–1

Фу лох

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