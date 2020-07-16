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Голосовой помощник выкупил
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Лиана Липанова
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Евросоюз начал новое антимонопольное расследование против ИТ-компаний — проверяет, как применяются данные с Siri и Alexа Материал редакции

Регуляторы опросят около 400 компаний по всему миру.

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Евросоюз начинает антимонопольное расследование о работе голосовых помощников вроде Siri от Apple и Alexa от Amazon, сообщает Bloomberg. Регуляторы проверят, как ИТ-компании применяют пользовательские данные, собираемые голосовыми ассистентами.

Комиссия уже обнаружила признаки того, что ИТ-компании могут ограничивать доступ к некоторым данным и фильтровать выдачу или намеренно производить устройства, несовместимые с продуктами конкурентов, пишет издание.

«Когда крупные компании начинают пользоваться властью, они могут очень быстро подтолкнуть рынки к критической точке, когда конкуренция превращается в монополию. Мы не должны допустить этого с интернетом вещей», — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

Голосовые помощники меняют модель взаимодействия с вещами, потому что у пользователей есть только один представленный вариант вместо множества вариантов продуктов, которые есть в магазине, объяснила она.

Комиссия упомянула и о фитнес-трекерах, в частности, о поглощении Google производителя «умных» браслетов Fitbit — компании сообщили о сделке в ноябре 2019 года. Исследование также коснётся «умных» телевизоров, холодильников и других устройств. Однако подключённые автомобили (connected cars) Евросоюз проверять не будет.

Евросоюз опросит около 400 компаний по всему миру. Опубликовать предварительный отчёт планируется весной 2021 года, а окончательные выводы — летом 2022 года.

Amazon отказалась от комментариев. В Alphabet (владеет Google) на момент публикации заметки не ответили на запрос издания. Apple сообщила, что пока не готова давать комментарии.

14 июля Google заявила, что не будет использовать данные с фитнес-браслетов Fitbit для таргетинга рекламы. Компания рассчитывает, что это поможет получить одобрение антимонопольного регулятора Евросоюза по сделке с Fitbit.

#новость #голосовойпомощник #siri #alexa #amazon #apple #google #fitbit

Лиана Липанова
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