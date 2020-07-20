Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС.

В закладки

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после заявления граждан возбудило дело против ООО «Компания "Симпл"» (бренд сети алкогольных магазинов SimpleWine) из-за нарушения закона о рекламе.

Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома» — продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство.

Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС. В ведомстве отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.

На сайте компании говорится, что получить заказ можно в любой из винотек сети или «согласовать с менеджером»: «Нажмите "согласовать с менеджером" при оформлении заказа. Мы позвоним и что-нибудь придумаем».