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Лиана Липанова
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ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы покупки алкоголя «не выходя из дома» Материал редакции

Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС.

6 комментариев
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после заявления граждан возбудило дело против ООО «Компания "Симпл"» (бренд сети алкогольных магазинов SimpleWine) из-за нарушения закона о рекламе.

Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома» — продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство.

Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС. В ведомстве отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.

На сайте компании говорится, что получить заказ можно в любой из винотек сети или «согласовать с менеджером»: «Нажмите "согласовать с менеджером" при оформлении заказа. Мы позвоним и что-нибудь придумаем».

На момент написания заметки в SimpleWine не смогли предоставить комментарий.

#новость #simple #simplewine

Лиана Липанова
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Артур Алиев

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конкуренты прикинулись гражданами-заявителими?

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Гоша Захаров

Артур
0

Как всегда))

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Xatira Alieva

0

А дистанционная продажа алкоголя в заведениях во время недокарантина никого не смущала?

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Юрий Белоножкин

0

«Мы позвоним и что-нибудь придумаем» Формулировка, конечно, прям напрашиваемся я на ФАС

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Laugh Radiant

0

А если бы у них в офисе побывали, то ещё бы и на обнажёнку возбудились.

Хотя наверное уже и сами убрали, всё-таки теперь не 00-е (нулевые).

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Full Name

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Бгг, ФАС так смешно выборочно "возбуждает"

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