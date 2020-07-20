Комментарии
оказалась нейронной сетью
Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС.
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после заявления граждан возбудило дело против ООО «Компания "Симпл"» (бренд сети алкогольных магазинов SimpleWine) из-за нарушения закона о рекламе.
Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома» — продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство.
Сама компания дистанционную продажу алкоголя отрицает, говорят в УФАС. В ведомстве отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.
На сайте компании говорится, что получить заказ можно в любой из винотек сети или «согласовать с менеджером»: «Нажмите "согласовать с менеджером" при оформлении заказа. Мы позвоним и что-нибудь придумаем».
На момент написания заметки в SimpleWine не смогли предоставить комментарий.
конкуренты прикинулись гражданами-заявителими?
А дистанционная продажа алкоголя в заведениях во время недокарантина никого не смущала?
«Мы позвоним и что-нибудь придумаем» Формулировка, конечно, прям напрашиваемся я на ФАС
А если бы у них в офисе побывали, то ещё бы и на обнажёнку возбудились.
Хотя наверное уже и сами убрали, всё-таки теперь не 00-е (нулевые).
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