Истцы оценивают ущерб в $1 млрд, из этой суммы около $300 млн могла получить компания, считают они.

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Семеро жителей США подали коллективный иск к Apple и Apple Value Services из-за мошенничества с подарочными картами, которые используются при оплате покупок в iTunes Store, App Store, а также подписок на Apple Music, Apple TV+ и другие продукты компании, пишет Business Insider.

Все истцы — пострадавшие от обмана. Схема мошенничества была одинаковой: человеку звонил неизвестный и убеждал его оплатить покупку подарочной картой у местной компании, а затем назвать код на обратной стороне карты, указывает Patently Apple.

Код даёт доступ к средствам на карте — мошенники могли потратить их на покупки в экосистеме Apple или продать карты другим. Преступники часто покупают в магазинах дорогостоящие товары, например, ноутбуки и смартфоны, а подарочной картой iTunes могут оплачивать мошеннические приложения и получать 70% от покупки, отмечает 9to5Mac.

Пользователи считают, что компания «сознательно или по неосторожности» помогала мошенникам, поскольку получает комиссию в размере 30% с покупок в экосистеме Apple.

Истцы считают, что Apple ввела их в заблуждение, сообщая, что в случае обмана нельзя вернуть деньги с карты. На самом деле списание денег с карты происходит только через 4-6 недель после оплаты покупки с её помощью, указывают они. Кроме того, на каждом этапе совершения покупок компания могла отследить и покупателей, и продавцов, и приостановить сомнительные операции.

Со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США истцы указывают, что ущерб мог превысить $1 млрд, а компания — получить около $300 млн в виде комиссии. Пользователи полагают, что компания могла бы вернуть пострадавшим эти деньги.