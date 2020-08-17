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Галина Мубаракшина
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Совет Федерации предложил включить производителей телеком-оборудования в налоговый манёвр для ИТ-отрасли Материал редакции

Эта мера затронет 70 компаний, которые на внутреннем рынке конкурируют с Huawei, Nokia и другими крупными производителями.

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Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в конце июля 2020 года рекомендовал правительству России включить в налоговый манёвр для ИТ-отрасли производителей телеком-оборудования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Власти предлагают снизить для таких компаний ставку страховых взносов с 30% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%, указывает издание. В пресс-службе правительства не ответили на запрос газеты.

В российской радиоэлектронной промышленности задействованы около 3000 предприятий, из них телеком-оборудование производят 70, указывает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. Объём российского рынка телеком-оборудования оценивается в $4 млрд в год, из них $750 млн — доля российских производителей, отмечает газета.

Сейчас налоговый манёвр касается производителей программного обеспечения и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, пояснил газете представитель компании-производителя оборудования для оптических сетей Т8 Алексей Иванов. Российским производителям телеком-оборудования также нужна господдержка: им приходится конкурировать на внутреннем рынке с такими крупными иностранными компаниями, как Huawei, Nokia, полагает он.

Госдума приняла закон о налоговом манёвре в ИТ-отрасли в конце июля. Он нацелен на поддержку бизнеса в условиях пандемии. С 2021 года для российских компаний ставка налога на прибыль будет снижена с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%. Компании обязаны отвечать ряду критериев, например, 90% выручки должны приносить ИТ-продукты.

#новость #налоги #ит

Галина Мубаракшина
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