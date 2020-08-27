ФАС заподозрила ювелирную сеть Sunlight в нарушении закона о рекламе из-за спама и сообщений о закрытии магазинов Материал редакции
Реклама вводит в заблуждение, потому что магазины не закрываются, указал один из покупателей.
Управления ФАС в нескольких регионах России начали проверки в отношении ювелирной сети Sunlight из-за рассылки спама и недостоверной рекламы.
УФАС Москвы проверяет жалобу пользователя, который получил рекламное SMS о скидках на золотые украшения в Sunlight. Пользователь не давал согласия на получение рекламы, а компания не смогла доказать, что он был единственным получателем, указывает УФАС. По той же причине ведомство проверяет оператора МТС, который отправлял SMS.
УФАС Челябинской области в середине августа начало проверять жалобу на недостоверную рекламу, передаёт ТАСС. В ней говорится о закрытии ювелирных магазинов Sunlight и распродаже товаров «за бесценок», хотя магазины продолжают работать, рассказали агентству в ведомстве. Автор жалобы указал, что реклама вводит в заблуждение.
В конце июля УФАС Волгоградской области признала ненадлежащей SMS-рекламу Sunlight об «уходе с рынка». Регулятор пригрозил начать дело против компании, которой грозит штраф до 500 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что уже предупреждали сеть о нарушениях.
Первый фирменный магазин Sunlight был открыт в 2009 году, в 2015 году сеть вошла в пятёрку крупнейших в России. Компания работает в низком ценовом сегменте и продаёт изделия российских и зарубежных производителей.
Компанию критиковали за спам и раньше, а информация о закрытии магазинов стала мемом, пишет The Bell. Сеть, в основном, отделывалась предупреждениями УФАС, указывает издание.
Заподозрила)))))
Через 20 лет ФАС скажут, что на самом деле это был спам и такой маркетинговый ход, вот только сеть уже закрылась на самом деле, так что спешите купить все за бесценок!!!
Может сейчас и в правду финальная распродажа будет, перед большими штрафами?😂
Оперативно
Год с лишним уже атакуют, дебилы! Какой там оперативно
Ну наконец-то) Задолбали со своим «официальным протоколом» и «вынужденным закрытием»)
Штраф 100-500тыс? Пфф.., они с ажиотажем вокруг закрытия в сотни раз больше заработали!
Закройте их нахер уже, затрахали!
Хотя кого мы обманываем, если им люди обьяснять должны в чем тут мем:
Реклама вводит в заблуждение, потому что магазины не закрываются, указал один из покупателей
Скажут, что сначала хотели закрыть, но потом передумали))))
уже не в первый раз закрываются
они каждый год по два раза закрываются, но не удивлюсь, если в этом году действительно закроются
Мне вот только сегодня пришло смс о распродаже, в связи с закрытием магазина. Десятый раз его закрывают на моей памяти, пора им помочь😂
Боже, я этих прероллов на ютубе о закрытии увидел больше, чем видел за всю жизнь рекламы... Ждём обещанного «закрытия». Особенно орнул с ваших менеджеров когда заходил в магазин, там не то что закрытие, там чуть ли в минус не отдаёте продукцию))
Кто все эти люди покупающие псевдозолото.
Я в свое время пригрозил на них подать в суд если будут мне звонить и смс слать, сразу же перестали, а то достали))
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