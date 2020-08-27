Реклама вводит в заблуждение, потому что магазины не закрываются, указал один из покупателей.

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Управления ФАС в нескольких регионах России начали проверки в отношении ювелирной сети Sunlight из-за рассылки спама и недостоверной рекламы.

УФАС Москвы проверяет жалобу пользователя, который получил рекламное SMS о скидках на золотые украшения в Sunlight. Пользователь не давал согласия на получение рекламы, а компания не смогла доказать, что он был единственным получателем, указывает УФАС. По той же причине ведомство проверяет оператора МТС, который отправлял SMS.

УФАС Челябинской области в середине августа начало проверять жалобу на недостоверную рекламу, передаёт ТАСС. В ней говорится о закрытии ювелирных магазинов Sunlight и распродаже товаров «за бесценок», хотя магазины продолжают работать, рассказали агентству в ведомстве. Автор жалобы указал, что реклама вводит в заблуждение.

В конце июля УФАС Волгоградской области признала ненадлежащей SMS-рекламу Sunlight об «уходе с рынка». Регулятор пригрозил начать дело против компании, которой грозит штраф до 500 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что уже предупреждали сеть о нарушениях.

Первый фирменный магазин Sunlight был открыт в 2009 году, в 2015 году сеть вошла в пятёрку крупнейших в России. Компания работает в низком ценовом сегменте и продаёт изделия российских и зарубежных производителей.

Компанию критиковали за спам и раньше, а информация о закрытии магазинов стала мемом, пишет The Bell. Сеть, в основном, отделывалась предупреждениями УФАС, указывает издание.