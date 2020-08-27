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Право
Галина Мубаракшина
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ФАС заподозрила ювелирную сеть Sunlight в нарушении закона о рекламе из-за спама и сообщений о закрытии магазинов Материал редакции

Реклама вводит в заблуждение, потому что магазины не закрываются, указал один из покупателей.

35 комментариев
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Управления ФАС в нескольких регионах России начали проверки в отношении ювелирной сети Sunlight из-за рассылки спама и недостоверной рекламы.

УФАС Москвы проверяет жалобу пользователя, который получил рекламное SMS о скидках на золотые украшения в Sunlight. Пользователь не давал согласия на получение рекламы, а компания не смогла доказать, что он был единственным получателем, указывает УФАС. По той же причине ведомство проверяет оператора МТС, который отправлял SMS.

УФАС Челябинской области в середине августа начало проверять жалобу на недостоверную рекламу, передаёт ТАСС. В ней говорится о закрытии ювелирных магазинов Sunlight и распродаже товаров «за бесценок», хотя магазины продолжают работать, рассказали агентству в ведомстве. Автор жалобы указал, что реклама вводит в заблуждение.

В конце июля УФАС Волгоградской области признала ненадлежащей SMS-рекламу Sunlight об «уходе с рынка». Регулятор пригрозил начать дело против компании, которой грозит штраф до 500 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что уже предупреждали сеть о нарушениях.

Первый фирменный магазин Sunlight был открыт в 2009 году, в 2015 году сеть вошла в пятёрку крупнейших в России. Компания работает в низком ценовом сегменте и продаёт изделия российских и зарубежных производителей.

Компанию критиковали за спам и раньше, а информация о закрытии магазинов стала мемом, пишет The Bell. Сеть, в основном, отделывалась предупреждениями УФАС, указывает издание.

Интернет-магазин Sunlight также сообщает о закрытии магазинов Сайт сети Sunlight

#новость #sunlight #реклама

Галина Мубаракшина
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35 комментариев
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Asker Askerov

33

Заподозрила)))))

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Denis Sibukaev

Asker
9

Через 20 лет ФАС скажут, что на самом деле это был спам и такой маркетинговый ход, вот только сеть уже закрылась на самом деле, так что спешите купить все за бесценок!!!

Ответить

Александр Привалов

Asker
4

Глава службы:

Ответить

Armatur Babai

24
Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

13

Далеко ходить не будем! Вот, сегодня!!!

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

11

Реально достали!!! Спасибо тому, кто пожаловался.

Ответить

Юрий Шмаков

10

Может сейчас и в правду финальная распродажа будет, перед большими штрафами?😂

Ответить

Милан Art

Юрий
0

Сейчас будет закрытие, а потом из закрытого магазина будут продавать несуществующие продавцы. А вывеска это все масоны. Магазин закрыт. Его существование плод твоего воображения

Ответить

Marina Dv

6

Оперативно

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Marina
2

Год с лишним уже атакуют, дебилы! Какой там оперативно

Ответить

Arthur Niazyan

Sergey
3

да это стёб )

Ответить

Serge Tikhonenko

6

Надо им устроить колаборацию   с последним концертом Пугачевой

Ответить

Елена Королькова

5

Ну наконец-то) Задолбали со своим «официальным протоколом» и «вынужденным закрытием»)

Ответить

Виталий Сыресин

4

И десяти лет не прошло

Ответить

Anton Panov

3

Штраф 100-500тыс? Пфф.., они с ажиотажем вокруг закрытия в сотни раз больше заработали!

Ответить

olesya sukh

2

Они даже видео снимали о якобы снятии своей вывески, Аля сматываем удочки!

Ответить

Александр Привалов

2

Закройте их нахер уже, затрахали!

Хотя кого мы обманываем, если им люди обьяснять должны в чем тут мем:
Реклама вводит в заблуждение, потому что магазины не закрываются, указал один из покупателей

Ответить

Александр Брюшинин

1

Скажут, что сначала хотели закрыть, но потом передумали))))

Ответить

Ильяс Салумгереев

Александр
1

и покажут видеоролик где якобы уже закрыт/закрывается

Ответить

Руслан Яцукевич

1

+100500
Сам видел такой фейк-рекламу. Не нужно такими быть!

Ответить

Давид Еловенко

1

уже не в первый раз закрываются

Ответить

MAx Shvedov

Давид
0

они каждый год по два раза закрываются, но не удивлюсь, если в этом году действительно закроются

Ответить

Denis Video

1

Мне вот только сегодня пришло смс о распродаже, в связи с закрытием магазина. Десятый раз его закрывают на моей памяти, пора им помочь😂

Ответить

Василий Кургалов

1

Два раза в месяц закрываются...

Ответить

Alexandr Simonov

1

Я считаю им вообще надо запретить доступ к интернету. Задолбали твари.

Ответить

Милан Art

0

Боже, я этих прероллов на ютубе о закрытии увидел больше, чем видел за всю жизнь рекламы... Ждём обещанного «закрытия». Особенно орнул с ваших менеджеров когда заходил в магазин, там не то что закрытие, там чуть ли в минус не отдаёте продукцию))

Ответить

Антон

0

Кто все эти люди покупающие псевдозолото. 

Ответить

Влад Берг

Антон
0

Преимущественно женщины

Ответить

A DFKZIT

0

Закрывали, закрывают и будут закрывать...

Ответить

Володя Родионов

0

Сколько лет прошло...лол

Ответить

Александр Лебедев

0

Я в свое время пригрозил на них подать в суд если будут мне звонить и смс слать, сразу же перестали, а то достали))

Ответить

Святослав Гусев

0

Вот это неожиданность 🤷

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Денис Дизкейн

0

С 2017го всё никак не закроется 🤦‍♂️

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Влад Берг

0

Как это я их так отбрил что от меня отстали 🤔

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lakoros

0
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