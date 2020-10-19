Власти Санкт-Петербурга с 26 октября запретят ресторанам и барам работать по ночам для борьбы с Covid-19 Материал редакции
В Москве с 19 октября ночные заведения обязаны регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона.
- Правительство Санкт-Петербурга запретит барам и ресторанам работать по ночам, пишет «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.
- По его словам, ограничение введут с 26 октября. Они будут действовать с 23:00 до 6:00.
- «Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го эти меры будем вводить. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.
- 14 октября власти города заявили, что не планируют полностью закрывать бизнес для борьбы с распространением коронавируса.
- В Москве с 19 октября ночные заведения обязаны регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Владельцы московских клубов и баров считают, что эта мера лучше альтернатив, особенно полного прекращения работы.
- Система QR-кодов могут распространить на непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Sergey Bespalov
Доказано что COVID боиться дневного света?
Антон КурочкинSergey
Пока доказан только полный идиотизм мер борьбы с пандемией.
Реально интересно было бы провести исследование: из всех кто сейчас заболел, сколько из них были в ночных клубах за последние 10 дней до симптомов.
Roma SchreibikusАнтон
ну вот например известный случай, когда один кореец потусовался в 5 клубах за ночь, заразил 80 человек
https://www.vox.com/2020/5/11/21254451/south-korea-nightclub-outbreak-coronavirus-infections-reopening-dangers
Vladislav StanRoma
поразительно, что люди не боятся ходить в такие места до сих пор. К новому году от ковида при нынешних темпах умрут около 15 тысяч человек. 15 тысяч жизней - вот цена неспособности правительства принять нормальные карантинные меры и проконтролировать их. Как я уже писал: читаю на vc - власти спб закрыли кино и фудкорты еще на 2 неделю. Иду в ТЦ: в кино можно, но сидеть через одного, фудик работает - но вход через одну из 12 дверей (и ничего что так вероятность заражения выше) И так везде - фитнесы, парикмахерские, очереди в метро. Сплошная симуляция контроля за ситуацией. Власти способны только травить навальных и доводить журналистов до самосожжения.
Илитный ИкспертVladislav
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/bod/WHO-INFLUENZA-MortalityEstimate_ru.pdf?ua=1
Оценочная смертность от респираторных осложнений, вызванных сезонным ГРИППОМ, составляет
290 000 – 650 000 чел. ежегодно
Ты хоть руки весной\осенью чаще начинал мыть чтобы от гриппа спастись?
Vladislav StanИлитный
о, методички про грипп подъехали. Иди тогда обнимайся с гриппозными, раз там такой процент маленький, чего боятся.
Илитный ИкспертVladisl…
Методички от ВОЗ :))
Evgeny BoykoИлитный
Не-не-не, никто не удалит мой камент о том, как я поймал чувака за прелюбодеянием
Комментарий удален
Evgeny BoykoVladislav
Пусть каждый сам выбирает как ему защитить себя и близких. Если кому-то персонально страшно — можно сидеть дома или гулять в костюме химзащиты. Все остальные пусть ходят хоть в фитнес, хоть в кино, понимая, что можно заразиться — как всегда и было до ковид-истерии.
Еще немного и Собянин будет ходить проверять надевают ли граждане презервативы, а после и вовсе секс запретит.
ilyaEvgeny
а потом такой тусовщик постоит рядом с твоими родственниками в магазине и у тебя станет меньше родственников. хочешь этого?
Evgeny Boykoilya
Если кому-то персонально страшно — можно сидеть дома или гулять в костюме химзащиты
Своих высокорисковых родственников я проинструктировал аналогичным образом
ilyaEvgeny
любой может быть высокорисковый. это рандом. нет такого, что 60-летний обязательно отъедет, а 30-летний дома полежит сериальчики посмотрит.
Abler VoerАнтон
Не доказан
Sergei Timofeyev
Я правильно понимаю, что риск заразиться возникает только после 23 и до 6 утра?
Vladislav SSergei
Кроме того, ковид не появляется на парадах и голосованиях, потому что считает, что участвовать в подобном шлаке - это ниже его достоинства.
Sergei TimofeyevVladislav
Там же войска были! Не пройдёт!
Vladislav SSergei
Ковид слаб как солдаты НАТО - как увидит русскую Мощщщщщь так сразу бежит прочь.
Abler VoerSergei
Нет
Sergei TimofeyevAbler
А зачем тогда запрещают?
Roma SchreibikusSergei
очевидно, упоротым сложнее поддерживать социальную дистанцию и гигиену. Количество обнимашек и тесных контактов прямо пропорционально степени упоротости.
Сравни соц-дистанцию утром в кафе и глубокой ночью в пивняке.
Sergei TimofeyevRoma
Ну будут у кого-нибудь собираться. Сравните это лучше с соцдистанцией в часы-пик в общественном транспорте. А как показывает срез - большинство заразилось не там.
Abler VoerSergei
Чтобы снизить число контактов.
Sergei TimofeyevAbler
Но ведь днём число людей больше, равно как и контактов? Давайте лучше запретим день?
Abler VoerSergei
Какая разница где больше. Любая мера хороша.
Sergei TimofeyevAbler
Я не могу понять, чем хороша эта мера. То, что она бессмысленна - факт.
Abler VoerSergei
ты дурак чтоли
люди контактируют, а это плохо
выпилить любой лишний контакт по определению плюс
Sergei TimofeyevAbler
Да, я дурак, который не понимает, что места общественного скопления людей бары
Abler VoerSergei
отличненько
в ресторанах значит нет людей
молорик
Sergei TimofeyevAbler
Откуда там люди? У них нет денег!
Троянов ГеоргийSergei
А так же риск увеличивается от громкой музыки
Sergei TimofeyevТроянов
Вирус сильнее проникает под музыку.
Arthur Niazyan
В Ленинград qr-коды не завезли? :)
Денис ДемидовArthur
Революции делаются в столицах, чего им провинцию бояться?
qr код это фуфло для борьбы с эпидемией, удобная вариант для властей сдать назад сохранив лицо.
Я не скажу свое имя машинеДенис
Денис снова с нами, а то я уже волноваться начал -)
Andrey Kulakov
Да они там и так почти не работают по ночам в сравнении с Москвой)
V S
Лучше школы бы закрыли. Школы государственные а бизнес частный
Igor FilippovV
Так в России все равно нет малого бизнеса, чего переживать?
Abler VoerIgor
К тому же жральни - не тот бизнес, который надо ценить. Вот если бы микросхемный завод прикрыли, было бы грустно да. А столовки плодятся как грибы.
Я не скажу свое имя машинеAbler
Чтобы закрыть что-нибудь ненужное, нужно сначала открыть что-нибудь ненужное. А у нас микросхемных заводов нет.
Sergey BespalovV
Родители должны уволиться и сидеть с детьми? Не у всех есть возможности для домашнего обучения. На школы мы платим налоги.
Sergei TimofeyevSergey
А зачем с ними сидеть? В 6-7 лет уже есть понимание того, что можно, а чего нельзя. Есть критическое восприятие, хотя... у многих и в 50 оно отсутствует.
V SSergey
Родители должны сидеть на удаленке. Это ввели же уже.
Arthur NiazyanV
Не все попали в 30%
V SArthur
ну как бы проще попасть в 30% чем не попасть. А еще это хороший повод поменять работу если работодатель нехороший человек. В конце концов есть няни бабушки итд.
Всяк лучше чем лишать работы большее кол-во родителей работающих в общепите.
Alexander SazhinV
Учитывая, что 70 больше 30 более, чем в 2 раза, то проще попасть в 70, а не в 30
Sergei TimofeyevV
Слушай, ну что ты несёшь, а? Я в пять лет ходил в магазин сам. Покупал нужные вещи. В семь - ходил в школу и возвращался один домой. Все работали. Я приходил в час. Родители к 7 часам вечера. При этом не был голоден или были в доме какие-либо проблемы. Всё зависит от того, как вы воспитали своё чадо. Более того, что контролировать его сейчас куда проще, чем тогда, когда не было смартфонов и телефонов, в принципе. Я никому и никогда не отзванивался о том, что пришёл домой. Звонил только в случае, если что-то произошло.
Денис ДемидовSergey
Я понимаю насчет детских садов, но ведь школьники уже довольно адекватны должны быть, по крайней мере я в первом классе уже продукты домой покупал, так как когда мать работать заканчивала, закрывались в совке почти все магазины, да и очереди там надо было отстоять по часу-два.
Я не скажу свое имя машинеДенис
Времена все же меняются. В древние времена в 7 уже и наозоту ходили на бизона.
Правда, дохли как мухи и жили не до 90,но
Vladislav SV
Бизнесмены - это жулики, так хан говорит
Андрей ЧульV
Вообще
Yuri Istomin
Все правильно, тур.сезон закончился, а студентам по ночам спать надо, чтобы утром нормально учиться в вузах.
Michael Solar
У государства нет денег на борьбу с короновирусом, поэтому оно и занимается эмитационной деятельностью.
Троянов ГеоргийMichael
У государства деньги есть, только на себя!
Kris Stone
Evgeny Boyko
запретят ресторанам и барам работать по ночам для борьбы с Covid-19
работать по ночам для борьбы с Covid-19
А если по ночам с ковидом бороться не будут, можно работать?
Василий Степанов
Интересно, круглосуточный Буквоед на пл.Восстания закроют?
Злой Полушубок
Это не чисто российское изобретение, в Европе тоже такие меры предпринимают.
Mikhail Dragunov
Дебилов везде предостаточно, что в Европе, что по всему миру, к сожалению это реальность.