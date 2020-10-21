«Яндекс», Mail.ru Group и другие участники рынка big data предложили платно предоставить бизнесу доступ к данным властей Материал редакции
Минцифры уже работает над платформой для передачи данных.
- Ассоциация больших данных (АБД) попросила правительство облегчить доступ бизнеса к государственным информационными системам (ГИС) и реестрам за плату, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.
- В ассоциацию входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф», Qiwi, МТС, «МегаФон», «Билайн», «Ростелеком», oneFactor и Аналитический центр при правительстве. Они рассчитывают, что интеграция госсистем с крупными компаниями позволит решить регуляторные проблемы использования данных из ГИС.
- В частности, бизнес сталкивается с отказами от чиновников в муниципалитетах на просьбу предоставить актуальные данные, например, о недвижимости из Росреестра или о передвижении общественного транспорта, объясняет руководитель службы проектов по развитию бизнеса «Яндекса» Леван Шаламберидзе. Иногда власти хотят получить взамен бесплатно коммерческие продукты «Яндекса», рассказал он. АБД предложила наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне качества).
- «Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. За уровень сервиса взимается плата. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса и взаимное развитие экосистем»,— рассказала президент АБД Анна Серебряникова.
- В Минцифры отреагировали на предложение положительно: ведомство планирует создать «государственную фабрику данных» для передачи данных от государства бизнесу.
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BigWho
Участники рынка Big Data предложили государству Big Money.
Anton Reut
Да-да, мало нам рекламы из каждого утюга, давайте ещё в госуслугах баннеры! И чтобы в МФЦ сразу пачку буклетов давали. Ебанулись там совсем что-ли?!
Bublikov AntonAnton
Мало.
Но тут вообще не про это.
Arthur Niazyan
Продавайте. Всё равно любой школьник украдёт любые данные с гос.порталов.
Stan Chetverikov
"Государственную фабрику данных" для передачи данных...на дискетах. Ба-дам-тсс.
Sergey Ontime
Не нужно слияние баз.
Sergei Timofeyev
А вы ещё спрашиваете, почему стараюсь как меньше данных отдавать государству.