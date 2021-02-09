Право
Евгения Евсеева

«Ъ»: Минцифры планирует обязать операторов давать бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей Статьи редакции

Это приведёт к росту тарифов на связь, а около 30% пользователей перестанут платить за интернет, считают эксперты.

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Администрация президента (АП) и Минцифры обсуждают с операторами связи расширение эксперимента «Доступный интернет», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идёт о том, чтобы обязать операторов давать бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса — пакетам всероссийских, общедоступных и бесплатных каналов.

По информации одного из источников »Ъ», включить видеоконтент в «Доступный интернет» хочет в первую очередь АП — для продвижения отечественного контента и создания альтернативы зарубежным видеосервисам, прежде всего YouTube.

По версии другого источника издания, инициативу продвигает глава Минцифры Максут Шадаев, а ключевым аргументом выступает «социальная функция».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства. Раньше тарифы росли в пределах инфляции, а теперь законодательная нагрузка вынуждает компании поднимать цены быстрее. Бороться таким образом с YouTube, на который у операторов приходится 30–35% трафика, по мнению эксперта, не получится.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, идея властей приведёт к тому, что 30% пользователей в принципе больше не увидят смысла платить за интернет. А затраты операторы могут компенсировать, вставив рекламу «везде, где можно», считает он.

  • Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а в декабре 2020 года продлило до июня 2021 года.
  • В список социально значимых сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.
  • По данным министерства, с момента запуска эксперимента в апреле 2020 года бесплатным доступом воспользовались 1,8 млн пользователей.
  • В сентябре участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.

#новость #доступныйинтернет

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