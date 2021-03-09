Право
Евгения Евсеева

Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО Статьи редакции

Осенью 2020 года «Сбер» рассказал, что половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах.

  • Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) блокировать номера мобильной связи в местах лишения свободы.
  • Операторы будут обязаны блокировать номера, которые незаконно используются осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.
  • В пояснительной записке к закону указано, что ежегодно в учреждениях ФСИН изымают больше 5 тысяч мобильных телефонов — осужденные или подозреваемые используют их для преступлений, в том числе мошенничества.
  • В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один «колл-центр» из 50 сотрудников в неделю совершает около 20 тысяч звонков, а суммарный доход мошенников составляет более 75 млн рублей в месяц.
  • В 2020 году ущерб от мошеннических звонков заключенных в России оценили в 1,8 млрд рублей.

#новость #мошенничество

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35 35 комментариев
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Mikhail Brain

16

Может надо сажать начальников таких колоний, а не номера блокировать? 

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Chipa Lipa

Mikhail
–2

Очень примитивное решение очень не простого вопроса. Видимо в глазах простого обывателя менты крышуют всё где есть хоть какие-то деньги. 

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Путачок

Chipa
12

Ну да, откуда руководству тюрьмы знать что у них работает колл центр? И вообще виноват Запад. 

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Chipa Lipa

Путачок
3

Да легко. Не знаю, что вам воображение рисует, но два-три зека с мобилами это уже колл. центр. 

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Месье Никита

Chipa
5

Все что происходит в зоне, весь наркотрафик, все передачки, бухло - это все всегда крышуется начальством. 

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Chipa Lipa

Месье
1

Я же говорю, в глазах обывателя преступления без полицейской крыши вообще не происходят. Ну и обязательно сам начальник колонии должен учавствовать, а то ничего точно не получится.

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Месье Никита

Chipa
4

Нужно быть или очень наивным или весьма глупым, чтобы даже предположить, что что-то в зоне происходит без ведома начальства. В тюрьмах пытают, насилуют и убиваю - а начальство не несет никакой ответственности, максимум иногда мелких ментов могут слить. 
Знаете такое понятие, как хозяин? Знаете что оно значит на зоне? А вот путин - знает. 

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Chipa Lipa

Месье
0

Нужно быть прям совсем совсем глупеньким, чтобы что-то утверждать в темах в которых вообще не шаришь. Обычные догадки и страхи, обычного обывателя. Ну и про Путина традиционно не забыли.
Можете рассказать как оно в вашем понимании устроено то? Каждый сам на поклон к начальству ходит или группами? Мобилы каждому в аренду или в кредит выдают?

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Mikhail Brain

Chipa
0

С начальником точно все получиться.  

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Chipa Lipa

Mikhail
1

Так и без него тоже. В РФ много типов пенитенциарных учреждений. И в каждом еще несколько режимов. Это для стороннего человека тюрьма, и тюрьма.

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Оригинальн

Chipa
1

 В РФ много типов пенитенциарных учреждений

- детский сад
- школа
- университет
- работа бюджетником
 :)

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Оригинальный

Месье
0

Ну в мифическом мире можно ещё предположить, что просто начальство профнепригодно.
PS. Прямо сейчас за моей спиной пробежал единорог

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Михаил Зенов

Chipa
0

А что не правильно написали про руководство колонии? С сидельцами в ик/сизо когда нибудь общались? В ИК сами лично были? С сотрудниками ФСИН неформально общались?

С таким пафосом такие глупости заявляете, как будто в теме.

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Chipa Lipa

Михаил
1

Есть опыт общения с обеими сторонами. Вам клевых истории или что-то конкретное узнать хотите?
С таким пафосом такие глупости заявляете, как будто в теме.

Ой, раскусил меня. Эххх...

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Кигхриль Vselensky

Chipa
0

Это просто факт

Ответить

Chipa Lipa

Кигхриль
0

Ну тогда ОК

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Денис Демидов

Mikhail
1

А деньги на верх кто будет передавать? 
Проще было бы на зомбоящике выделить пару минут в день (как вариант, отобрать у Украины) на элементарное просвещение населения, чтобы смысла в этом примитивном разводе не было бы.
Текущий закон работать не будет, будут через шлюзы работать, вариантов тьма, начальники колоний придумают как обойти. 

Ответить

Оригинальный Валера

Денис
3

 на зомбоящике выделить пару минут

 просвещение населения

Ответить

Денис Демидов

Оригина…
0

Что-то им выгодно в мозг полезного спускать, та же разводка зеками условному Путину не выгодна, она выгодна максимум начальнику ФСИНА, Путину нужно, чтобы он как-то по другому зарабатывал, а не внушал хохторату, что власть ничего не может с жуликами поделать.

Ответить

Оригинальный

Денис
1

 в мозг

Куда-куда?
 полезного

Кому?
PS. "хохторату" - первую букву нужно поменять на 'Л' :)

Ответить

Igor Filippov

Mikhail
0

Ну может вообще расстреливать тогда?

Ответить

Kristina Zhilina

Igor
–3

Забавном, что закон он этот подписал, как посадил ни за что Навального. Скоро будут расстреливать людей танками - сохраните эти комменты, будет , что вспомнить, когда реализуется основная цель Путине - безоговорочная власть, которую он уже никому не отдаст, пока не помрёт. А судя по тому, как стремительно исчезают все его противники, он будет сидеть на троне ещё долго и раздавать и дальше 1 раз в год подачки наивным и ещё верящим бабушкам и матерям... жаль, что вот к такому концу он привёл страну за 20 лет... Стратег, мог бы стать великим политиком великой страны, а стал врагом и для народа и для всего мира...

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KSA

Kristina
2

Опять бот:

Kristina Zhilina
На проекте с 9 мар 2021

Ответить

Anton Reut

Kristina
1

В каком психдиспансере на учете стоишь? Опять таблетки забыла принять походу.

Ответить

Kristina Zhilina

Igor
–4

скоро будут, вы думаете блокируют телефоны на уровне законодательства просто так?

Ответить

Walter Kovacs

Mikhail
1

На посадках не попилишь, а на глушилках легко. 

Ответить

Kristina Zhilina

Mikhail
–4

я бы уничтожала такие колонии, но гитлеровскому - путинскому режиму наоборот такие именно места и нужны https://youtu.be/nVBwBAmfSeY

Ответить

Sergey Redmi

4

Что вообще за бред?
Такого закона не должно быть в принципе потому, что у заключённых отнимают все средства связи.
Если у заключённого найдено средство связи, то здесь вопросы к руководству, которое это допустило. И получается, наказывают не того, кого требует закон. Теперь новый закон - наказать заключённого, а не начальника, допустившего это правонарушение

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Юрий Ярцев

2

Лучше бы конечно первые 50% "колл-центров" вне тюрем прикрыли

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Оригинальный Валера

2

Все, пиздец, теперь в чате Сбербанка вообще никаких вопросов не решить будет

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Месье Никита

2

Круто, теперь и фсин имеет право не только людей в розыск объявлять, но и блокировать телефоны. Очень круто. Без суда, без следствия, а ты потом доказывай. 

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Александр Александрович

1

А почему на ЕГЭ глушат связь, а в тюрьмах не глушат? :(

Ответить

KSA

0

Ну все, теперь всем выходящим на митинги телефоны заблокируют
А колл-центры в тюрьмах продолжат работу

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Николай Лещёв

0

"В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один «колл-центр» из 50 сотрудников в неделю совершает около 20 тысяч звонков, а суммарный доход мошенников составляет более 75 млн рублей в месяц."
Какая осведомленность! А они там не добавили, что "Люди в курсе, басота работает"?

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Evgeny Terentev

0

- Закон приняли.
- Фиксирую информацию.

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