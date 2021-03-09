Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО Статьи редакции
Осенью 2020 года «Сбер» рассказал, что половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах.
- Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) блокировать номера мобильной связи в местах лишения свободы.
- Операторы будут обязаны блокировать номера, которые незаконно используются осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.
- В пояснительной записке к закону указано, что ежегодно в учреждениях ФСИН изымают больше 5 тысяч мобильных телефонов — осужденные или подозреваемые используют их для преступлений, в том числе мошенничества.
- В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один «колл-центр» из 50 сотрудников в неделю совершает около 20 тысяч звонков, а суммарный доход мошенников составляет более 75 млн рублей в месяц.
- В 2020 году ущерб от мошеннических звонков заключенных в России оценили в 1,8 млрд рублей.
Может надо сажать начальников таких колоний, а не номера блокировать?
Очень примитивное решение очень не простого вопроса. Видимо в глазах простого обывателя менты крышуют всё где есть хоть какие-то деньги.
Да легко. Не знаю, что вам воображение рисует, но два-три зека с мобилами это уже колл. центр.
Все что происходит в зоне, весь наркотрафик, все передачки, бухло - это все всегда крышуется начальством.
Я же говорю, в глазах обывателя преступления без полицейской крыши вообще не происходят. Ну и обязательно сам начальник колонии должен учавствовать, а то ничего точно не получится.
Нужно быть или очень наивным или весьма глупым, чтобы даже предположить, что что-то в зоне происходит без ведома начальства. В тюрьмах пытают, насилуют и убиваю - а начальство не несет никакой ответственности, максимум иногда мелких ментов могут слить.
Знаете такое понятие, как хозяин? Знаете что оно значит на зоне? А вот путин - знает.
Нужно быть прям совсем совсем глупеньким, чтобы что-то утверждать в темах в которых вообще не шаришь. Обычные догадки и страхи, обычного обывателя. Ну и про Путина традиционно не забыли.
Можете рассказать как оно в вашем понимании устроено то? Каждый сам на поклон к начальству ходит или группами? Мобилы каждому в аренду или в кредит выдают?
С начальником точно все получиться.
Так и без него тоже. В РФ много типов пенитенциарных учреждений. И в каждом еще несколько режимов. Это для стороннего человека тюрьма, и тюрьма.
Оригинальн
В РФ много типов пенитенциарных учреждений
- детский сад
- школа
- университет
- работа бюджетником
:)
Оригинальный
Ну в мифическом мире можно ещё предположить, что просто начальство профнепригодно.
PS. Прямо сейчас за моей спиной пробежал единорог
А что не правильно написали про руководство колонии? С сидельцами в ик/сизо когда нибудь общались? В ИК сами лично были? С сотрудниками ФСИН неформально общались?
С таким пафосом такие глупости заявляете, как будто в теме.
Есть опыт общения с обеими сторонами. Вам клевых истории или что-то конкретное узнать хотите?
С таким пафосом такие глупости заявляете, как будто в теме.
Ой, раскусил меня. Эххх...
Это просто факт
А деньги на верх кто будет передавать?
Проще было бы на зомбоящике выделить пару минут в день (как вариант, отобрать у Украины) на элементарное просвещение населения, чтобы смысла в этом примитивном разводе не было бы.
Текущий закон работать не будет, будут через шлюзы работать, вариантов тьма, начальники колоний придумают как обойти.
Оригинальный Валера
на зомбоящике выделить пару минут
просвещение населения
Что-то им выгодно в мозг полезного спускать, та же разводка зеками условному Путину не выгодна, она выгодна максимум начальнику ФСИНА, Путину нужно, чтобы он как-то по другому зарабатывал, а не внушал хохторату, что власть ничего не может с жуликами поделать.
Оригинальный
в мозг
Куда-куда?
полезного
Кому?
PS. "хохторату" - первую букву нужно поменять на 'Л' :)
Ну может вообще расстреливать тогда?
Забавном, что закон он этот подписал, как посадил ни за что Навального. Скоро будут расстреливать людей танками - сохраните эти комменты, будет , что вспомнить, когда реализуется основная цель Путине - безоговорочная власть, которую он уже никому не отдаст, пока не помрёт. А судя по тому, как стремительно исчезают все его противники, он будет сидеть на троне ещё долго и раздавать и дальше 1 раз в год подачки наивным и ещё верящим бабушкам и матерям... жаль, что вот к такому концу он привёл страну за 20 лет... Стратег, мог бы стать великим политиком великой страны, а стал врагом и для народа и для всего мира...
В каком психдиспансере на учете стоишь? Опять таблетки забыла принять походу.
скоро будут, вы думаете блокируют телефоны на уровне законодательства просто так?
я бы уничтожала такие колонии, но гитлеровскому - путинскому режиму наоборот такие именно места и нужны https://youtu.be/nVBwBAmfSeY
Что вообще за бред?
Такого закона не должно быть в принципе потому, что у заключённых отнимают все средства связи.
Если у заключённого найдено средство связи, то здесь вопросы к руководству, которое это допустило. И получается, наказывают не того, кого требует закон. Теперь новый закон - наказать заключённого, а не начальника, допустившего это правонарушение
Круто, теперь и фсин имеет право не только людей в розыск объявлять, но и блокировать телефоны. Очень круто. Без суда, без следствия, а ты потом доказывай.
Ну все, теперь всем выходящим на митинги телефоны заблокируют
А колл-центры в тюрьмах продолжат работу
"В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах. При этом один «колл-центр» из 50 сотрудников в неделю совершает около 20 тысяч звонков, а суммарный доход мошенников составляет более 75 млн рублей в месяц."
Какая осведомленность! А они там не добавили, что "Люди в курсе, басота работает"?
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