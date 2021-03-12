Apple не впервые судится с бывшими сотрудниками из-за слива секретной информации.

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Apple подала в суд на своего бывшего дизайнера продукта Саймона Ланкастера — он работал в компании с 2008 года по 2019 год, пишет The Verge со ссылкой на иск. Компания обвинила дизайнера в сливе информации о неизданных продуктах Apple неназванному корреспонденту СМИ.

Согласно иску, Ланкастер и журналист начали общаться в 2018 году. Весной 2019 года он заявил репортеру, что слухи о новом продукте Apple могут помешать стартапу, в который он планировал перейти. Тогда же он сказал третьему лицу, что журналист опубликует статью о стартапе в обмен на конфиденциальную информацию об Apple.

Ланкастер подал заявление об отставке в Apple в октябре 2019 года, но продолжал общаться с журналистом — тот попросил документы по некому «Проекту X». Apple утверждает, что для этого Ланкастер специально присутствовал на встрече по проекту даже после того, как подал заявление об отставке.

Компания также утверждает, что Ланкастер использовал свои учетные данные Apple для загрузки конфиденциальной информации почти до тех пор, пока его работа не закончилась. В последний день он вошёл в систему 1 ноября — на этот раз, чтобы получить материалы, которые помогут его новому работодателю.

В Apple заявили The Verge, что очень серьёзно относятся к этому делу. По словам компании, кража идей и конфиденциальной информации причиняет вред и Apple, и клиентам, и работникам, которые «каждый день работают над новыми продуктами, услугами и функциями».

Apple всё еще расследует этот вопрос, исследуя устройства, которые предоставила Ланкастеру для работы, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. В 2019 году дизайнер перешёл работать в компанию Arris, поставщика Apple, и может всё ещё использовать украденные данные, считают в компании.

Arris основали в 2017 году Эрик Дэвидсон, Итан Эсковиц и Райли Риз. Компания занимается разработкой компонентов для автомобилей и за всё время уже привлекла $64,1 млн. Про стартап писали, например, Forbes и Business Insider.

Ланкастер — не единственный бывший сотрудник Apple, на которого компания подала в суд. В 2019 году она обвинила бывшего ведущего архитектора микросхем Джерарда Уильямса III в том, что он переманивал сотрудников Apple в свой стартап Nuvia — в январе его за $1,4 млрд купила Qualcomm. Уильямс утверждал, что Apple делала то же самое и пыталась помешать ему нанимать работников.