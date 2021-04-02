Они покупали фотографии людей на «чёрном онлайн-рынке», «оживляли» с помощью дипфейк-приложений и проходили проверку систем распознавания.

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В январе 2021 года Народная прокуратура Шанхая обвинила двух жителей Китая в мошенничестве с системой распознавания лиц — Ву и Чжоу (фамилии Wu и Zhou) с 2018 года обманывали систему проверки личности налоговой службы и подделывали накладные, сообщает South China Morning Post.

Для обмана системы мошенники покупали фотографии в высоком качестве и поддельные личные данные на «чёрном онлайн-рынок», распространённый в Китае: на нём они покупали фотографии в высоком качестве и поддельные личные данные.

Это стоит от 30 до 250 юаней ($5-38), пишет издание со ссылкой на расследование The Xinhua Daily Telegraph. Сервисы для взлома могут справиться с государственными или частными системами, которые собирают такие данные.

Полученные фотографии Ву и Чжоу обрабатывали в дипфейк-приложениях — они могут «оживить» загруженную картинку и сделать из неё видео, создавая впечатление, что лица кивают, моргают, двигаются и открывают рот. Такие приложения можно скачать бесплатно.

Для следующего этапа мошенники покупали специальные перепрошитые смартфоны: во время распознавания лица фронтальная камера такого устройства не включается, вместо этого система получает заранее подготовленное видео, воспринимает его как изображение с камеры. Такие телефоны стоят примерно $250.

С помощью такой схемы мошенники зарегистрировали компанию-пустышку, которая могла выдавать своим клиентам поддельные налоговые накладные. За два года мошенники заработали на этом $76,2 млн.

Биометрия широко распространена в Китае — с её помощью подтверждают платежи и покупки, проверяют личность при оформлении госуслуг и так далее. Но вместе с развитием технологии одной из главных проблем в стране стала защита данных, отмечает SCMP.

Правоохранительные органы с трудом справляются с инсайдерами и брокерами, которые собирают и продают данные, пишет издание.