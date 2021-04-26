Право
Евгения Евсеева

ФАС обвинила Delivery Club и создателей «Что было дальше?» в нарушении закона о рекламе Статьи редакции

Регулятор посчитал фразу «доставка еды №1 в России» некорректной.

  • Сервис доставки еды использовал фразу «Delivery Club — доставка еды №1 в России» во время рекламы в одном из выпусков шоу «Что было дальше?» на YouTube, утверждает московское управление ФАС.
  • В ролике ФАС нашла некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов, а также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний.
  • Ведомство решило, что нарушение допущено по вине Delivery Club и компании Medium Quality (выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты). Обе стороны ФАС обязала прекратить распространение рекламы.
  • В сервисе пояснили vc.ru, что на этапе монтажа видеоролика в него забыли включить юридическую информацию. Сейчас, в соответствии с предписанием, рекламную интеграцию уже удалили.
  • «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — заявили в Delivery Club.
  • В 2019 году из-за фразы «Delivery club — доставка еды №1 в России» управление ФАС по Татарстану обвинило сервис в нарушении закона о рекламе. Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.

#новость #deliveryclub

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Александр Утемов

3

К истории: однажды мы назвали себя №1, и что было дальше?

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Вячеслав Григорьев

Александр
0

Версия: В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее.

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Герман Воронов

2

Ок. Что было дальше?

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Vasya Stark

1

Кому-то из "ФАС" видимо долго доставляли заказ, вот и пошло-поехало.

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alex twit

–1

ФАС! Взять их!

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