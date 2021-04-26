ФАС обвинила Delivery Club и создателей «Что было дальше?» в нарушении закона о рекламе Статьи редакции
Регулятор посчитал фразу «доставка еды №1 в России» некорректной.
- Сервис доставки еды использовал фразу «Delivery Club — доставка еды №1 в России» во время рекламы в одном из выпусков шоу «Что было дальше?» на YouTube, утверждает московское управление ФАС.
- В ролике ФАС нашла некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов, а также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний.
- Ведомство решило, что нарушение допущено по вине Delivery Club и компании Medium Quality (выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты). Обе стороны ФАС обязала прекратить распространение рекламы.
- В сервисе пояснили vc.ru, что на этапе монтажа видеоролика в него забыли включить юридическую информацию. Сейчас, в соответствии с предписанием, рекламную интеграцию уже удалили.
- «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — заявили в Delivery Club.
- В 2019 году из-за фразы «Delivery club — доставка еды №1 в России» управление ФАС по Татарстану обвинило сервис в нарушении закона о рекламе. Как утверждали в ведомстве, реклама со словами «лучший», «первый», «номер один» должна использовать подтверждённый критерий для сравнения.
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5 комментариев
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К истории: однажды мы назвали себя №1, и что было дальше?
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Версия: В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее.
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