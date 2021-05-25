Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции
Всего суд рассмотрел восемь протоколов.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию, пишет РБК.
- Суд признал компанию виновной в восьми нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП. По двум из них штраф составил 4 млн рублей, в остальных шести — по 3 млн рублей.
- 25 мая московский суд за отказ удалить запрещённый контент также оштрафовал Google на 6 млн рублей.
- 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google и Facebook за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Всего компании грозил штраф до 20 млн рублей.
- 17 мая ТАСС сообщил, что Facebook может грозить штраф на общую сумму до 28 млн рублей.
- В начале апреля суд уже штрафовал Twitter по трём протоколам суммарно на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соцсеть их обжаловала.
На 4 или на 26 млн?
Да какая разница, подумал Фейсбук 😂
Хороший бизнес
Авторский Данила
Торговать людьми, а точнее аудиторией? Всем же понятно, что будет если Гугл взерепениться?
Сидите в Яндексе
Так там тоже торгуют вами, за ваш же счёт, напрямую дептрансу Москвы например
Может duckduckgo всё-таки?
А у нас есть какой-нибудь работающий клон инсты? Думаю, куда девицы начнут переползать, когда забанят...
А потом у всех рекламодателей цена за лид пропорционально вырастает за лид для компенсации потерей компании от государства 🤷♂️
Толку то с этого. Запретили бы и все!
Авторский Данила
В целом то мысль хорошая, а то наш православный Яндекс взлетает как то долго.
Так и будут откусывать по 10 копеек: то трафик замедлят, то штраф на 20 тысяч долларов выпишут и будут судиться после этого ещё три года. Люди решают конкретную задачу: показать бурную деятельность. Блокировать ни у кого нет цели, так как сами пользуются этими сервисами.
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