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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции

Всего суд рассмотрел восемь протоколов.

  • Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию, пишет РБК.
  • Суд признал компанию виновной в восьми нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП. По двум из них штраф составил 4 млн рублей, в остальных шести — по 3 млн рублей.
  • 25 мая московский суд за отказ удалить запрещённый контент также оштрафовал Google на 6 млн рублей.
  • 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google и Facebook за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Всего компании грозил штраф до 20 млн рублей.
  • 17 мая ТАСС сообщил, что Facebook может грозить штраф на общую сумму до 28 млн рублей.
  • В начале апреля суд уже штрафовал Twitter по трём протоколам суммарно на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соцсеть их обжаловала.

#новость #facebook

1192 просмотров
26 26 комментариев
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Никита Алфимов

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Как говорится "что ты мне сделаешь, я в другом городе!"

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Рустем Закиров

0

На 4 или на 26 млн?

Ответить

Кирилл Иванищев

Рустем
15

Да какая разница, подумал Фейсбук 😂

Ответить

Настя Крижановская

Кирилл
0

😂😂😂

Ответить

Ростислав Дорожкин

Рустем
0

4+4+3*6

Ответить

Silanser

4

Хороший бизнес

Ответить

Авторский Данила

Silanser
–3

Торговать людьми, а точнее аудиторией? Всем же понятно, что будет если Гугл взерепениться?

Ответить

Сергей Милосердов

Авторский
5

Не заходите туда и не будут вами торговать. 

Ответить

Murat Oshroev

Авторский
0

Сидите в Яндексе 

Ответить

Roman Vasilev

Murat
4

Так там тоже торгуют вами, за ваш же счёт, напрямую дептрансу Москвы например 

Ответить

Murat Oshroev

Roman
0

Не мешайте чуваку верить добрый Яндекс )

Ответить

Сергей Щукин

Murat
1

Может duckduckgo всё-таки?

Ответить

Fyodor

Сергей
0

Давно перешел на него. Иногда появляется беспокойство, что он ищет похуже и тогда делаю запрос в гугле.

Ответить

MyTxtWebPage

Сергей
0

Иногда пользуюсь startpage.com и qwant.com

Ответить

Антон piter

0

А у нас есть какой-нибудь работающий клон инсты? Думаю, куда девицы начнут переползать, когда забанят...

Ответить

Alex Black

Антон
4

ОнлиФанс 🤔

Ответить

Андрей Иванов

Антон
0

В ТикТок.

Ответить

Никита Алфимов

Антон
0

Гипотетически тамблер

Ответить

Путачок

Антон
–1

На буржуйский кукан

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Alex Black

2

А потом у всех рекламодателей цена за лид пропорционально вырастает за лид для компенсации потерей компании от государства 🤷‍♂️

Ответить

Murat Oshroev

1

Сегодня день по выполнению планов пополнения в бюджет? Что происходит?

Ответить

Andrey Yukin

–7

Толку то с этого. Запретили бы и все!

Ответить

Авторский Данила

Andrey
1

В целом то мысль хорошая, а то наш православный Яндекс взлетает как то долго.

Ответить

olesya sukh

0

Помойки

Ответить

Андрей Рудин

0

М-монетизация :)

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One Geek

0

Так и будут откусывать по 10 копеек: то трафик замедлят, то штраф на 20 тысяч долларов выпишут и будут судиться после этого ещё три года. Люди решают конкретную задачу: показать бурную деятельность. Блокировать ни у кого нет цели, так как сами пользуются этими сервисами.

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