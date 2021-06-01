Право
Евгения Евсеева

«Тинькофф» подал иск к «Билайну» на 436,8 млн рублей Статьи редакции

Из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки» банк уже подал иск к МТС — на 1,1 млрд рублей.

  • Третьим лицом в заявлении указана ФАС России, следует из данных картотеки арбитражных дел.
  • Заявление зарегистрировано 31 мая. Суть исковых требований не уточняется.
  • В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что причина иска такая же, как и к МТС — злоупотребление «доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий».
  • В «Билайне» отказались от комментариев.
  • Аналогичный иск «Тинькофф» подал к МТС на 1,1 млрд рублей в марте 2021 года. Тогда источник vc.ru на телеком-рынке рассказал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам.

#новость #тинькофф #билайн

2164 просмотров
28 28 комментариев
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Олег Стаин

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Красавцы, ебите этих операторов

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Andrew Simon

Олег
1
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Митя Мурасов

–14

Операторы родненькие , не подведите , разъебите этот говнобанк

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Aleksandr Denisevich

Митя
13

По мне так один из самых адекватных банков

Ответить

Ян Марков

Aleksandr
3

Чтобы закрыть все, я почему то должен что то ждать. Когда начинаешь ебать мертвую маму оператора, то закрывается все в этот же день.

Ответить

MedievalRain

Ян
–1

Так это во всех банках России так. 

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Митя Мурасов

Aleksandr
0

По мне так хуйня из под коня

Ответить

Михаил Белов

Митя
–1

А вы обиженный клиент или просто талантливый критик?

Ответить

Dmitriy

Михаил
0

он уже одним комментарием выше как раз всё про себя рассказал

Ответить

Олег Стаин

Митя
1

Хахах, слейся
Какой нормальный банк по твоему мнению?

Ответить

Митя Мурасов

Олег
2

Порвался, жаль.
Для каких целей? Ежедневных обычных трат или мамкиного инвестмента?

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Олег Стаин

Митя
2

В целом. А вообще для каждой цели тоже интересно посмотреть

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Антон Штадлер

Олег
0

Тот, который предлагает минимальную ставку за обслуживание и кредиты. Это очевидно.

Ответить

Александр Комаров

8

Тинькофф, если вы выиграете дело вернёте деньги за смс обслуживание клиентам? 1 смс пришла с подтверждением оплаты, когда не было интернета в подвальном магазинчике. 60р списали за смс обслуживание. И так был не один раз за год использования банком. Что-то дорого обходятся смс клиентам, которым в 95% случаев пуш уведомления приходят

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Кирилл Плотников

Александр
4

Была такая же фигня, вернули деньги в течение дня после обращения в поддержку. По мне, так Тиньк самый клиентоориентированный, от Сбера уже года 3 как отказался, работает только на входящие

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Олег Стаин

Александр
1

Пуши тоже платные, вся услуга оповещений в целом.
Можешь отключить ее в приложении и ориентироваться на операции в событиях

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Veta Kartsova

Олег
1

пуши платные в бизнесе, у физиков платные только смс 👀

Ответить

Олег Стаин

Veta
1

В рамках оповещений приходят и смс и пуши. Это одна услуга)

Ответить

Александр Комаров

Олег
0

Да не, там отдельное списание было в 60 рублей за смс оповещение

Ответить

Промышленный Илья

5

Ну даже не знаю ... )))

Ответить

Ян Марков

2

Подрочите себе на лицо

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Raimond Vladimirov

2

Как называется мобильный оператор от Тинькоффа - Олег!

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Red Boy

Raimond
1

Вот пусть им и пользуются!

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Антон Штадлер

1

Это довольно смешно) Один крокодил продал другому крокодилу пакет услуг за оверпрайс, потом второй крокодил продал за оверпрайс этот пакет клиенту (подписка на уведомления) и подал иск к первому крокодилу, потому что мало заработал :0)
Сколько там Тинькофф зарабатывает на смс-рассылке своим клиентам?)

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Антон Штадлер

Антон
0

Апдейт, 4 млрд заработал)

Ответить

MedievalRain

1

Так у Тинькофф же свой оператор есть, своими силами не могут СМС отправлять? 

Ответить

Константин Арбузов

0

Верим ....

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Nikolay Pomeschenko

0

С головой дружит? 
Несколько операторов, какая монополия?! 
К Сберу подать иск слабо?

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