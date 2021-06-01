«Тинькофф» подал иск к «Билайну» на 436,8 млн рублей Статьи редакции
Из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки» банк уже подал иск к МТС — на 1,1 млрд рублей.
- Третьим лицом в заявлении указана ФАС России, следует из данных картотеки арбитражных дел.
- Заявление зарегистрировано 31 мая. Суть исковых требований не уточняется.
- В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что причина иска такая же, как и к МТС — злоупотребление «доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий».
- В «Билайне» отказались от комментариев.
- Аналогичный иск «Тинькофф» подал к МТС на 1,1 млрд рублей в марте 2021 года. Тогда источник vc.ru на телеком-рынке рассказал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам.
Красавцы, ебите этих операторов
Операторы родненькие , не подведите , разъебите этот говнобанк
По мне так один из самых адекватных банков
По мне так хуйня из под коня
А вы обиженный клиент или просто талантливый критик?
Хахах, слейся
Какой нормальный банк по твоему мнению?
Порвался, жаль.
Для каких целей? Ежедневных обычных трат или мамкиного инвестмента?
Тот, который предлагает минимальную ставку за обслуживание и кредиты. Это очевидно.
Тинькофф, если вы выиграете дело вернёте деньги за смс обслуживание клиентам? 1 смс пришла с подтверждением оплаты, когда не было интернета в подвальном магазинчике. 60р списали за смс обслуживание. И так был не один раз за год использования банком. Что-то дорого обходятся смс клиентам, которым в 95% случаев пуш уведомления приходят
Была такая же фигня, вернули деньги в течение дня после обращения в поддержку. По мне, так Тиньк самый клиентоориентированный, от Сбера уже года 3 как отказался, работает только на входящие
Пуши тоже платные, вся услуга оповещений в целом.
Можешь отключить ее в приложении и ориентироваться на операции в событиях
пуши платные в бизнесе, у физиков платные только смс 👀
Как называется мобильный оператор от Тинькоффа - Олег!
Это довольно смешно) Один крокодил продал другому крокодилу пакет услуг за оверпрайс, потом второй крокодил продал за оверпрайс этот пакет клиенту (подписка на уведомления) и подал иск к первому крокодилу, потому что мало заработал :0)
Сколько там Тинькофф зарабатывает на смс-рассылке своим клиентам?)
Так у Тинькофф же свой оператор есть, своими силами не могут СМС отправлять?
С головой дружит?
Несколько операторов, какая монополия?!
К Сберу подать иск слабо?
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