Операторы должны предоставить данные в течение суток.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно поправкам, силовики должны уведомить суд о решении запросить информацию о звонках пропавшего без вести и местоположении его телефона или компьютера. Операторы должны предоставить данные в течение суток.

Изменения в законопроект предложило министерство цифрового развития. В ведомстве отмечали, что это позволит упростить поиск пропавших людей, так как сейчас операторы связи должны выдавать данные только по решению суда.

Ведомство также предложило разрешить МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в закон «О связи».