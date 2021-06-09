Право
Nazigul Jusupova

Госдума разрешила передавать силовикам данные о геолокации без решения суда для облегчения поиска пропавших людей Статьи редакции

Операторы должны предоставить данные в течение суток.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно поправкам, силовики должны уведомить суд о решении запросить информацию о звонках пропавшего без вести и местоположении его телефона или компьютера. Операторы должны предоставить данные в течение суток.

Изменения в законопроект предложило министерство цифрового развития. В ведомстве отмечали, что это позволит упростить поиск пропавших людей, так как сейчас операторы связи должны выдавать данные только по решению суда.

Ведомство также предложило разрешить МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в закон «О связи».

#новость #законы

1641 просмотров
35 35 комментариев
3
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 35, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 256715, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Jun 2021 16:27:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Скучный кран

65

для облегчения поиска пропавших людей

Ответить

Общий калькулятор

Скучный
23

нет, все верно, они потом пропадать будут)

Ответить

Vladislav Stan

Скучный
11

Чет они не додумались. В следующий раз надо сразу писать "пропавших детей"

Например, можно разрешить пытать, чтобы выяснить, не связан ли человек с пропажей детей. 

Или разрешить силовикам стрелять на поражение по любому, кто может представлять угрозу пропажи детей

Отбирать хлеб у крестьян, чтобы кормить силовиков, которые ищут пропавших детей

Арестовывать на 365 суток по подозрению в пропаже детей. 

Ответить

Goodsanta

19

пропавших людей

Ну конечно.

Ответить

Кирилл Звягин

Goodsanta
4

Есть такая проблема, когда оперативникам срочно нужно найти безвестно пропавшего, а оперативно это не сделать, т.к. нужно решение суда

Ответить

Маркетологов к стенке

Кирилл
–3

Тут этого не понимают.
Они все думают, что с этим законом типо будут несогласных отлавливать)) А то прям без него отловить нельзя.
 За тридцать лет, столько этих митингов было, которые вообще ни к чему не привели и привести не смогут.
Тут не могут понять, что те, кто организует митинги и против кого организуют - это одни и теже люди, у которых вообще другие задачи

Ответить

Sergey

9

пропавшего без вести?

Собираем активные симки в зоне митинга => вяжем по гео локации тех, кого на месте не успели, то бишь пропавших без вести )

Ответить

Маркетологов к стенке

Sergey
–25

Так не ходите на митинги, чего вы там забыли то?

Ответить

Розарио Агро

Маркетологов
4

Чувство собственного достоинства? 🤣

Ответить

Маркетологов к стенке

–24

Хорошая инициатива на самом деле. Надеюсь еще и кражи телефонов будут быстрее расследовать и находить.
А так, один фиг, если надо, то найдут и с этим законом и без него.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Маркетологов
18

АХАХААХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХ
Расследоваться и находить….
Ааааааа

Ответить

Маркетологов к стенке

MEGAtraXXXer666
–10

ааааааааааааааааааааахахахахахаха
ахахахахахахахаха
бббббббббб

Ответить

Максим SvemDev

Маркетологов
2

Даже новые авто краденые не могут найти... особенно если вор "свой"

Ответить

Маркетологов к стенке

Максим
–3

Ну это другой вопрос уже. Раньше, чтобы добиться от сотовой компании информации, была огромная волокита через запрос прокуратуры.

Ответить

Георгий свет

Маркето…
0

И это правильно.

Ответить

Mikhail Sukhanov

5

пропавших людей

может быть "попавших людей"?

Ответить

MEGAtraXXXer666

4

Ой, да хуй они клали на людей
Искать будут тех, кого надо, собственно как и сейчас

Ответить

Victor Shevtsov

–9

Господа, вы не в теме. У меня лично был случай - ребенок ушел из дома (слава богу, поздно этой же ночью нашелся недалеко от дома, но комментарий не про это). Ни в полиции, ни у оператора нам не могли помочь с быстрым определением геолокации по телефону (через IMIE, ибо симку он вынул), потому что законодательство такое. Иначе мы возможно бы его в течение часа бы обнаружили.
Так что нормальная инициатива, рабочая.

Ответить

Alex Black

Victor
11

Ребенок вынул симку может быть для того, чтобы его не могли найти? 🤔

Ответить

Gabby BenDer

Victor
3

Лиза Алерт об этом просили ГОДАМИ! Умоляли, письма писали всюду, сама подписывала коллективные просьбы-хрен там.
Нас посылали или отпискы присылали, что «неположэно» и тд.

А сейчас, под темой выявления неугодных и закручивание гаек-разрешили.

Подло это.

Ответить

Алексей Кравцов

Gabby
1

Как вы правы.

Ответить

Murat Oshroev

Victor
3

Я так понимаю, ребёнка избивали/унижали дома, поэтому, он решил сбежать и заведомо выкинул симку, чтобы не могли его найти. Всё верно?

Тогда какая связь между законом и вашим кейсом? 

Ответить

Кирилл Звягин

Murat
0

Нередкий случай, когда ребёнок 15-17 лет сбегает из благополучной семьи

Ответить

Murat Oshroev

Кирилл
0

Всё равно не понятна связь с необходимостью наличия этого закона. В целом, можно обратить внимание на то, что очень многие законы принимаются с целью «защиты детей», но все всё понимают 

Ответить

Папа Римский

3

Ради нашей же безопасности. Это так же как поверить, что усатый заставил сесть самолет ради безопасности людей.

Ответить

Ян Марков

2

Ты семейся смейся дон, (звук скриншота)

Ответить

Артём Чупраков

2

Теперь выход на чёрный рынок стал проще.

Ответить

Evgeny Kozlov

1

Возможно, это даже упростит получение данных локации третьими лицами 🤔

Ответить

Gabby BenDer

0

Ждем в интернетиках сливы кто где из нас бывал на прошлой недельке и вчера 🤦🏽‍♀️

Ответить

Кирилл Звягин

Gabby
0

Люди сами это хорошо делают посредством инстаграма и других соц.сетей

Ответить

Murat Oshroev

Кирилл
0

Серьезно? Это как?

Ответить

Кирилл Звягин

Murat
–1

Фотками и отметками геолокации к ним

Ответить

Murat Oshroev

Кирилл
0

Никто это давно уже не делает ) 

Ответить

Александр Еремин

0

Так уже же так

Ответить

Канищев Максим

0

С одной стороны хорошо,  с другой стороны зная наших слабовиков это сто процентов будет использовано в криминальных целях. В политических целях устанавливать геолокацию через суд, я думаю, проблем у них не было и ранее.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Меняем валюту по своему курсу: встречайте новый сервис банка «Открытие»
Как было раньше и, на самом деле, есть сейчас? Если у вас возникала необходимость обменять валюту, это можно было сдела…
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Летний мобильный транспорт - выбор пользователей соцсетей
Снег растаял, наступило долгожданное лето, и велосипеды, ролики, скейтборды, самокаты, гироскутеры, сегвеи и другие тех…
2
2leads
Подписан
Отписаться
Как digital-маркетологу не провалить собеседование: 13 полезных советов
Кому как не HR-департаменту маркетингового агентства знать, кого они точно НЕ захотят брать на работу. Поэтому мы попро…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Виктор Раенко
за день
Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже…
В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов
Поджог Сараев
за неделю
Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
«Яндекс.Маркет»: цена на один и тот же товар разная — с подпиской «Плюс» он дороже
Комментарии

Кирилл Кондратьев

В Петербурге перестали работать…

Максим Пряников

«Альфа-банк»: после одной кражи…

Игорь

«Альфа-банк»: после одной кражи…

Канищев Максим

Госдума разрешила передавать…

Максим Пряников

«Альфа-банк»: после одной кражи…

Стас Глушко

Биткоин стал официальной…

Game Topia

Кейс: разработка сайта для…

Ivan Boldyrev

Пользователи сервиса…

Alexander Ivanov

Госдума приняла закон о…

Alex Kuz

Противостоять гигантам. Как…

Alex Kuz

Противостоять гигантам. Как…

Leo Uvarov

Google бесплатно разместит до…

Anatoly Seryakov

Пользователи сервиса…

Кека Пека

Как я фильм для клиента снимал…

Роман

Акции провайдера Fastly выросли…

Женя Гагарин

«Разработчики из России не…

Vyacheslav Rubanyuk

Противостоять гигантам. Как…

Sergei Timofeyev

Госдума приняла закон о…

Alex Kuz

Противостоять гигантам. Как…

Leo Uvarov

Google бесплатно разместит до…
null