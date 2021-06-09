Госдума разрешила передавать силовикам данные о геолокации без решения суда для облегчения поиска пропавших людей Статьи редакции
Операторы должны предоставить данные в течение суток.
Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем чтении.
Согласно поправкам, силовики должны уведомить суд о решении запросить информацию о звонках пропавшего без вести и местоположении его телефона или компьютера. Операторы должны предоставить данные в течение суток.
Изменения в законопроект предложило министерство цифрового развития. В ведомстве отмечали, что это позволит упростить поиск пропавших людей, так как сейчас операторы связи должны выдавать данные только по решению суда.
Ведомство также предложило разрешить МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в закон «О связи».
Чет они не додумались. В следующий раз надо сразу писать "пропавших детей"
Например, можно разрешить пытать, чтобы выяснить, не связан ли человек с пропажей детей.
Или разрешить силовикам стрелять на поражение по любому, кто может представлять угрозу пропажи детей
Отбирать хлеб у крестьян, чтобы кормить силовиков, которые ищут пропавших детей
Арестовывать на 365 суток по подозрению в пропаже детей.
пропавших людей
Ну конечно.
Есть такая проблема, когда оперативникам срочно нужно найти безвестно пропавшего, а оперативно это не сделать, т.к. нужно решение суда
Тут этого не понимают.
Они все думают, что с этим законом типо будут несогласных отлавливать)) А то прям без него отловить нельзя.
За тридцать лет, столько этих митингов было, которые вообще ни к чему не привели и привести не смогут.
Тут не могут понять, что те, кто организует митинги и против кого организуют - это одни и теже люди, у которых вообще другие задачи
пропавшего без вести?
Собираем активные симки в зоне митинга => вяжем по гео локации тех, кого на месте не успели, то бишь пропавших без вести )
Так не ходите на митинги, чего вы там забыли то?
Хорошая инициатива на самом деле. Надеюсь еще и кражи телефонов будут быстрее расследовать и находить.
А так, один фиг, если надо, то найдут и с этим законом и без него.
АХАХААХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХ
Расследоваться и находить….
Ааааааа
ааааааааааааааааааааахахахахахаха
ахахахахахахахаха
бббббббббб
Даже новые авто краденые не могут найти... особенно если вор "свой"
Ну это другой вопрос уже. Раньше, чтобы добиться от сотовой компании информации, была огромная волокита через запрос прокуратуры.
Ой, да хуй они клали на людей
Искать будут тех, кого надо, собственно как и сейчас
Господа, вы не в теме. У меня лично был случай - ребенок ушел из дома (слава богу, поздно этой же ночью нашелся недалеко от дома, но комментарий не про это). Ни в полиции, ни у оператора нам не могли помочь с быстрым определением геолокации по телефону (через IMIE, ибо симку он вынул), потому что законодательство такое. Иначе мы возможно бы его в течение часа бы обнаружили.
Так что нормальная инициатива, рабочая.
Лиза Алерт об этом просили ГОДАМИ! Умоляли, письма писали всюду, сама подписывала коллективные просьбы-хрен там.
Нас посылали или отпискы присылали, что «неположэно» и тд.
А сейчас, под темой выявления неугодных и закручивание гаек-разрешили.
Подло это.
Я так понимаю, ребёнка избивали/унижали дома, поэтому, он решил сбежать и заведомо выкинул симку, чтобы не могли его найти. Всё верно?
Тогда какая связь между законом и вашим кейсом?
Нередкий случай, когда ребёнок 15-17 лет сбегает из благополучной семьи
Всё равно не понятна связь с необходимостью наличия этого закона. В целом, можно обратить внимание на то, что очень многие законы принимаются с целью «защиты детей», но все всё понимают
Ради нашей же безопасности. Это так же как поверить, что усатый заставил сесть самолет ради безопасности людей.
Ждем в интернетиках сливы кто где из нас бывал на прошлой недельке и вчера 🤦🏽♀️
Люди сами это хорошо делают посредством инстаграма и других соц.сетей
Серьезно? Это как?
Фотками и отметками геолокации к ним
С одной стороны хорошо, с другой стороны зная наших слабовиков это сто процентов будет использовано в криминальных целях. В политических целях устанавливать геолокацию через суд, я думаю, проблем у них не было и ранее.
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