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Право
Маша Цепелева

Французское подразделение IKEA получило штраф в €1 млн за шпионаж за сотрудниками и клиентами Статьи редакции

Компания несколько лет незаконно собирала и хранила данные с помощью полиции и частных детективов, признал суд.

82 82 комментария
2894 просмотров

Суд признал виновной компанию Ingka Group, которой принадлежит IKEA Retail France и большинство магазинов бренда во Франции, в незаконной проверке банковских счетов сотрудников и кандидатов на работу, использовании поддельных данных для отчётов о работниках, сборе данных о недовольных покупателях с помощью полиции и частных детективов, сообщает CNBC.

Компания заплатит штраф в €1 млн. Прокуратура требовала штрафа в €2 млн. Юристы французской Всеобщей конфедерации труда заявили, что окончательная сумма невелика, но в целом остались довольны результатом.

Представители IKEA Retail France извинились за практику 2009-2012 годов и полностью отказались от слежки. Компания изучит решение суда, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.

Всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и четверо полицейских.

Бывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо суд признал виновным в хранении чужих личных данных и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в €50 тысяч.

Ещё два человека признаны невиновными, это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.

Другие обвиняемые частично признаны виновными в незаконном получении личных данных, они получили разные наказания: от штрафа в €5000 до условного лишения свободы.

Головная компания в Швеции отрицала создание системы шпионажа. Суд освободил её от ответственности, так как IKEA работает с франшизами, а французская Ingka Group основной франчайзи бренда в стране.

#новость #ikea

82 82 комментария
12
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82 комментария
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Григорий Соколов

10

Интересно как у них работает система. Штраф в казну или выплаты идут тем чьи данные были "незаконно использованы"?
Мне совершенно без разницы но со стороны меня (обывателя) выглядит:
"Так Ваши данные использовали, ребятишки, мы сейчас разберемся и накажем их...
Мы разобрались, они теперь нам денег должны, не переживайте, ребятишки, мы их наказали"

Ответить

Jay Fran

Григорий
0

Так же как и везде :) если докажешь, что потерпел финансовый урон из-за использования этих данных - тебе дадут деньжат.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Григорий
0

в европе практически все в казну. простолюдинам в лучшем случае копейки дают

Ответить

One Geek

3

Лет 10 назад я считал Икеа верхом мебельного бизнеса: качество, дизайн, серии. Мне нравилось как они продают интерьеры, а не мебель. Плюс поесть в ресторане Икеа было радостно: этакий филиал Европы в Москве: большие окна, мясом джемом(нестандартное сочетание для русского человека), кофе. Я тогда был сильно несогласен с одним состоятельным человеком, который в личной беседе сказал, что Икеа - это дешёвая мебель плохого качества.

Прошли годы и сейчас я понимаю, что он оказался прав. Моя кухня Икеа за 7 лет расшаталась, столешница из чистого дерева высохла, несмотря на регулярное покрытие маслом. А сейчас вообще качество упало: два года назад купил набор кастрюль и ручки у крышки закреплены не по центру, что является просто адом для такого перфекциониста как я. Плюс материал такой, что срок жизни посуды сократился до года.

Я думал после смерти основателя компания взяла курс на урезание костов. Но судя по статье, компания закрывала глаза на многие более серьезные вещи чем кривые ручки и низкое качество продукции.

Ответить

Denis Fedoseev

One
11

У икеи качество сильно упало после переноса производства в Россию. Есть два одинаковых дивана - один Словенский (емнип), второй Россия - одному 7 лет, второму 3 года. Российский диван весь разваливается уже, иномарочный чувствует себя значительно лучше. Та же фигня со стеллажами Хемнес.

Ответить

Грустный Денис

Denis
0

Они это делали, чтобы цена не выросла 'просто пиздец как' из-за курса ж очевидно.
Собственно, вот и получили

Ответить

Миша Магадан

One
6

Прошли годы и сейчас я понимаю, что он оказался прав.

просто вы немного разбогатели :)

Ответить

One Geek

Миша
0

Возможно. Но не так, как мой собеседник :) правда я ещё не достиг его возраста ;)

Ответить

Anton Vlasov

One
1

Когда закажете задорого и вам начнут это все делать и собирать — будете с радостью вспоминать икею :) это следующий этап :)

Ответить

One Geek

Anton
0

Так а мне это все собирали. Ребята из Икеа, ну или их партнёры. Заняло 2 дня.

Ответить

Anton Vlasov

One
0

икеа тем и хороша, что все собирается легко. а вот самопальная хенд-мейд мебель и всякая "итальянская" сделана чаще всего из таких же опилок, но без инструкций, без нормально продуманного процесса установки и транспортировки :) мебель на заказ еще и делают даже дорогие конторы не с первого раза, потому что попасть в размер сложно, вечно все путают, срываются сроки. короче говоря, после всего этого гемора очень хочется просто купить в икее и просто выкинуть через 5 лет и поставить новое из икеи, чем страдать с решениями разной степени криворукости :)

Ответить

Anton Vlasov

One
0

на самом деле у меня претензий как таковых к мебели из икеи и нет, но да, некоторым она уже кажется слишком дешевой :)

Ответить

Ivan Panchenko

One
3

Икея никогда не блестала качеством. 

Ответить

Григорий Соколов

Ivan
4

Ага, она всегда "блистала" своей ценой. И помоему все понимали что идут на компромис цены/качества. При всем при этом вполне прилично выглядит и тогда и сейчас в сравнении с Российскими мебельными фабриками.

Ответить

One Geek

Ivan
0

Мне хотелось верить :)

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Valeratal Val

One
2

За 10 лет у Вас выросли доходы, кругозор. И вместо кухни за 50к, Вы можете позволить себе кухню за 500к (условно)
конечно на этом фоне Икея это фу, ширпортреб

Ответить

One Geek

Valeratal
3

Кухня Икеа стоила сильно дороже 50. Я думаю, что только духовка с плитой стоили больше. Икеа не такая уж и дешёвая, если честно.

Ответить

Valeratal Val

One
0

Ну я бытовую технику не считал. Тут уж каждый кто во что горазд встраивает. Плита, духовка, посудомойка, иногда холодильник даже с микроволновкой

ну там на самом деле 2 варианта есть
1. Недорого, комплект из дефолтных вариаций - тумба, шкафчики, раковина - недорого - ширина стандартная 60 (или реже 40) . Такого рода добро есть и у Леруа и у Оби. 
2. Кастомные кухни - конкретно под хотелки клиента и его размеры кухни. Записываешься на беседу, обсуждаешь дизайн, размеры, вероятно замерщик приезжает - это стоить может заметно дороже
Но в целом, что за 150, что за 350 - все равно это опилки (ЛДСП). Из массива дерева - видимо совсем другой класс.
И на цену влияет тип столешницы. От простых до довольно дорогих

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One Geek

Valerat…
0

Ну так как я все взял в Икеа, кроме холодильника, то я включаю все. И можно все сделать на сайте, через планер, а потом просто оплатить в магазине, как мы и сделали.

Ответить

Dmitriy Frolov

–1

Я вас умоляю!! 😂😂😂

Ответить

D S

Dmitriy
6

На коленях?

Ответить

Юрий Белкин

Dmitriy
0

Умаляете сделать что?

Ответить

Dmitriy Frolov

Юрий
0

За это можно судить каждую компанию

Ответить

Анатолий Б.

2

Одна из самых закрытых и непрозрачных компаний на рынке РФ.

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Alton Coggins

0

Ого! А говорят, что в Швеции такие все правильные и законопослушные.

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Genaro Shults

0

Moodle - это такой адский ад

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Миша Магадан

0

Ого! А говорят, что в Швеции такие все правильные и законопослушные. 

Ответить

Заметный томагавк_два

Миша
0

Речь о Франции

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Genaro Shults

0

слова для выдвижного

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Max B

0

Ещё два человека признаны невиновными, это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.

Коррупция или "это другое"? ))

Ответить

Alton Coggins

0

Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…

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Susano Browng

0

Так же как и везде :) если докажешь, что потерпел финансовый урон из-за использования

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Susano Browng

0

Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…

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Susano Browng

0

Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…safd

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Genaro Shults

0

По большому счету сильное

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Genaro Shults

0

Он может и неплох

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Genaro Shults

0

Там ещё где-то внутри

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Genaro Shults

0

Правильно почувствовали

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Alton Coggins

0

Темновая фаза – это когда газпром на своих заправках будет заправлять якобы водородные…

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Alton Coggins

0

Да и паспорт получить времени было достаточно. у нас гражданство получить - тот еще…

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Genaro Shults

0

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Alton Coggins

0

Согласен. Для всего остального есть macOS

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Susano Browng

0

Юристы французской Всеобщей конфедерации труда заявили, что окончательная сумма невелика, но в целом остались довольны результатом.

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Alton Coggins

0

Boiled potatoes in all dishes. I already wanted to eat. Cook sports with cucumbers and 

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Susano Browng

0

Враки. Еще разрабатывают

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Alton Coggins

0

Вот бы carplay не убили по дороге... единственная навигация в авто для яблочников

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Alton Coggins

0

Блин. У меня куча разных акций, нет возможности перепроверять. Я хоть и фанат банка…

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Alton Coggins

0

Можно сделать кого угодно: от раскаивающегося за грехи молодости копа

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!@#Fußball-Europameisterschaft 2021: Deutschland…
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Alton Coggins

0

Можно сделать кого угодно: от раскаивающегося за грехи молодости копа

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Genaro Shults

0

X5 это же альфа групп

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Genaro Shults

0

Торгуем и через IB

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Alton Coggins

0

Мда, некоторые носятся со своими привычками и мнением как ..

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Genaro Shults

0

Не у всех,

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Genaro Shults

0

KFC же нормально
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op8.html
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op9.html

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Genaro Shults

0

принципиальность

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Genaro Shults

0

принципиальность
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op6.html
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op7.html

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Genaro Shults

0

Встав в такой шорт
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op4.html
http://www.intreanet.nl/cce/video-frankrijk-x-duitsland-op5.html

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Genaro Shults

0

Это произойдёт через 2 игры сборной
Капитализация Coca-Cola…

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Genaro Shults

0

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Alton Coggins

0

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Alton Coggins

0

Я работаю на обеих системах. Кардинальных преимуществ для работы в macOS не вижу. А…

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Genaro Shults

0

Прежде

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Genaro Shults

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Alton Coggins

0

Ну раз так то прокачивай чуть сильнее "любознательность" и не помешает…

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Genaro Shults

0

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Alton Coggins

0

Так они же специально поставили перед ним эти бутылки для того чтобы лишний раз

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Genaro Shults

0

простую задачу

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Alton Coggins

0

Я как-то искал судебные решения по похожим случаям, скорее всего, вы только время…

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Alton Coggins

0

За смену ТП ничего не списывали. Было только

!@#Fußball-EM 2021: Deutschland gegen Frankreich…
!@#Fußball-EM 2021: Deutschland gegen Frankreich heute im Free-TV ##Frankreich gegen Deutschland…
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!@#Fußball heute Deutschland gegen Frankreich…
!@#Fußball heute Deutschland gegen Frankreich live im TV und LIVE-STREAM ##Frankreich gegen…
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Genaro Shults

0

Если исчезнет 

#Live stream Frankrijk - Duitsland (EK voetbal…
#Live stream Frankrijk - Duitsland (EK voetbal, groep F) #KIJKEN: Frankrijk Duitsland Livestream…
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&gt;&gt; #KIJKEN: Frankrijk Duitsland…
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Genaro Shults

0

Что значит природа

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Alton Coggins

0

В нормальном томатном нет соли. Хочешь - добавь

!@#EM 2021: Frankreich gegen Deutschland live im…
!@#EM 2021: Frankreich gegen Deutschland live im TV und Stream sehen ##Frankreich gegen…
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!@#Fußball-Europameisterschaft 2021: Deutschland…
!@#Fußball-Europameisterschaft 2021: Deutschland gegen Frankreich bequem live schauen ##Frankreich…
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Alton Coggins

0

А в коммерческих ещё хуже все. Просто нужно выбирать наименьшее из зол.

##Livestream:Deutschland gegen Frankreich…
##Livestream:Deutschland gegen Frankreich live:Deutschland gegen Frankreich Live:Deutschland gegen…
myfriendlyworld.org
!@#Deutschland-Frankreich Übertragung heute live…
!@#Deutschland-Frankreich Übertragung heute live im Free-TV und Stream ##Frankreich gegen…
myfriendlyworld.org
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Alton Coggins

0

У меня пару раз писало, что перевод по СБП невозможен, хотя другие банки н

&gt;&gt; #KIJKEN: Frankrijk Duitsland…
&gt;&gt; #KIJKEN: Frankrijk Duitsland Livestream: Frankrijk Duitsland Live Kijken: Frankrijk…
microsites.sivaonline.pt
&gt;&gt; #KIJKEN: Frankrijk Duitsland…
&gt;&gt; #KIJKEN: Frankrijk Duitsland Livestream: Frankrijk Duitsland Live Kijken: Frankrijk…
microsites.sivaonline.pt
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Willie Heldt

0
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Willie Heldt

0
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Руслан Кудрявцев

0

Каким образом они шпионили. Я не понял ничего

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Genaro Shults

–1

Первый раз слышу

&gt;&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria…
&gt;&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria Ferreira Ao Vivo Gratis&gt;Jogo Portugal x Hungria…
microsites.sivaonline.pt
&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria…
&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria Ferreira Ao Vivo Gratis&gt;Jogo Portugal x Hungria…
microsites.sivaonline.pt
Ответить

Genaro Shults

–1

Не уверен

&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria…
&gt;&gt; ====Jogo/Tv: Portugal x Hungria Ferreira Ao Vivo Gratis&gt;Jogo Portugal x Hungria…
microsites.sivaonline.pt
[ASSISTIR-DIRETO]:-Portugal x Hungria AO…
[ASSISTIR-DIRETO]:-Portugal x Hungria AO VIVO&gt;Jogo Portugal x Hungria Ferreira Ao Vivo…
microsites.sivaonline.pt
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Alton Coggins

–1

надо сервер выбирать японию или америку, иначе будет тестить ближайший сервер, а это…

~!@Direto:Portugal x Hungria Ao Vivo…
~!@Direto:Portugal x Hungria Ao Vivo gratis+&gt;[Directo] Ver Portugal x Hungria Ao Vivo…
microsites.sivaonline.pt
~!@Directo:Portugal x Hungria Ao Vivo…
~!@Directo:Portugal x Hungria Ao Vivo gratis+&gt;[Directo] Ver Portugal x Hungria Ao Vivo…
microsites.sivaonline.pt
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Genaro Shults

–1

Да, на это и расчёт

~!@Directo:Portugal x Hungria Ao Vivo…
~!@Directo:Portugal x Hungria Ao Vivo gratis+&gt;[Directo] Ver Portugal x Hungria Ao Vivo…
microsites.sivaonline.pt
~!@Directo-tv:Portugal x Hungria Ao Vivo…
~!@Directo-tv:Portugal x Hungria Ao Vivo gratis+&gt;[Directo] Ver Portugal x Hungria Ao Vivo…
microsites.sivaonline.pt
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Alton Coggins

–1

Да, на это и расчёт Puppet Agency. Агентство по…

#[em-directo]:Portugal x Hungria ao vivo…
#[em-directo]:Portugal x Hungria ao vivo gratis:Portugal x Hungria ao vivo: Hungria x Portugal Ao…
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#[DIRECTO-GRATIS]:Portugal x Hungria 2020 ao…
#[DIRECTO-GRATIS]:Portugal x Hungria 2020 ao vivo gratis:Portugal x Hungria ao vivo: Hungria x…
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