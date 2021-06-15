Французское подразделение IKEA получило штраф в €1 млн за шпионаж за сотрудниками и клиентами Статьи редакции
Компания несколько лет незаконно собирала и хранила данные с помощью полиции и частных детективов, признал суд.
Суд признал виновной компанию Ingka Group, которой принадлежит IKEA Retail France и большинство магазинов бренда во Франции, в незаконной проверке банковских счетов сотрудников и кандидатов на работу, использовании поддельных данных для отчётов о работниках, сборе данных о недовольных покупателях с помощью полиции и частных детективов, сообщает CNBC.
Компания заплатит штраф в €1 млн. Прокуратура требовала штрафа в €2 млн. Юристы французской Всеобщей конфедерации труда заявили, что окончательная сумма невелика, но в целом остались довольны результатом.
Представители IKEA Retail France извинились за практику 2009-2012 годов и полностью отказались от слежки. Компания изучит решение суда, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.
Всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и четверо полицейских.
Бывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо суд признал виновным в хранении чужих личных данных и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в €50 тысяч.
Ещё два человека признаны невиновными, это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.
Другие обвиняемые частично признаны виновными в незаконном получении личных данных, они получили разные наказания: от штрафа в €5000 до условного лишения свободы.
Головная компания в Швеции отрицала создание системы шпионажа. Суд освободил её от ответственности, так как IKEA работает с франшизами, а французская Ingka Group основной франчайзи бренда в стране.
Интересно как у них работает система. Штраф в казну или выплаты идут тем чьи данные были "незаконно использованы"?
Мне совершенно без разницы но со стороны меня (обывателя) выглядит:
"Так Ваши данные использовали, ребятишки, мы сейчас разберемся и накажем их...
Мы разобрались, они теперь нам денег должны, не переживайте, ребятишки, мы их наказали"
в европе практически все в казну. простолюдинам в лучшем случае копейки дают
Лет 10 назад я считал Икеа верхом мебельного бизнеса: качество, дизайн, серии. Мне нравилось как они продают интерьеры, а не мебель. Плюс поесть в ресторане Икеа было радостно: этакий филиал Европы в Москве: большие окна, мясом джемом(нестандартное сочетание для русского человека), кофе. Я тогда был сильно несогласен с одним состоятельным человеком, который в личной беседе сказал, что Икеа - это дешёвая мебель плохого качества.
Прошли годы и сейчас я понимаю, что он оказался прав. Моя кухня Икеа за 7 лет расшаталась, столешница из чистого дерева высохла, несмотря на регулярное покрытие маслом. А сейчас вообще качество упало: два года назад купил набор кастрюль и ручки у крышки закреплены не по центру, что является просто адом для такого перфекциониста как я. Плюс материал такой, что срок жизни посуды сократился до года.
Я думал после смерти основателя компания взяла курс на урезание костов. Но судя по статье, компания закрывала глаза на многие более серьезные вещи чем кривые ручки и низкое качество продукции.
У икеи качество сильно упало после переноса производства в Россию. Есть два одинаковых дивана - один Словенский (емнип), второй Россия - одному 7 лет, второму 3 года. Российский диван весь разваливается уже, иномарочный чувствует себя значительно лучше. Та же фигня со стеллажами Хемнес.
Грустный Денис
Они это делали, чтобы цена не выросла 'просто пиздец как' из-за курса ж очевидно.
Собственно, вот и получили
Прошли годы и сейчас я понимаю, что он оказался прав.
просто вы немного разбогатели :)
Когда закажете задорого и вам начнут это все делать и собирать — будете с радостью вспоминать икею :) это следующий этап :)
икеа тем и хороша, что все собирается легко. а вот самопальная хенд-мейд мебель и всякая "итальянская" сделана чаще всего из таких же опилок, но без инструкций, без нормально продуманного процесса установки и транспортировки :) мебель на заказ еще и делают даже дорогие конторы не с первого раза, потому что попасть в размер сложно, вечно все путают, срываются сроки. короче говоря, после всего этого гемора очень хочется просто купить в икее и просто выкинуть через 5 лет и поставить новое из икеи, чем страдать с решениями разной степени криворукости :)
на самом деле у меня претензий как таковых к мебели из икеи и нет, но да, некоторым она уже кажется слишком дешевой :)
Икея никогда не блестала качеством.
Ага, она всегда "блистала" своей ценой. И помоему все понимали что идут на компромис цены/качества. При всем при этом вполне прилично выглядит и тогда и сейчас в сравнении с Российскими мебельными фабриками.
За 10 лет у Вас выросли доходы, кругозор. И вместо кухни за 50к, Вы можете позволить себе кухню за 500к (условно)
конечно на этом фоне Икея это фу, ширпортреб
Ну я бытовую технику не считал. Тут уж каждый кто во что горазд встраивает. Плита, духовка, посудомойка, иногда холодильник даже с микроволновкой
ну там на самом деле 2 варианта есть
1. Недорого, комплект из дефолтных вариаций - тумба, шкафчики, раковина - недорого - ширина стандартная 60 (или реже 40) . Такого рода добро есть и у Леруа и у Оби.
2. Кастомные кухни - конкретно под хотелки клиента и его размеры кухни. Записываешься на беседу, обсуждаешь дизайн, размеры, вероятно замерщик приезжает - это стоить может заметно дороже
Но в целом, что за 150, что за 350 - все равно это опилки (ЛДСП). Из массива дерева - видимо совсем другой класс.
И на цену влияет тип столешницы. От простых до довольно дорогих
Я вас умоляю!! 😂😂😂
Умаляете сделать что?
Ого! А говорят, что в Швеции такие все правильные и законопослушные.
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Moodle - это такой адский ад
Ого! А говорят, что в Швеции такие все правильные и законопослушные.
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слова для выдвижного
Ещё два человека признаны невиновными, это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.
Коррупция или "это другое"? ))
Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…
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Так же как и везде :) если докажешь, что потерпел финансовый урон из-за использования
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Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…
Так тут про другое - если уж начал, то пытайся уехать на максимум. А условный гражданин…safd
По большому счету сильное
Он может и неплох
Там ещё где-то внутри
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Правильно почувствовали
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имеет отношение к
Согласен. Для всего остального есть macOS
Юристы французской Всеобщей конфедерации труда заявили, что окончательная сумма невелика, но в целом остались довольны результатом.
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Boiled potatoes in all dishes. I already wanted to eat. Cook sports with cucumbers and
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Враки. Еще разрабатывают
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