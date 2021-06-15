Компания несколько лет незаконно собирала и хранила данные с помощью полиции и частных детективов, признал суд.

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Суд признал виновной компанию Ingka Group, которой принадлежит IKEA Retail France и большинство магазинов бренда во Франции, в незаконной проверке банковских счетов сотрудников и кандидатов на работу, использовании поддельных данных для отчётов о работниках, сборе данных о недовольных покупателях с помощью полиции и частных детективов, сообщает CNBC.

Компания заплатит штраф в €1 млн. Прокуратура требовала штрафа в €2 млн. Юристы французской Всеобщей конфедерации труда заявили, что окончательная сумма невелика, но в целом остались довольны результатом.

Представители IKEA Retail France извинились за практику 2009-2012 годов и полностью отказались от слежки. Компания изучит решение суда, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.

Всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и четверо полицейских.

Бывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо суд признал виновным в хранении чужих личных данных и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в €50 тысяч.

Ещё два человека признаны невиновными, это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.

Другие обвиняемые частично признаны виновными в незаконном получении личных данных, они получили разные наказания: от штрафа в €5000 до условного лишения свободы.