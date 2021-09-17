7 полезных ссылок для тех, кто хочет попробовать свои силы в Big Data

Многим кажется, что работа в сфере Big Data – это как выход в открытый космос: масштабно, высокотехнологично, но очень сложно и недоступно для простых смертных. Разрушает этот миф Александр Качурин, руководитель службы исследования больших данных Tele2. Он собрал ссылки на полезные ресурсы, которые помогут начать путь к профессии Big Data.