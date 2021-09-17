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Право
Nazigul Jusupova

Tencent разрешила переходить на другие сайты внутри WeChat — до этого она блокировала все ссылки конкурентов Статьи редакции

Регулятор приказал прекратить блокировать ссылки других компаний, поскольку это ущемляет права потребителей.

  • Крупные китайские компании запрещали конкурентам делиться ссылками и услугами на своих платформах — например, WeChat не давал открывать ссылки на магазины Alibaba внутри приложения, пишет Reuters.
  • Также Tencent запретила пользователям WeChat и мессенджера QQ публиковать контент из Douyin (версия TikTok для китайцев). Ссылки нужно было открывать в браузере.
  • 13 сентября регулятор приказал крупным технологическим компаниям отказаться от такой практики, поскольку она ущемляет права потребителей.
  • В WeChat сообщили, что компания будет внедрять изменения постепенно. В обновлённой версии приложения ссылки заработают в личных переписках, но в то же время платформа будет контролировать и предотвращать чрезмерное продвижение других компаний.

#новости #tencent

366 просмотров
3 3 комментария
2
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3 комментария
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Denis Averyanov

2

У вас тут на сайты дают переходить?
Нет, только показывают
Красивое

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Тогдашний томагавк_два

1

А инста как блочила ссылки кроме как в шапке и в сторисах, так и продолжает. За-то если подашь пост в рекламу тогда пофигу - суй ссылки какие хочешь. Проверка рекламы - нулевая.

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Евгений Бв

Тогдашний
0

Верно, именно поэтому, набирает обороты модифицированная версия инсты без рекламы, подобно Ютубе Вансед. Отличная штука, хотя сама инста дно полное конечно.

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