Tencent разрешила переходить на другие сайты внутри WeChat — до этого она блокировала все ссылки конкурентов Статьи редакции
Регулятор приказал прекратить блокировать ссылки других компаний, поскольку это ущемляет права потребителей.
- Крупные китайские компании запрещали конкурентам делиться ссылками и услугами на своих платформах — например, WeChat не давал открывать ссылки на магазины Alibaba внутри приложения, пишет Reuters.
- Также Tencent запретила пользователям WeChat и мессенджера QQ публиковать контент из Douyin (версия TikTok для китайцев). Ссылки нужно было открывать в браузере.
- 13 сентября регулятор приказал крупным технологическим компаниям отказаться от такой практики, поскольку она ущемляет права потребителей.
- В WeChat сообщили, что компания будет внедрять изменения постепенно. В обновлённой версии приложения ссылки заработают в личных переписках, но в то же время платформа будет контролировать и предотвращать чрезмерное продвижение других компаний.
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