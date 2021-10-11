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Право
TJ

ФСБ заявила, что «умные» очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам Статьи редакции

Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.

45 45 комментариев
2819 просмотров
Очки Facebook Time

ФСБ России заявила, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации. Так ведомство ответило на запрос TJ о легальности использования устройства в стране.

Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

пресс-служба ФСБ России

В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В пресс-службе также добавили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов РФ.

Первые «умные» очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.

Ответ ФСБ России о легальности Ray-Ban Stories TJ

TJ уже рассказывал о спорном статусе Ray-Ban Stories в России. Согласно последней редакции закона 138.1 УК РФ, очки было бы сложно причислить к категории устройств для негласного получения информации — они подходят под все пункты исключений.

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Какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ

  • находится в свободном обороте;
  • есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
  • есть индикатор, отображающий режимы использования;
  • либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.

На момент написания заметки Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.

Пока неизвестно, что именно грозит тем, кто приобретёт Ray-Ban Stories. До этого некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, признанных шпионскими.

Один из самых известных случаев — фермер из Зауралья, которому грозило до четырёх лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В 2018 году следствие прекратили за отсутствием состава преступления после того, как история попала в федеральные СМИ и дошла до президента.

#новости #facebook #rayban

45 45 комментариев
12
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45 комментариев
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Rodeus

Что там по зрительным трубам, биноклям и телескопам?

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16
shiva

у Вас в телескопе нету индикатора того что он преломляет свет, Вы - шпион ред.

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6
Rodeus

Я ещё и камеру могу к телескопу присобачить

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0
Руслан Ніколаєнко

Враги, кругом враги

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9
Canis Majoris

Принтеры и копировальные аппараты тоже под учёт надо брать. А-то распечатывают всякие призывы.

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10
KSA

Каждый владелец сейчас обязан регистрироваться в ФСБ. ред.

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1
Владимир В

с сотовыми телефонами так и было в 90-е

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0
Mikhail Che

Задрали уже. Кто продавит закон о том, что устройства расположенные на пользователе не являются шпионскими, потому что снимают то что относится непосредственно к его жизни.
Хочу уже нацепить на себя камеры спереди и сзади что б круглосуточно записывали что происходит и отправляли в облако. Чисто ради безопасности, что бы можно было врезать уроду который идет на тебя с ножом и не переживать как он это переживет. Что бы иметь доказательства вымогательства. Что бы не пропустить ничего интересного что можно выложить в ТикТок.

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6
Canis Majoris

Обеспечение вашей безопасности это монополия государства.

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3
Mikhail Che

когда убьют, тогда и приходите

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5
Giant Schlong

Э-э... Государство вроде как декларирует монополию на насилие. А не на обеспечение безопасности граждан

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0
Шизоидная обезьяна

Самооборона разрешена, как и применение разрешенных спецсредств

Ответить
0
KSA

Покупай GoPro с монтажем на грудь и бейсболку.

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4
Игорь Филиппов

Если врезать уроду который идёт на тебя с ножом можно гарантированно присесть на пару лет, потому что урод с ножом скажет что просто проходил мимо с ножом, а вот если он порежет блогера с камерой, тогда да, записи с камеры могут помочь доказать преступление.

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3
Евгений Быков

что бы можно было врезать уроду который идет на тебя с ножом и не переживать как он это переживет

А вы самоуверенный)

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1
Giant Schlong

Может, он с дубьём ходит или с сапёрной лопаткой. Они как оружие-то посильнее ножа

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0
Rodeus

Может проще к психиатру сходить?

Ответить
0
Ware Wow

что бы можно было врезать уроду который идет на тебя с ножом и не переживать как он это переживет

Очень самоуверенно

Ответить
0
Владимир В

"Кто продавит закон "

идите и голосуйте

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0
Грандиозный звук

Может просто уйти от чувака с ножом?

Ответить
–1
shiva

вы там что-то сказали?
(как же в тему)))

Ответить
3
shiva

видимо слепые минусуют))

Ответить
1
Вадим Клюев

любой смартфон по идее можно, и не только айфон, китайский - вообще находка для шпиона)

Ответить
2
Иван Иванов

Калейдоскоп ещё не в списке?

Ответить
2
Gabby BenDer

😂ыы

Ответить
0
Тимур Петров

могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Под это описание попадают все смартфоны xiaomi

Ответить
1
Arthur Mikheev

А умные часы Apple Watch это другое, и умный браслет от Xaomi тоже другое…

Ответить
–1
Damir Shakirov

Конечно другое, у них есть интеграция с СОРМ ФСБ, а "умных очков" от FB нет

Ответить
2
Михаил Белов

Да это другое. В этих девайсах нет камеры. Это ключевой фактор.

Ответить
0
Инокентий Смирнов

Я понимаю есть всякие объекты, зоны и.т.д Но и туда я уверен сотрудники ходят со смартфонами

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0
Irina Gagina

нет, их сдают. Более того, на рабочем месте ничего нельзя иметь, даже блокнот с ручкой.

Ответить
–2
Дмитрий Тенетович

Порядок такой, что сдают. По факту - нет.

Ответить
2
Gabby BenDer

Ага) тото НИ ОДНОГО видоса в сети нет с телефончиков во время их т. Н. Работы)

Ответить
2
Константин Полухтин

А айфон нельзя, да?

Ответить
0
Евгений Дроздов

«Прогресс» и «инновации»

Ответить
0
Сергей

Нужно больше шпионских устройств во всевозможных реестрах и перечнях запрещенки в РФ

Ответить
0
Валерий Голованов

дверной глазок например

Ответить
0
Anton Vasin

В данном случае согласен

Ответить
0
Indig0

Тонкий намёк, что пора бы оплатить штрафы и перенести данные в рф 🙈

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0
Roman Antonov

Яндекс.Очки - скоро.

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0
Gabby BenDer

🤦🏽‍♀️ дабл

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0

Комментарий удален

Евгений Торанов

Нельзя просто так брать и шпионить за шпионами

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0

Комментарий удален

Андрей Семенов

Ахахаха да них это дошло только в 2021 году)))

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0

Комментарий удален

Греческий Слава

Ибо нехуй тут -)

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0
Aleksei Novikov

От создателей разрешений на сотовые телефоны и ксероксы...

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0

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