Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.

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Очки Facebook Time

ФСБ России заявила, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации. Так ведомство ответило на запрос TJ о легальности использования устройства в стране.

Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. пресс-служба ФСБ России

В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В пресс-службе также добавили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов РФ.

Первые «умные» очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.

Ответ ФСБ России о легальности Ray-Ban Stories TJ

TJ уже рассказывал о спорном статусе Ray-Ban Stories в России. Согласно последней редакции закона 138.1 УК РФ, очки было бы сложно причислить к категории устройств для негласного получения информации — они подходят под все пункты исключений.

Какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ

находится в свободном обороте;

есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;

есть индикатор, отображающий режимы использования;

либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.

На момент написания заметки Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.

Пока неизвестно, что именно грозит тем, кто приобретёт Ray-Ban Stories. До этого некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, признанных шпионскими.