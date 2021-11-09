Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей Статьи редакции
Клиенты не понесли финансовых потерь.
- Инцидент произошёл 3 ноября. Взломщик, представившись уполномоченной стороной сотруднику службы поддержки, получил доступ к личной информации некоторых клиентов платформы.
- Он получил адреса электронной почты около 5 млн пользователей платформы, доступ к полным именам около 2 млн человек и расширенным данным 310 пользователей, включая имя, дату рождения и почтовый индекс.
- В компании полагают, что номера социального страхования, банковских счетов или дебетовых карт не были раскрыты, а клиенты не понесли никаких финансовых потерь.
- После утечки взломщик потребовал выкуп. Онлайн-брокер сообщил об этом в правоохранительные органы и начал расследование вместе с компанией по кибербезопасности Mandiant. В Mandiant сообщили The Wall Street Journal, что взломщик причастен и к другим инцидентам.
- Robinhood зарабатывает деньги на криптовалюте, направляя заказы маркет-мейкерам, которые, по словам компании, предлагают «конкурентоспособные цены» и взимают процент от стоимости заказа.
- 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд.
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