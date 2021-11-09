DeFi вырос до $240 млрд. Через 5 лет этот рынок может вырасти еще в 100 раз

Объем заблокированных в DeFi-протоколах средств вырос с $0,9 млрд в январе 2020-го до $240 млрд в октябре 2021 года. Цифра огромная, но это менее 1% от потенциала рынка. Долгосрочно рынок может вырасти еще более чем в 100 раз.