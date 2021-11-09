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Nazigul Jusupova

Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей Статьи редакции

Клиенты не понесли финансовых потерь.

  • Инцидент произошёл 3 ноября. Взломщик, представившись уполномоченной стороной сотруднику службы поддержки, получил доступ к личной информации некоторых клиентов платформы.
  • Он получил адреса электронной почты около 5 млн пользователей платформы, доступ к полным именам около 2 млн человек и расширенным данным 310 пользователей, включая имя, дату рождения и почтовый индекс.
  • В компании полагают, что номера социального страхования, банковских счетов или дебетовых карт не были раскрыты, а клиенты не понесли никаких финансовых потерь.
  • После утечки взломщик потребовал выкуп. Онлайн-брокер сообщил об этом в правоохранительные органы и начал расследование вместе с компанией по кибербезопасности Mandiant. В Mandiant сообщили The Wall Street Journal, что взломщик причастен и к другим инцидентам.
  • Robinhood зарабатывает деньги на криптовалюте, направляя заказы маркет-мейкерам, которые, по словам компании, предлагают «конкурентоспособные цены» и взимают процент от стоимости заказа.
  • 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд.

#новости #robinhood

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Ныкыта

Робин Гуд теперь берет у богатых, а продает ещё более богатым

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3
Антон Штадлер

Кто-то из стаффа РХ решил поделиться датой на черном рынке. Бывает ☺️

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1
Rudolf Boiars

Видимо тот, кто заходил в лонг по GAMESTOP😁

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0
Руслан Абушаев

Даже комп включать не пришлось. Просто написал в чат на сайте.

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0
Alexey QuQu

Хорошо

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Семен Переделкин
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