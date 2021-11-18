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Право
Nazigul Jusupova

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции

Всего за 2021 год мессенджер получил штрафы на 42 млн рублей.

  • Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП.
  • В мае мессенджер оштрафовали на 5 млн рублей за неудаление постов об акциях протеста. В ноябре по той же статье Telegram получил штраф в 4 млн рублей.
  • Всего с учётом новых санкций в 2021 году за неудаление запрещённой информации Telegram оштрафовали на 42 млн рублей.

#новости #telegram

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17 комментариев
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Oleg Kachalov

3 000 000 руб. штрафа за неудаление запрещенного контента и 30 000 руб. за утечку 1,3 млн. сканов паспортов, не перепутайте.

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21
Arthur Niazyan

Труды Донцовой - бесценны.

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4
Даниил Мельник

Ничё отсылка глубокая) Я секунд десять вспоминал)) Да-а-а, были времена, когда процесс по блокировке ресурса, в том случае Рутрекера, был громким.
Особенно действительно радовала причина блокировки - раздачи с книженциями Донцовой :D

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3
Alex Shevchenko

Донцова это же эпоха! А вы её в бан! 😁

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0
Valentin G

Кого они ещё не оштрафовали, или забыли записать в агенты госдепа. Клоуны штрафовальные.

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7
Катерина

А орифлейм за слитые паспортные данные оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мда.

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2
Leha Shum

подскажите как скачивать книги с Флибусты? Раньше использовал веб версию бота телеграм но теперь бот заблокирован даже там.

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0
Степан Фадеев

Покупать например.

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1
Andrew Freez

@flibustafreebookbot для андроид. создаешь чат, суешь туда его и себя админами, профит

Ответить
1
hakhagmon

Хуя струя, впервые вижу заблокированный контент на сборки из testfligh (не считая бота уг)

Ответить
0
Andrew Freez

щит хеппенс

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0
Roman Antonov

Через TON COIN можно штраф оплатить ? Так сказать, мимо кассы… ред.

Ответить
0
Roman Romaniyk

Крысы нашли новую копилку.

Ответить
0
Аноним

А Telegram платит штрафы?

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0
Constantine Kiselev

стикерами может?

Ответить
0
Igor Tarasov

Хоть бы когда банки так штрафовали на нарушение прав клиентов, а порой и наглый обман.

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0
Ильнар Сафин

Да заблокируйте его уже на территории России.

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–3
Alexey Poimtsev
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0
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