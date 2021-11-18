Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции
Всего за 2021 год мессенджер получил штрафы на 42 млн рублей.
- Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП.
- В мае мессенджер оштрафовали на 5 млн рублей за неудаление постов об акциях протеста. В ноябре по той же статье Telegram получил штраф в 4 млн рублей.
- Всего с учётом новых санкций в 2021 году за неудаление запрещённой информации Telegram оштрафовали на 42 млн рублей.
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ЦБ РФ отменил ограничение на количество акций, которые российские компании могут размещать за пределами Российской Федерации.