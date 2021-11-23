Водитель в наркотическом опьянении продолжил принимать заказы из-за халатности поддержки Яндекс.Такси

Я, если честно, до сих пор не могу поверить в такой уровень халатности и очень тяжело подбираю цензурные слова. Утром после клуба знакомый заказал мне и подруге такси, ничего не предвещало беды. Сели в свою "карету" в средней стадии опьянения. Спойлер - так быстро наверно еще никто не трезвел.

Водитель сначала показался нормальным, единственное -…