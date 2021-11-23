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Право
Nazigul Jusupova

Apple подала в суд на разработчика шпионского ПО NSO Group — она требует запретить ему доступ к своим устройствам Статьи редакции

NSO Group устанавливала шпионские программы в iPhone без ведома пользователей.

  • Израильская фирма продаёт правоохранительным органам ПО Forcedentry, которое помогает последним взламывать iPhone и читать данные из них, в том числе переписки, пишет CNBC.
  • Apple выяснила, что NSO Group создала Apple ID для отправки вредоносных данных на устройства и могла устанавливать шпионские программы в смартфоны без ведома пользователей.
  • Компания заявила, что исправила проблемы, из-за которых система NSO Group могла получить доступ к личным данным пользователей. По данным Apple, атакам подверглись «небольшое число» пользователей.
  • 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
  • Компания создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. В список попали более 180 журналистов со всего мира. Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают власти Венгрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Мексики, ОАЭ и других стран.

#новости #apple #nsogroup

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