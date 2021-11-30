Японский производитель звукового оборудования Zoom подал в суд на сервис видеосвязи Zoom из-за одинакового названия Статьи редакции
Компания не требует возмещения убытков, но и мирно решать спор не хочет.
- Японская Zoom обратилась в Окружной суд Токио, чтобы защитить торговую марку, пишет Bloomberg.
- Юристы компании считают, что американская Zoom «с высокой вероятностью» нарушает права на зарегистрированный товарный знак. Японская фирма не будет требовать возмещения убытков, но не заинтересована в мирном урегулировании.
- Поисковик Google по запросу «Zoom в Японии» выдаёт множество результатов, в том числе информацию о японском подразделении американской компании видеоконференцсвязи Zoom, а также страницу в «Википедии» производителя звукозаписывающего оборудования Zoom, отмечает издание.
- Это не первая компания, которую путают с американским сервисом видеоконференций. В 2019 году инвесторы по ошибке купили акции китайской Zoom Technologies вместо сервиса Zoom и подняли их цену на 47 000%. В 2020 году из-за путаницы с тикерами инвесторы подняли акции Zoom Technologies на 557%.
- Zoom Corp. основали в 1983 году Масахиро Иидзима и Мичи Нозокидо. В 2017 году компания зарегистрировалась на бирже Jasdaq. Она занимается разработкой и продажей электронных музыкальных инструментов и звукозаписывающего оборудования.
В этой статье я хотел бы познакомить читателей с библиотекой для ЯП python — Kornia, имеющей богатый функционал в области computer vision. Библиотека написана с использованием pytorch, в ее основе лежат готовые решения, такие как torchvision, PIL, skimage, tf.image, OpenCV. В Kornia реализована возможность выполнения вычислений не только с…
Здравствуйте! Пишу про СберБизнес.
Фондовый рынок должен не только финансировать инвестиционные проекты, но и приносить доход гражданам, считает президент.
Привет! Меня зовут Александр Тягалов, очень рад нашему «заочному» знакомству. Расскажу вам о создании особенного бизнеса. Три года назад мы с Владимиром Тронько привезли в Россию и продаем (с каждым годом все успешнее) детские клюшки финской марки VIKKELA. У этих клюшек нет аналогов на Российском и Европейском хоккейном рынке, так что, с одной…
Оформление затянулось, но проект все равно продолжили развивать.
Покупатели с аккаунтом «Яндекса» смогут оплачивать покупки, не вводя данные карты.
На старте в Лиссабоне будет работать 2500 самокатов.
Смит создал альфа-канал, который используется в Photoshop и других редакторах, работал в Xerox и LucasFilm и убеждал всех, что за компьютерной графикой будущее, однако всерьез его никто не воспринимал – кроме Стива Джобса.
На актуализации плана дорожной карты ТДК (трансформация делового климата) «Интеллектуальная собственность» в соответствии с пожеланиями бизнес-сообщества настоял первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Подкаст «Бизнес, роботы мечты» — это клуб предпринимателей, где помогут, если что-то идёт не так; покажут новую цель, если застопорился.