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Право
Nazigul Jusupova

Японский производитель звукового оборудования Zoom подал в суд на сервис видеосвязи Zoom из-за одинакового названия Статьи редакции

Компания не требует возмещения убытков, но и мирно решать спор не хочет.

  • Японская Zoom обратилась в Окружной суд Токио, чтобы защитить торговую марку, пишет Bloomberg.
  • Юристы компании считают, что американская Zoom «с высокой вероятностью» нарушает права на зарегистрированный товарный знак. Японская фирма не будет требовать возмещения убытков, но не заинтересована в мирном урегулировании.
  • Поисковик Google по запросу «Zoom в Японии» выдаёт множество результатов, в том числе информацию о японском подразделении американской компании видеоконференцсвязи Zoom, а также страницу в «Википедии» производителя звукозаписывающего оборудования Zoom, отмечает издание.
  • Это не первая компания, которую путают с американским сервисом видеоконференций. В 2019 году инвесторы по ошибке купили акции китайской Zoom Technologies вместо сервиса Zoom и подняли их цену на 47 000%. В 2020 году из-за путаницы с тикерами инвесторы подняли акции Zoom Technologies на 557%.
  • Zoom Corp. основали в 1983 году Масахиро Иидзима и Мичи Нозокидо. В 2017 году компания зарегистрировалась на бирже Jasdaq. Она занимается разработкой и продажей электронных музыкальных инструментов и звукозаписывающего оборудования.

#новости #zoom

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Sara Harris

Рабочие фабрики левой палочки твикс подрались с рабочими фабрики правой палочки твикс

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12
Рената Иванова

Чувствую скоро будет новая реклама в интернете и телевизоре)

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3
Sara Harris

А ведь и правда! Готовый сценарий получился!)

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0
Ilya Nepochatov

Ох!.. Зум моей музыкальной юности.

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7
Евгений Старцев

Это что, обогреватель воздуха?

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0
Шизоидная обезьяна

Гитарная педаль

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0
Ilya Proklov

Mazda, твой выход

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3
fylhtq7779

В игру должна ещё вступить компания zoom, которая делает вилки для велосипедов :D

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1
Diana Campbell

Если это произойдет, то "Игра в кальмара" утратит свою популярность)

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0
Егор Никулин

Думаю на фоне этих событий, она прям сейчас теряет популярность))

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0
Никита Дорофеев
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1
Артем Ковалев

Странно что это произошло ТОЛЬКО СЕЙЧАС.
Компании давно на рынке и на слуху...

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1
Даниил Мельник

Судя по качеству последнего оборудования Zoom, у них много общего с Zoom) Зря они судятся, ведь их, как минимум, объединяет теорема Эскобара)

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1
Семен Переделкин

Хайпануть решили штоле? Никто синтезаторы, или что они там производят, не берёт?

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0
Принятый супер_стар

нормальный ход.
бесплатная реклама в сми обеспечена

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0
Николай Климов

А ведь по факту, что сможет сделать такая компания против столь известного гиганта? Максимум штраф выплатят, даже если они правы по всем законам товарных знаков. Хоть самим теперь переименовывайся

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0
ALEH ator

Пусть все производители авто/мото/велосипедов и прочего судятся друг с другом из-за одинаково круглых колёс

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0
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