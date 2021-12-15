Минфин США внесёт в «чёрный список» для инвесторов производителя дронов DJI и ещё семь китайских компаний — FT Статьи редакции
Американским инвесторам запретят сотрудничать с этими компаниями и вкладываться в них.
- Власти США 16 декабря внесут в «чёрный список» Минфина страны восемь китайских компаний — включая разработчика дронов DJI, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомые с планами. Причина — нарушения, связанные с преследованием уйгуров в Синьцзяне.
- Среди других компаний: два разработчика ПО для распознавания лиц — Megvii и CloudWalk Technology, разработчик суперкомпьютеров Dawning Information Industry, компания в сфере кибербезопасности Xiamen Meiya Pico, компания по разработке ИИ Yitu Technology, компания в области облачных технологий Leon Technology и производитель систем видеонаблюдения NetPosa Technologies
- Американским инвесторам запрещено вкладываться в компании из списка. В нём находится уже 60 фирм.
- Все восемь компаний также включены в другой «чёрный список» США — он запрещает американским компаниям поставлять технологии в их адрес без особого разрешения. DJI — с декабря 2020 года.
- В декабре 2021 года FT также сообщила, что в список внесут разработчика систем распознавания лиц SenseTime. После этого компания отложила готовящееся IPO в Гонконге.
рыночек опять решает
А теперь хором: "вы не понимаете, это ДРУГОЕ"!!!
Американским инвесторам запрещено вкладываться в компании из списка. В нём находится уже 60 фирм.
Это другое
Дроны GoPro получат второй шанс
Это вы про какие дроны говорите? Все что я смог нагуглить, это дрон карма, у них есть ещё? Нет, сейчас напишу потоксичнее, да че ты там рассказываешь, какой им там шанс-кто даст?! Мог бы и не писать об этом, не позорься:))
Даже не стоит пытаться, у американцев не выйдет задушить китайские компании так, как это делает Си.
Оставьте Китай в покое, он сам прерасно справляется с этой задачей.
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