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Право
Евгения Евсеева

Минфин США внесёт в «чёрный список» для инвесторов производителя дронов DJI и ещё семь китайских компаний — FT Статьи редакции

Американским инвесторам запретят сотрудничать с этими компаниями и вкладываться в них.

  • Власти США 16 декабря внесут в «чёрный список» Минфина страны восемь китайских компаний — включая разработчика дронов DJI, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомые с планами. Причина — нарушения, связанные с преследованием уйгуров в Синьцзяне.
  • Среди других компаний: два разработчика ПО для распознавания лиц — Megvii и CloudWalk Technology, разработчик суперкомпьютеров Dawning Information Industry, компания в сфере кибербезопасности Xiamen Meiya Pico, компания по разработке ИИ Yitu Technology, компания в области облачных технологий Leon Technology и производитель систем видеонаблюдения NetPosa Technologies
  • Американским инвесторам запрещено вкладываться в компании из списка. В нём находится уже 60 фирм.
  • Все восемь компаний также включены в другой «чёрный список» США — он запрещает американским компаниям поставлять технологии в их адрес без особого разрешения. DJI — с декабря 2020 года.
  • В декабре 2021 года FT также сообщила, что в список внесут разработчика систем распознавания лиц SenseTime. После этого компания отложила готовящееся IPO в Гонконге.
Дрон Mavic Mini от DJI The Verge

#новость #dji #китай #сша

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7 комментариев
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Jay Green

рыночек опять решает

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Дмитрий Милюков

А теперь хором: "вы не понимаете, это ДРУГОЕ"!!!

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IO

Американским инвесторам запрещено вкладываться в компании из списка. В нём находится уже 60 фирм.
Это другое

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Rodeus

Дроны GoPro получат второй шанс

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А А

Это вы про какие дроны говорите? Все что я смог нагуглить, это дрон карма, у них есть ещё? Нет, сейчас напишу потоксичнее, да че ты там рассказываешь, какой им там шанс-кто даст?! Мог бы и не писать об этом, не позорься:))

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ТЕКСТУРА

Даже не стоит пытаться, у американцев не выйдет задушить китайские компании так, как это делает Си.

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Reverent Evzheniy

Оставьте Китай в покое, он сам прерасно справляется с этой задачей.

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