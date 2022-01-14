Право
Маша Цепелева

Юрист в Великобритании через суд потребовала от Meta $3,1 млрд за использование данных 44 млн человек Статьи редакции

Автор иска считает, что соцсеть использовала данные людей, зарабатывала миллиарды, но ничего не платила пользователям.

  • Коллективный иск подала специалист по международному конкурентному праву Лиза Ловдал Гормсен на основе материалов о доминировании Facebook, которые она ранее представила в парламент Великобритании, сообщает TechCrunch.
  • Иск получил 13 января Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции. Гормсен утверждает, что Facebook установила несправедливые правила — пользователи делились личными данными, взамен получали только бесплатный доступ к соцсети, а Facebook в это время «зарабатывала на них миллиарды долларов».
  • Юрист настаивает, что Facebook получала данные о пользователях и на других сайтах с помощью «пикселя», а после использовала для рекламы. Это фрагмент кода для сайта, который определяет, что пользователь из Facebook на него зашёл.
  • Истец требует компенсации для всех, кто пользовался соцсетью в Великобритании с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года хотя бы один раз. Это около 44 млн человек. Общая сумма иска — £2.3 млрд (около $3,1 млрд), то есть компенсация в среднем $70,45 на человека.

#новость #facebook

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Andrei Smirnovsky

Думаю ответ Meta будет просто ссылкой на user agreement)

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7
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Станислав Назаров

Тогда любой скам делал user agreement, и уходил от от ответственности.
По факту, если договор противоречит законодательству, то такой договор не имеет силы.

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CRY CRYSTAL

"Только бесплатное использование соцсети".
Интересно, а на чем ещё по её мнению должен был зарабатывать Facebook.
За сервера кто-то должен платить, да и зп сотрудникам не из космоса берётся.

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5
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Константин Рогов

ну сотрудников там примерно 300 индусов из калькутты на удаленке, это недорого

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–2
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Семен Переделкин

Притоплю за Лизу. Изделия Цукерберга должны быть уничтожены.

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4
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Станислав Назаров

Сотни тысяч людей останутся без "бизнесов"

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0
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Семен Переделкин

Ок, так уж и быть - я их пожалею.

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Yura Z.

Жизнь без инстаграма реально была лучше. Люди хотябы не фотографировали свою еду. Я притоплю с вами.

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0
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Mik Petrov

Дно пробито

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3
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Полина Купанина

Ничего, говорят проктологи умеют это лечить. Тебе помогут

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2
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Михаил Игоревич Вагайцев

План скам

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2
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Vadim Eremeev

Web3 это поправит.

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Мурат Шавкатов

Неплохой такой размах

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Роман Ваничкин

Вероятность, что создадут прецедент победы этого иска в суде = 0, кмк.
Иначе как по-принципу домино повалятся аналогичные иски на все соц.сети и.т.п

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