Юрист в Великобритании через суд потребовала от Meta $3,1 млрд за использование данных 44 млн человек Статьи редакции
Автор иска считает, что соцсеть использовала данные людей, зарабатывала миллиарды, но ничего не платила пользователям.
- Коллективный иск подала специалист по международному конкурентному праву Лиза Ловдал Гормсен на основе материалов о доминировании Facebook, которые она ранее представила в парламент Великобритании, сообщает TechCrunch.
- Иск получил 13 января Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции. Гормсен утверждает, что Facebook установила несправедливые правила — пользователи делились личными данными, взамен получали только бесплатный доступ к соцсети, а Facebook в это время «зарабатывала на них миллиарды долларов».
- Юрист настаивает, что Facebook получала данные о пользователях и на других сайтах с помощью «пикселя», а после использовала для рекламы. Это фрагмент кода для сайта, который определяет, что пользователь из Facebook на него зашёл.
- Истец требует компенсации для всех, кто пользовался соцсетью в Великобритании с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года хотя бы один раз. Это около 44 млн человек. Общая сумма иска — £2.3 млрд (около $3,1 млрд), то есть компенсация в среднем $70,45 на человека.
Думаю ответ Meta будет просто ссылкой на user agreement)
Тогда любой скам делал user agreement, и уходил от от ответственности.
По факту, если договор противоречит законодательству, то такой договор не имеет силы.
"Только бесплатное использование соцсети".
Интересно, а на чем ещё по её мнению должен был зарабатывать Facebook.
За сервера кто-то должен платить, да и зп сотрудникам не из космоса берётся.
ну сотрудников там примерно 300 индусов из калькутты на удаленке, это недорого
Притоплю за Лизу. Изделия Цукерберга должны быть уничтожены.
Сотни тысяч людей останутся без "бизнесов"
Ок, так уж и быть - я их пожалею.
Жизнь без инстаграма реально была лучше. Люди хотябы не фотографировали свою еду. Я притоплю с вами.
Дно пробито
Ничего, говорят проктологи умеют это лечить. Тебе помогут
План скам
Web3 это поправит.
Неплохой такой размах
Вероятность, что создадут прецедент победы этого иска в суде = 0, кмк.
Иначе как по-принципу домино повалятся аналогичные иски на все соц.сети и.т.п
Пока в разных регионах России работают девять станций компании.
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