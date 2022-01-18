Почему нам пришлось создать «ещё один» текстовый редактор

По многолетнему опыту работы со СМИ мы знаем, что удобство и функциональность важны не только для пользователей публичной части сайта, но и для тех, кто создаёт контент. Основу админки составляет текстовый редактор. Он должен быть WYSIWYG (хотя других сейчас не бывает), позволять легко реализовать любое необходимое оформление и при этом работать…