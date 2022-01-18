Meta обжаловала оборотный штраф на 1,9 млрд рублей Статьи редакции
Оборотный штраф в 7,2 млрд также получила Google, но пока его не обжаловала.
- Компания подала апелляцию в Таганский суд Москвы, пишет ТАСС.
- В суде уточнили изданию, что жалобу рассмотрят 15 февраля 2022 года в 10:00 по мск.
- В октябре 2021 года Роскомнадзор составил на Meta протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, а в декабре компания получила штраф на 1,9 млрд рублей — деньги высчитали из оборота компании.
- В декабре 2021 года Google также получила оборотный штраф на 7,2 млрд рублей, но пока его не обжаловала.
- 18 января 2022 года ФНС назвала выручку Meta в России — 39,8 млрд рублей за 2020 год.
А прибыль какая?
Ох уж эти вопросы каверзные…
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