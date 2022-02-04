Право
Евгения Евсеева

Apple первая среди иностранных ИТ-компаний исполнила все требования закона о «приземлении» Статьи редакции

Зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, завела форму для обращений и открыла филиал в России.

  • Apple выполнила все три требования Роскомнадзора по закону о «приземлении» — он затрагивает иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек.
  • По закону сервисы обязаны открыть представительства, филиал или создать российское юрлицо, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России.
  • Редакция vc.ru отправила в Apple запрос, открыла компания полноценный офис или зарегистрировала юрлицо, но на момент написания заметки ответ не получила. В России у Apple с 2012 года уже есть юрлицо — ООО «Эппл рус», но официально оно компанию не представляет, заявлял один из авторов закона Антон Горелкин.
  • В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть такие филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.
  • Apple выполнила все условия первой среди всех компаний из списка. Другие выполнили только некоторые — например, зарегистрировали личный кабинет. Meta, Google, Telegram, Discord, Pinterest, Twitch и Zoom пока не выполнили ни одного.
Право
Таня Боброва
Офис, чтобы можно было следить за деньгами: зачем от Google, Apple, Telegram и других требуют «приземлиться» в России Статьи редакции

Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.

#новость #apple

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Марат Язмыш

Атлант расправил ягодицы

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37
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Yaro Best

perfect

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Марат Язмыш

Apple НАШ!!!

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Марат Язмыш

- Тим Кук наш!!!!!
- Он гей!!
- Ой!

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1
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Gleb Tyutikov

На что-нибудь сгодится все равно. С Кука хоть шерсти клок.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Гей наш!

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Yaro Best

дурная висишка

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Марат Язмыш

Миниатюра "Apple бежит исполнять постановление Роскомнадзора"

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ЯжПрограммист

Ну Apple молодцы в том плане, что ставят коммерческие интересы на первый план, собственно капитализация полностью это отражает. Хорошо это конечно же для инвесторов и потребителей. РФ не первая и не последняя страна где apple полностью и оперативно исполняет требования законодательства, какие бы они не были, пока затраты на его исполнение не превышают выгоды с рынка получаемой, нет никаких причин этого не делать. Так что с чем связан скепсис непонятно, вроде Тим Кук никогда не говорил что они сейчас развяжут войну за всё хорошее на деньги инвесторов.

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10
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Dimakey Lekko

Apple первая среди иностранных ИТ-компаний исполнила все требования закона о «приземлении». И, соответственно, первой получила штраф за то, что не успели к установленному сроку.

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8
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Alexander Vorontsov

Какие законопослушные лапочки.

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7
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Denis Bystruev

266 млрд ₽ – 3,5 млрд долл. — на дороге не валяются. Хоть это всего 1,3% от мировой выручки в 274,3 млрд долл. в 2020 году.

Выручку в России за 2021 узнаем в апреле. Но уже известно, что продажи iPhone выросли:

https://iz.ru/1251282/roman-kildiushkin/daleko-ot-iabloni-postavki-iphone-v-rf-priblizilis-k-istoricheskomu-maksimumu

Далеко от яблони: поставки iPhone в РФ…
Почему люди стали чаще покупать смартфоны Apple и какие именно модели они приобретают
iz.ru
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2
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Anthony Alexandroff

«ни байта спецслужбам», ну-ну

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Andrey Gordeev

"Apple на такое ради страны-бензоколонки никогда не пойдет" (с) адепты сильных и независимых корпораций

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6
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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Мир движется к тому, что все страны рано или поздно придут к законам о приземлении. Apple это понимает и потому не видит причин чтобы сопротивляться. Все компании это сделают. И ваш любимый телеграм тоже.

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0
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Артём Федотов

Google особое приглашение нужно? Или новый оборотный штраф?

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–3
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Марат Язмыш

А вы ратуете за "приземление"?

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Артём Федотов

Я "ратую" за исполнение законов России.

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2
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Марат Язмыш

У вас ошибка, брать в кавычки надо было слово "законов"))

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3
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Стэнли Штейгенбергер

Попали в точку с расстояния в 1000 м

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0
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Yaro Best

ратуйте лучше, чтоб наши власть имущие исполняли

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3
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Артём Федотов

И за это тоже.

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Anton Tokarev

А если, предположим, завтра же в спешном порядке будет принят закон "на Артёмов" и каждый "Артём" обязан будет выплачивать в бюджет дополнительные 75% от своего заработка, иначе поедет на нары - тоже будем "ратовать за исполнение законов России"?

Нельзя исключать тот факт, что законы могут принимать дураки, и в таком случае такие законы будут дурацкими.

Свою голову на плечах надо иметь и критически оценивать работу власти, а не тупо "следовать курсу".

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3
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evilnw

Если чиновник призывает отрезать кому-то голову, то прокуратура должна завести на него уголовное дело? :)

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1
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AlexanderAPS

Вата

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Sergey Vasilev

За все ратуете или не за все?

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–1
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Артём Федотов

Например за, то чтобы из русского алфавита, у некоторых перестала пропадать буква "Ё"😉

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–4
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Марат Язмыш

Православный панч

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Sergey Vasilev

Прочитай ещё раз, сам себя подъебал))))

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Евгений Ларин

Проблемы что царь хочет пороть своих холопов из не волнуют до той поры пока это финансово обосновано

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Водный щит

завела форму для обращений
 Покажи

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Водный щит

Ну серьезно, где форма? Ссылка левая в заметке

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Водный щит

@Евгения Евсеева к ответу ((

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Евгения Евсеева

поставлю ссылку, но вот эта штука на сайте появилась https://getsupport.apple.com/solutions/email

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Pavel Zakharov

тоже интересует

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Стэнли Штейгенбергер

С одной стороны правильно, мы не самый последний рынок для Apple, по Apple Pay точно, с другой стороны вы пуху когда все можно решить дистанционно, зачем? Показать свою значимость в глазах мировой общественности, лучше открыли Apple Store

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–1
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Nikolay Ganin

Чтобы грамотно доить и вызывать по очереди представителей этих компаний в суды.

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Roman Patsev

Скрытый налог на крупный бизнес. Если строишь ЖК - построй дет. сад и школу, если продаешь на $4 млрд электроники, будь добр, оставляй часть этих денег в стране.

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–3
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Стэнли Штейгенбергер

Кто кто, так они платят сполна, и государство зарабатывает на технике Apple сполна, сначала на ввозном НДС, потом когда мы с вами покупаем тоже платим ндс, А компания которая продала ещё Хренову тучу социальных налогов, так что зарабатываю там с этих 4 000 000 000 нормально

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0
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AlexanderAPS

Когда свою квартиру продашь, будь добр со мной поделиться))

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–2
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Denis Bystruev

Во-первых, re: Store и «Связной» против.

Во-вторых, нужно хотя бы пару лет отсутствия новостей в стиле «сейчас тут начнётся война».

Лоббистам российского Apple Store внутри корпорации приходится конкурировать с Турцией, и те пока выигрывают — в Стамбуле их два.

Кому очень нужно именно напрямую от производителя, можно купить в российском интернет-магазине Apple Online Store.

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Андрей Новиков

Понятное дело, у Apple давольно большая часть оффлайн рынка (прямых продаж), отсюда не очень понятно зачем их вообще внесли в этот список.
В отличии от Twitter, которому в принципе кроме перекрытия рекламных доходов ничего не грозит в случае блокировки, Apple — наоборот. Похоже, стоит ожидать блокировки (или других санаций) фейсбука и гугла в будущем, они вряд ли будут исполнять бредовые законы наших болванов-чиновников.

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Мария Богоделова

А у самсунга как с выполнением?
Задумалась о замене эпл

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Митя Мурасов

какое то полуполитическое явление, потмоу что юрлицо "Эппл рус" вроде и так было, а так это будто какая-то новая процедура ради процедуры.
За штрафами всё равно придётся в калифорнию ехать или куда там их девочка с ресепшна гугла отфутболила

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Андрей Прокофьев

Apple проще других в этой ситуации, т.к. они практически не занимаются распространением информации а продают технику. Результаты продаж хорошие, рынок интересный, за распространение информации к ним вопросов почти нет, разве что за приложения в ApStore могут спросить, но тут они готовы исполнять требования, поэтому можно и под местные законы прогнуться.

Гуглу с Фейсбуком сложнее. Их в любой момент тут могут нагнуть за просто так, как уже ни раз нагибали. Поэтому подстраивается под местные законы весьма рискованно, в любой момент штрафы могут оказаться выше прибыли. Так что посмотрим что они решат.

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