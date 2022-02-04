Apple первая среди иностранных ИТ-компаний исполнила все требования закона о «приземлении» Статьи редакции
Зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, завела форму для обращений и открыла филиал в России.
- Apple выполнила все три требования Роскомнадзора по закону о «приземлении» — он затрагивает иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек.
- По закону сервисы обязаны открыть представительства, филиал или создать российское юрлицо, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России.
- Редакция vc.ru отправила в Apple запрос, открыла компания полноценный офис или зарегистрировала юрлицо, но на момент написания заметки ответ не получила. В России у Apple с 2012 года уже есть юрлицо — ООО «Эппл рус», но официально оно компанию не представляет, заявлял один из авторов закона Антон Горелкин.
- В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть такие филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.
- Apple выполнила все условия первой среди всех компаний из списка. Другие выполнили только некоторые — например, зарегистрировали личный кабинет. Meta, Google, Telegram, Discord, Pinterest, Twitch и Zoom пока не выполнили ни одного.
Атлант расправил ягодицы
perfect
Apple НАШ!!!
- Тим Кук наш!!!!!
- Он гей!!
- Ой!
На что-нибудь сгодится все равно. С Кука хоть шерсти клок.
Гей наш!
дурная висишка
Миниатюра "Apple бежит исполнять постановление Роскомнадзора"
Ну Apple молодцы в том плане, что ставят коммерческие интересы на первый план, собственно капитализация полностью это отражает. Хорошо это конечно же для инвесторов и потребителей. РФ не первая и не последняя страна где apple полностью и оперативно исполняет требования законодательства, какие бы они не были, пока затраты на его исполнение не превышают выгоды с рынка получаемой, нет никаких причин этого не делать. Так что с чем связан скепсис непонятно, вроде Тим Кук никогда не говорил что они сейчас развяжут войну за всё хорошее на деньги инвесторов.
Apple первая среди иностранных ИТ-компаний исполнила все требования закона о «приземлении». И, соответственно, первой получила штраф за то, что не успели к установленному сроку.
Какие законопослушные лапочки.
266 млрд ₽ – 3,5 млрд долл. — на дороге не валяются. Хоть это всего 1,3% от мировой выручки в 274,3 млрд долл. в 2020 году.
Выручку в России за 2021 узнаем в апреле. Но уже известно, что продажи iPhone выросли:
https://iz.ru/1251282/roman-kildiushkin/daleko-ot-iabloni-postavki-iphone-v-rf-priblizilis-k-istoricheskomu-maksimumu
«ни байта спецслужбам», ну-ну
"Apple на такое ради страны-бензоколонки никогда не пойдет" (с) адепты сильных и независимых корпораций
Мир движется к тому, что все страны рано или поздно придут к законам о приземлении. Apple это понимает и потому не видит причин чтобы сопротивляться. Все компании это сделают. И ваш любимый телеграм тоже.
Google особое приглашение нужно? Или новый оборотный штраф?
А вы ратуете за "приземление"?
Я "ратую" за исполнение законов России.
У вас ошибка, брать в кавычки надо было слово "законов"))
Попали в точку с расстояния в 1000 м
ратуйте лучше, чтоб наши власть имущие исполняли
И за это тоже.
А если, предположим, завтра же в спешном порядке будет принят закон "на Артёмов" и каждый "Артём" обязан будет выплачивать в бюджет дополнительные 75% от своего заработка, иначе поедет на нары - тоже будем "ратовать за исполнение законов России"?
Нельзя исключать тот факт, что законы могут принимать дураки, и в таком случае такие законы будут дурацкими.
Свою голову на плечах надо иметь и критически оценивать работу власти, а не тупо "следовать курсу".
Если чиновник призывает отрезать кому-то голову, то прокуратура должна завести на него уголовное дело? :)
Вата
За все ратуете или не за все?
Например за, то чтобы из русского алфавита, у некоторых перестала пропадать буква "Ё"😉
Православный панч
Прочитай ещё раз, сам себя подъебал))))
Проблемы что царь хочет пороть своих холопов из не волнуют до той поры пока это финансово обосновано
@Евгения Евсеева к ответу ((
поставлю ссылку, но вот эта штука на сайте появилась https://getsupport.apple.com/solutions/email
тоже интересует
С одной стороны правильно, мы не самый последний рынок для Apple, по Apple Pay точно, с другой стороны вы пуху когда все можно решить дистанционно, зачем? Показать свою значимость в глазах мировой общественности, лучше открыли Apple Store
Чтобы грамотно доить и вызывать по очереди представителей этих компаний в суды.
Скрытый налог на крупный бизнес. Если строишь ЖК - построй дет. сад и школу, если продаешь на $4 млрд электроники, будь добр, оставляй часть этих денег в стране.
Кто кто, так они платят сполна, и государство зарабатывает на технике Apple сполна, сначала на ввозном НДС, потом когда мы с вами покупаем тоже платим ндс, А компания которая продала ещё Хренову тучу социальных налогов, так что зарабатываю там с этих 4 000 000 000 нормально
Когда свою квартиру продашь, будь добр со мной поделиться))
Во-первых, re: Store и «Связной» против.
Во-вторых, нужно хотя бы пару лет отсутствия новостей в стиле «сейчас тут начнётся война».
Лоббистам российского Apple Store внутри корпорации приходится конкурировать с Турцией, и те пока выигрывают — в Стамбуле их два.
Кому очень нужно именно напрямую от производителя, можно купить в российском интернет-магазине Apple Online Store.
Понятное дело, у Apple давольно большая часть оффлайн рынка (прямых продаж), отсюда не очень понятно зачем их вообще внесли в этот список.
В отличии от Twitter, которому в принципе кроме перекрытия рекламных доходов ничего не грозит в случае блокировки, Apple — наоборот. Похоже, стоит ожидать блокировки (или других санаций) фейсбука и гугла в будущем, они вряд ли будут исполнять бредовые законы наших болванов-чиновников.
А у самсунга как с выполнением?
Задумалась о замене эпл
какое то полуполитическое явление, потмоу что юрлицо "Эппл рус" вроде и так было, а так это будто какая-то новая процедура ради процедуры.
За штрафами всё равно придётся в калифорнию ехать или куда там их девочка с ресепшна гугла отфутболила
Apple проще других в этой ситуации, т.к. они практически не занимаются распространением информации а продают технику. Результаты продаж хорошие, рынок интересный, за распространение информации к ним вопросов почти нет, разве что за приложения в ApStore могут спросить, но тут они готовы исполнять требования, поэтому можно и под местные законы прогнуться.
Гуглу с Фейсбуком сложнее. Их в любой момент тут могут нагнуть за просто так, как уже ни раз нагибали. Поэтому подстраивается под местные законы весьма рискованно, в любой момент штрафы могут оказаться выше прибыли. Так что посмотрим что они решат.
Обитателям природных территорий в холодное время года может потребоваться подкормка. Специалисты рассказали, как грамотно дополнить рацион питания животных.
Для решения задач обработки текстов на естественном языке на сегодняшний день существует множество библиотек для python. В данной статье обратимся к библиотеке Stanza от StanfordNLPGroup, основанной на PyTorch. Т.к. анализ текста является важной NLP-задачей, рассмотрим основные методы, реализованные в данной библиотеке.
Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.
Рассказываем о рисках защиты деловой репутации. Всегда ли подача заявления — единственный способ спасти бизнес-имидж?
На связи Валерия Шудрик, контент-маркетолог CDP eSputnik. Сегодня расскажу, как наши руководители побывали на масштабном MailCon в Лас-Вегасе!
Если уж говорить о маркетинге, то с размахом. Конференция MailCon – одно из крупнейших международных мероприятий, которое мы ждали почти 2 года. Организаторы пригласили Дмитрия Кудренко (CEO/Founder…
Итак, на дворе, затейливыми фейерверками неограниченного потребления расцветали нефтедолларовые двухтысячные, я по прежнему работал на заводе правой ювелирной рукой у своего босса Николаича, и мы обслуживали фееричные полуфантастические заказы олигархов.
В этой серии статей я поделюсь моим карьерным опытом и лайфхаками, покажу на реальных примерах, как застраховать себя от распространенных «граблей» при поиске стажировок и составлении резюме. Эти советы гарантированно пригодятся для успешного старта карьеры в студенческом возрасте.
Спойлер: для тех, кто предпочитает жить одним днем и тратить деньги на продукты, не размышляя об инфляции и экономии, этот рассказ вряд ли актуален. Но если вы, как и я, живете с семьей в большом городе-миллионнике, а планирование трат на продукты знатно выбивает из колеи, то отдельный спойлер для вас: надежда все еще есть.
Всем привет! Вот я и доигрался, думал, что буду в свое удовольствие писать разборы своих судебных дел, рассказывать как потребителям защищать свои права, в целом заниматься просветительской деятельностью, а теперь видимо защита потребуется и мне. Но обо всем по порядку.
Его продают как сувенир или предмет искусства, собирают в регионах с хорошей экологией и экспортируют — например, в Китай. При этом цены на воздух могут достигать десятков тысяч долларов.