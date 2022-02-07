Минцифры объявило конкурс на должности «цифровых атташе» для продвижения российских программ и техники за границей Статьи редакции
В 2022 году они начнут работать в 16 странах.
- Должности «цифровых атташе» появятся при зарубежных торговых представительствах, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
- Ведомство объявило конкурс на должности. Среди требований — высшее образование не ниже специалитета и магистратуры, знание местного языка. Также кандидаты должны «хорошо ориентироваться в российских и иностранных программах и понимать преимущества российских продуктов». Резюме принимают на почту job@digital.gov.ru.
- Планируется, что «атташе» будут давать консультации, проводить аналитику, предлагать юридическую и организационную поддержку российским компаниям.
- До конца 2022 года атташе начнут работать в Бразилии, Германии, Казахстане, Турции, ОАЭ, Южная Корее, на Кубе и других странах. В 2024 году список расширится до 28 стран.
- В 2020 году экспорт ИТ-продуктов из России составил $7 млрд, с учетом зарубежных офисов — $8,6 млрд. В 2021 году он мог вырасти примерно на 20%, приводит издание данные объединения «Руссофт».
- В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-компаний. Кроме создания службы «цифровых аташе» в нём были льготы для иностранцев и налоговый вычет за покупку программ.
Собеседование на должность цифровых атташе в МинЦифры.
Что то знакомое... это вроде специалисты по спортивному инвентарю и ценители готической архитектуры.
Не пали контору)
Причем это те кто будет собеседовать.
Точнее вербовать
Когда же наконец эти совковые функционеры поймут, что они никак не вписываются в новую реальность?
Это мы не вписываемся в их реальность) а у них все ок
Да, весь окружающий мир не вписывается в их реальность. Удивительно, но факт.
Ничего удивительного, будни автократа, извините суверенной демократии) upd: суеверной демократии))
Удивительное начнется, когда автократ скопытится. Внезапно окажется, что выстроенная им система ни к черту не годится, и т.п. Начнется бурление говен в сообществе функционеров, из него вылезет новый ловкий автократ, и начнется следующий круг поднятия России с колен.
Точнее не скажешь. Очередной эффективный распил бюджета на новую структуру.
Так уж и быть, запишите меня цифровым атташе в ОАЭ.
В ОАЭ уже Пашу отправили
Да без проблем. В ОАЭ куча вакансий, куда берут хомячков. Только посмотрите стоимость жизни в ОАЭ и сразу передумаете
Ведомство оплатит же. В противном случае сорян, Минцифры, но буду вынужден снять свою кандидатуру.
Поклонская с Кабо-Верде убежала и вы из ОАЭ убежите.
Она не убежала оттуда. Она туда просто не приехала ))
Только посмотрите стоимость жизни в ОАЭ и сразу передумаете
Стоимость жизни как в Москве, при этом обычный работяга (на любой работе) будет в ОАЭ получать больше. Говорю про Дубай.
Такси баксов 10, квартира за 1000. Всё так? Уже еду.
Зарплата 150 баксов ))
Типа «амбассадор» + «продавец-консультант», только с вышкой и безграничной любовью к родине? 💩
Типа шпион и саботер, только со знанием пути технологий и маркетинга
Нет. Типа бюрократ и функционер, только с рекламными полномочиями.
Ну стеб стебом, но звучит как здравая идея. Вопрос как реализуют.
Как реализуют и ежу ясно. Но, на мой взгляд, сама идея тухлая. Как определять какой именно софт и железо продвигать? По степени приближенности к императору?
Они арендуют офис в мета-вселенной )
Торговый представитель Алиэкспресс)
Pss, guy, do you want a hot Russian taboo soft?
Не нужно никаких заявленных требований.
Лишнее это.
Что бы достичь результата с иностранцами атташе должен уметь одно - много пить не теряя лица и обаяния.
Кто-то из чиновников обещал свозить любовницу в ОАЭ?
нну не только любовницу ... деток своих отправить пожить за границу с оплатой жилья, зарплатой, бонусами и бюджетами на прожекты.
Вот это т персонаж, Лёня Рейнман, Илюша пономарёв и прочие Чубайсовские инноваторы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шадаев,_Максут_Игоревич
"What? Russian soft? O, yes! I know. NOViCHEK :)"
цифровых атташе
«Евангелисты», если по-старому
Если в компании нет адекватных специалистов по международным продажам, никакой атташе не поможет. Лучше б научили продвигать и продавать свои продукты самостоятельно.
Если вы продолжите игнорировать наши ИТ продукты, мы оставляем за собой право военно-технического ответа
так набор приостановлен. статья уже не актуальная
Автор- как так? 50 минут и уже устарела новость :))
новость от 11 августа 21 года, да https://digital.gov.ru/ru/events/41216/
Чей же сын займет эту должность?
От нового плеера до заработка с роликов
Статья для тех, кто хочет быть шустрее конкурентов и разобраться в теме.
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