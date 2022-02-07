Право
Маша Цепелева

Минцифры объявило конкурс на должности «цифровых атташе» для продвижения российских программ и техники за границей Статьи редакции

В 2022 году они начнут работать в 16 странах.

  • Должности «цифровых атташе» появятся при зарубежных торговых представительствах, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
  • Ведомство объявило конкурс на должности. Среди требований — высшее образование не ниже специалитета и магистратуры, знание местного языка. Также кандидаты должны «хорошо ориентироваться в российских и иностранных программах и понимать преимущества российских продуктов». Резюме принимают на почту job@digital.gov.ru.
  • Планируется, что «атташе» будут давать консультации, проводить аналитику, предлагать юридическую и организационную поддержку российским компаниям.
  • До конца 2022 года атташе начнут работать в Бразилии, Германии, Казахстане, Турции, ОАЭ, Южная Корее, на Кубе и других странах. В 2024 году список расширится до 28 стран.
  • В 2020 году экспорт ИТ-продуктов из России составил $7 млрд, с учетом зарубежных офисов — $8,6 млрд. В 2021 году он мог вырасти примерно на 20%, приводит издание данные объединения «Руссофт».
  • В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-компаний. Кроме создания службы «цифровых аташе» в нём были льготы для иностранцев и налоговый вычет за покупку программ.

#новость

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Марат Язмыш

Собеседование на должность цифровых атташе в МинЦифры.

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Азамат Салахов

Что то знакомое... это вроде специалисты по спортивному инвентарю и ценители готической архитектуры.

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5
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Марат Язмыш

Не пали контору)

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ЯжПрограммист

Причем это те кто будет собеседовать.

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2
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Марат Язмыш

Точнее вербовать

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0
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Ivan Off

Когда же наконец эти совковые функционеры поймут, что они никак не вписываются в новую реальность?

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11
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Марат Язмыш

Это мы не вписываемся в их реальность) а у них все ок

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3
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Ivan Off

Да, весь окружающий мир не вписывается в их реальность. Удивительно, но факт.

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0
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Марат Язмыш

Ничего удивительного, будни автократа, извините суверенной демократии) upd: суеверной демократии))

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Ivan Off

Удивительное начнется, когда автократ скопытится. Внезапно окажется, что выстроенная им система ни к черту не годится, и т.п. Начнется бурление говен в сообществе функционеров, из него вылезет новый ловкий автократ, и начнется следующий круг поднятия России с колен.

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0
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В. Москальчук

Точнее не скажешь. Очередной эффективный распил бюджета на новую структуру.

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0
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Семен Переделкин

Так уж и быть, запишите меня цифровым атташе в ОАЭ.

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8
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Илья Шишкунов

В ОАЭ уже Пашу отправили

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4
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Кирилл Баскус

Да без проблем. В ОАЭ куча вакансий, куда берут хомячков. Только посмотрите стоимость жизни в ОАЭ и сразу передумаете

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1
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Семен Переделкин

Ведомство оплатит же. В противном случае сорян, Минцифры, но буду вынужден снять свою кандидатуру.

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2
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ЯжПрограммист

Поклонская с Кабо-Верде убежала и вы из ОАЭ убежите.

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0
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Ivan Off

Она не убежала оттуда. Она туда просто не приехала ))

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0
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Владимир Вольфович

Только посмотрите стоимость жизни в ОАЭ и сразу передумаете
 Стоимость жизни как в Москве, при этом обычный работяга (на любой работе) будет в ОАЭ получать больше. Говорю про Дубай.

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ur spam

Такси баксов 10, квартира за 1000. Всё так? Уже еду.

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Ivan Off

Зарплата 150 баксов ))

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Roman Trifonov

Типа «амбассадор» + «продавец-консультант», только с вышкой и безграничной любовью к родине? 💩

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3
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Илья Шишкунов

Типа шпион и саботер, только со знанием пути технологий и маркетинга

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4
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Ivan Off

Нет. Типа бюрократ и функционер, только с рекламными полномочиями.

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2
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Александр Сокольских

Ну стеб стебом, но звучит как здравая идея. Вопрос как реализуют.

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4
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Mikhail Stroev

Как реализуют и ежу ясно. Но, на мой взгляд, сама идея тухлая. Как определять какой именно софт и железо продвигать? По степени приближенности к императору?

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1
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Antony Duke

Они арендуют офис в мета-вселенной )

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3
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Николай Колючий

Торговый представитель Алиэкспресс)

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3
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Дмитрий Иванов

Pss, guy, do you want a hot Russian taboo soft?

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3
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Фрейм Иванов

Не нужно никаких заявленных требований.
Лишнее это.
Что бы достичь результата с иностранцами атташе должен уметь одно - много пить не теряя лица и обаяния.

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3
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Игорь Протасов

Кто-то из чиновников обещал свозить любовницу в ОАЭ?

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1
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Максим Морозов

нну не только любовницу ... деток своих отправить пожить за границу с оплатой жилья, зарплатой, бонусами и бюджетами на прожекты.
Вот это т персонаж, Лёня Рейнман, Илюша пономарёв и прочие Чубайсовские инноваторы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шадаев,_Максут_Игоревич

Шадаев, Максут Игоревич
Максут Игоревич Шадаев (род. 11 ноября 1979, Москва, СССР) — российский государственный и…
ru.wikipedia.org
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1
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alice fox

"What? Russian soft? O, yes! I know. NOViCHEK :)"

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1
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Юрий Белоножкин

цифровых атташе
«Евангелисты», если по-старому

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Leonid Popov

Если в компании нет адекватных специалистов по международным продажам, никакой атташе не поможет. Лучше б научили продвигать и продавать свои продукты самостоятельно.

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1
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Женя Гагарин

Если вы продолжите игнорировать наши ИТ продукты, мы оставляем за собой право военно-технического ответа

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Кирилл Стрельцов

так набор приостановлен. статья уже не актуальная
Автор- как так? 50 минут и уже устарела новость :))

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Yan Varskii

новость от 11 августа 21 года, да https://digital.gov.ru/ru/events/41216/

Минцифры расширяет цифровую команду
Это шанс начать карьеру с участия в проектах, которые знает вся страна, а также создавать новые…
digital.gov.ru
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Чит Чат

Чей же сын займет эту должность?

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