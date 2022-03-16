6 способов воровства топлива водителями корпоративного транспорта (и как с этим бороться)

Добрый день, уважаемые читатели! С вами снова Кирилл Верзин, основатель и руководитель компании «Процессинг24». В своем первом посте я постарался в общих чертах рассказать о том, что такое топливный процессинг. И как именно наша компания помогает владельцам малого и среднего бизнеса решить топливный вопрос «под ключ».