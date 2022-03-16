Суд назначил заседание о признании Meta экстремистской организацией на 21 марта Статьи редакции
Если он удовлетворит иск Генпрокуратуры, работу компании в России запретят.
- Иск о признании Meta экстремистской организацией рассмотрят в Тверском районном суде Москвы. Заседание начнётся в 11:00 мск 21 марта.
- 11 марта Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской из-за того, что компания разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным.
- В тот же день Роскомнадзор объявил, что заблокирует Instagram с 14 марта.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ».
15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.
Добрый день, уважаемые читатели! С вами снова Кирилл Верзин, основатель и руководитель компании «Процессинг24». В своем первом посте я постарался в общих чертах рассказать о том, что такое топливный процессинг. И как именно наша компания помогает владельцам малого и среднего бизнеса решить топливный вопрос «под ключ».
Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.
15 февраля Яндекс выпустил отчет за IV квартал и весь 2021. Посмотреть можно здесь. С вами вновь рубрика «Следствие ведёт Белоусов».
Примечание автора. Колонка написана 21 февраля. Дополнил её размышлениями о том, как события 24 февраля повлияли на будущее компании. Если лень читать дальше, я считаю, что эти события спасли Яндекс от неминуемого банкротства.
Просто когда это всё закончится тут просто необходимо ограничить все свободы в интернетах. А желательно в интернет по паспорту, строго в районных библиотеках, и на сайты, которые есть в перечне.
Это нужно чтобы никто не мог даже увидеть, что в «новом мире для всех» всё осталось по прежнему: люди гуляют, улыбаются, летают самолётами в отпуск в любую страну куда захотят, ходят на стадионы смотреть Лигу Чемпионов, лайкают котиков в соцсетях, платят долларами и евро, без очередей за дефицитом и драк в них за сахар - в общем всё осталось по прежнему. И это дорогие россияне ну никак и ни за что не должны увидеть!
летают самолётами в отпуск в любую страну куда захотят
Учитывая экологический и пандемийный нарратив, самолёты в мире - под большим вопросом.
Учитывая политический нарратив, русских это должно волновать в последние очередь
Я к тому, что мир становится хуже для всех, не только для русских.
Как в 2010-х может уже и не быть никогда.
Плохая аналогия.
Зайдите на сайт ryanair что ли.
Посмотрите на сотни рейсов в неделю.
Нарратив блин. Пихают умные слова куда ни попадя.
Пихают умные слова куда ни попадя.
Иногда прокатывает же
лайкают котиков в соцсетях
Лайкать можно только Путина, в крайнем случае Собянина
Если признают, то походу whatsapp конец в России...
на самом деле ватсап уже морально и технически изжил себя, отстал от телеграма просто по всем параметрам в разы, там сидят люди просто по инерции.
Какая дичь, технически ватсап не сравним с тг - концептуально две разные истории в плане хранения и передачи данных. e2e encryption изжил себя 🤦♂️
Это не говоря про звонки, особенно разница заметна при международных. Хотя росию международные будут мало интерисовать.
Потребителям (а 99.9% - это потребители) не важно, как устроена та или иная платформа. Это мессенджеры, функции и цели у них схожие, если не сказать одинаковые. У телеграмма есть всё, то, что есть у ватсапа. У ватсапа есть мало того, что есть у телеграмма. Ключевые отличия это удобное API для программирования ботов, объемные и частые обновление телеграмма. А ватсап же просто купили "чтобы был", потому что там много людей. Ну и обновления выпускаются крайне редко и несущественные.
Потребителям (а 99.9% - это потребители) не важно, как устроена та или иная платформа
Ключевые отличия это удобное API для программирования ботов, объемные и частые обновление телеграмма
Ну на ноль же делите... Зачем "потребителю" API?
Вы отвечаете не в том контексте. Я имел ввиду, что их нельзя не сравнивать только потому, что они имеют разную внутреннюю структуру.
Очередная дичь
* то что 99.9 не нужен экнрипшн - тут собрать данные сложно, но есть намеки в ввиду 100млн установок сигнала на андроиде плюс есть запрос от продвинутых интернет пользователей, число которых растет.
* то что обновления выпускаются редко. Достаточно посмотреть version history в app store, хоть у тг и более массивные апдейты.
Если тебе нужен тру энкрипшн, используй секретные чаты телеграмма, или jabber с личными ключами шифрования. в чем проблема? Это мессенджеры, а не шпионские каналы связи.
Постой. А ты хочешь сказать, что к ватсапу у федералов нет бэкдоров? Ты серьезно?) Уж что-то, а в плане анонимности телеграмм превосходит ватсап. Там даже номер телефона не светится собеседнику, если ты сам этого не захочешь.
Хз. Мне кажется телеграм проигрывает ватсапу в приватности. У ватсапа данные не хранятся на серверах. Вы не сможете восстановить переписку, если не сделали бекап.
Удивительно, а ведь это телега строила свой маркетинг на супер безопасности, а по факту там товарищ майор уже давно сидит
Есть подтверждения этому?
Из знакомых иностранцев никто не использует вотсап. Line wechat telegram. А вотсап это обычно российская аудитория в возрасте от 50 до 70, после 70 уже вотсап удаляется и устанавливается Viber
Вся Латинская Америка в нём сидит + Испания, Португалия, Италия, как минимум
Партнёры из Франции только им пользуются
И я, который использую Signal 😂
В Израиле WhatsApp на национальном уровне. Все государственные и коммерческие структуры общаются с населением через него.
В вотсап я могу своему клиенту отправить по апи сообщение, а в телеге такой функции я не увидел, только если он сам подписался на бота, т.е. с точки зрения бизнеса вотсапп удобнее.
и слава богу, wa ужасный месенджер для работы
Для работы был Slack, но его судя по всему тоже все.
И это хорошо, более неудобного мессенджера я не видел.
Иран уже давно в телеге
Саламалейкум Телега :(
Недавние события в Беларуси показали что выходи-не выходи, результат в конце концов одинаковый будет ( Да и все, о чем тут обсуждается, к сожалению, большей части населения вообще не интересно). Им глубоко параллельны все эти платежные системы, соцсети, работа с Западными компаниями, и.т.д. Большая часть людей в стране дальше Черного моря не выезжала, не имеет загранпаспортов и все эти разговоры о самолетах и загранпоездках их вообще мало колышут. В регионе средняя зп в бюджетном учреждении 20 т.р. Этого хватает на оплатить коммуналку и купить покушать. Я работаю в такой организации, и каждый день приходя туда, понимаю, что 90 % сидящих вот там рядом со мной вообще никак не коснулось все происходящее, за исключение цен на продукты. Причем в разговорах слышно, что виновник всех растущих цен - торгаши ))) Поэтому таких людей абсолютно не интересует ни уход PayPal, ни ограничение импорта, ни даже возможный отруб страны от Интернет... Все происходящее коснулось по большей части тех, кто к чему-то стремился, хотел чего-то большего.
Все так. А кто стремился - тот задолбался получать подсечку, падать, подниматься, строить с нуля, снова получать подсечку. Поэтому теперь будет искать другие варианты.
А в Казахстане?
Меня и поражает эта наивность людей. Люди думают, что любое правительство не знает, что люди против того, чтобы кого-либо убивали. Или думают, что смена президента приводит к тому, что любые войны и спецоперации заканчиваются. Только мировой опыт показывает, что ничего не заканчивается
А в Сербии?
Ждём признания экстремистскими Макдональдс, Икею, и магазины Пятёрочки допустившие у себя наличие пустых полок.
т.е. разрешение призывать к насилию в отношении русских военных и политиков - для тебя недостаточный аргумент для блокировки и признания экстремизма? Иначе к чему твой неуместный сарказм?
Тянет пошутить. В отношении меты у меня мнение, что они сами напросились и их за дело заблокировали.
Вот почему то мне кажется, что современные, молодые люди 20- 30 лет и даже 40-ка лет ну никакх не "проглотят возврат в совок". То ли дело во времена СССР там понятно, 70 лет была закрытая страна, люди не знали вообще что там за бугром. Соответсвенно чем круче будет закрытие страны от остального мира сейчас, тем быстрее народ выйдет с вилами на площади.
Никто никуда не выйдет.
Перестаньте меня смешить.))
люди выйдут только когда жрать будет нечего, а если до такого дойдет, то будет это нескоро. За макдаки, фанту, икею никто жизнь свою отдавать не будет.
Конечно не выйдет. Даже в девяностые, кроме шахтеров никто не вышел. Поэтому их на всякий случай будут кормить получше)
у кого сейчас вилы есть? проснитесь, максимум сковородки. давай посмотрб на тебя со сковородкой против калаша. Умный такой, люди не выходят по его мнению, давай посотрим на тебя набутыленного
Да он ни на один митинг видимо не выходил. Попивал смузи и ставил хештеги только
Убедили, тогда с сковородками выйдут))))
Это ужасно. Что нормальным считается, что представители правоохранительных органов будут стрелять по голодным людям, вынужденным "взяться за вилы".
Почем голодным? Сытым, греча и мазик будут.
Не современных больше.
Нууу, молодые люди 20-30 лет не видели совок, поэтому им еще потребуется время, чтобы понять, что это такое.
А с вилами не выйдут. Уезжать будут.
Мне кажется это будет следущий ход Запада. Создание "гуманитарных коридоров". Сейчас мы как бы в окружении. Потом создаётся коридор. В него устремляются все желающие. Но по мне, лучше быть человеком "второго сорта" у себя на родине, чем на чужбине..
Вот почему то мне кажется, что современные, молодые люди 20- 30 лет и даже 40-ка лет ну никакх не "проглотят возврат в совок"
Они не проглотят, они уже либо проплатили, либо свалили.
тем быстрее народ выйдет с вилами на площади.
И их отхуярят дубинками и пересажают. Опыт есть.
Кто захочет уедет.
То есть куча местных читателей будут на руках иметь акции (= доли в компании) экстремистской организации?
Технически - финансировать её :)
Ставки поднимаются, я больше жду банкротства Яндекса и вк
Комментарий удален
А с чего им банкротиться?
У них огромный буст аудитории внутри.
На внешних рынках они толком не были представлены.
Долгов у них особых нет.
Санкций на них нет.
Проблемы с оборудованием только будут, но этого явно недостаточно для банкротства.
Вас наверное заблокировали в Гугле? Это падение акций Яндекса:
Вам для расписок сбербанка еще хуже график показать?
Они тоже банкротиться будут?
Банкротство это невозможность расплатиться с долгами. У яндекса такого нет даже близко.
https://vc.ru/finance/374626-yandeks-predupredil-akcionerov-o-riske-defolta-posle-priostanovki-torgov-ego-bumagami
Во-первых эта новость уже устарела. Торгов нет с февраля, но к погашению бумаги не предъявили
Во-вторых даже технический дефолт из-за невозможности внезапно погасить 1 млрд(!) который вообще-то должен лежать до 25 года это далеко не банкротство.
Ну да, можно же и телевизор смотреть и перловку одну есть, с голода не умрем!)))
А как это связано с банкротством? Ну выкупят акции обратно за копейки и перестанут быть публичной компанией, не?
Ты просто не понимаешь, что расписки и стоимость компании далеко не всегда связаны. Никаким банкротством там и не пахнет
Андерсен
Не, отрубание интернета
Они же вроде переобулись, сказали, что не так поняли их и теперь это опять запрещено
Не до конца они переобулись. Запрещено только в отношении президентов высказываться. Остальное оставили. Такая себе поправка.
Тогда в России в ближайшее время их не будет без использования ВПН
А нам чо!? Пельмени поедим, похудеем
Парампампапам тютю😂
Если признают, то писать по VPN в инсту больше не стоит
Суд назначил заседание о признании России экстремистской страной на 21 Сентября 2022
Когда я на новый год просил, чтобы люди перестали пользоваться Тиктоком, Вотсаппом и не было головняков и проблем с пользованием замороченным рекламным кабинетом ФБ, я имел в виду не это...
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