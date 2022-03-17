Но многие чиновники опасаются этой меры из-за риска злоупотреблений, говорит источник.

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Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить предложения, которые позволят признать западные санкции «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством» для нарушителей контрактов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник издания.

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Меру добавили в список поручений по итогам заседания 11 марта. Ведомства должны подготовить предложения до 22 марта, пишет издание.

Многие чиновники с опаской относятся к этой мере из-за риска злоупотреблений и отказа контрагентов выполнять обязательства, ссылаясь на новое послабление, рассказал источник в одном из профильных ведомств.

По словам специального советника Pen&Paper по санкционному праву Сергея Гландина, признание санкций форс-мажором, вероятно, будет проводится через изменения в ст. 401 (основания ответственности за нарушения обязательства) и ст. 453 ГК (последствия изменения расторжения договора).

Правила по форс-мажорам общие, добавляет он: обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности перед контрагентом, например, при поставке или купле-продаже.