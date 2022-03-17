Правительство хочет признать санкции форс-мажором для бизнеса — Forbes Статьи редакции
Но многие чиновники опасаются этой меры из-за риска злоупотреблений, говорит источник.
Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить предложения, которые позволят признать западные санкции «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством» для нарушителей контрактов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник издания.
Меру добавили в список поручений по итогам заседания 11 марта. Ведомства должны подготовить предложения до 22 марта, пишет издание.
Многие чиновники с опаской относятся к этой мере из-за риска злоупотреблений и отказа контрагентов выполнять обязательства, ссылаясь на новое послабление, рассказал источник в одном из профильных ведомств.
По словам специального советника Pen&Paper по санкционному праву Сергея Гландина, признание санкций форс-мажором, вероятно, будет проводится через изменения в ст. 401 (основания ответственности за нарушения обязательства) и ст. 453 ГК (последствия изменения расторжения договора).
Правила по форс-мажорам общие, добавляет он: обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности перед контрагентом, например, при поставке или купле-продаже.
На момент публикации материала в Минэке, Минфине, Минюсте и правительстве не ответили на запросы издания.
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Клятый, а х.. ля. По мне так клятый уже более 300 лет и все остальные с ними,"Англичанка гадит"... и если кто историю не читал и не знает откуда какие ноги с руками растут, дык это вам недоучкам и не понять... Идите в школу и перечитывайте учебники...
Новые возможности.jpg
Где исходник взял? У тебя красивше.
https://mr-mem.ru/images/memes/palki-v-kolesa-mem.jpg
Не, имею ввиду шаблон под текст как у него, белое "облако".
Стандартный редактор на андроиде.
Странно, что для людей и для микро бизнеса никто ничего признать не хочет. Ни в 2020, но сейчас.
Для микробизнеса, вообще за 5 лет ничего. Просто ни че го
Мир стал полон идиотов.
У нас форс-мажор.
Ваши вклады заморожены. Читайте мелкий шрифт. Кушайте лебеду.
Ждём комментарии экспертов.
Все уже тут
Вот вот тут колыхаешься налоги за Ип платишь чтоб хоть 100 заработать и никаких послаблений вообще проверки они не будут проводить а они меня и не пугают при купи продай эти проверки. А кто мешками ворочает о тех думают ну конечно они им разом миллионы переводят
Конечно все будут этим пользоваться!!! Давайте легализуем возможность не платить по счетам 😅
А потом когда все дефолтнится, придумаем новое слово, чтобы это не считалось дефолтом 🤔
Назовем дефолт отрицательный рывок экономики
Дефлорт
Дефлорация.
Эх, помню в свое время шутливое объявление в общаге вешали "Всем первокурсникам, не прошедшим дефлорация, срочно обратиться в комнату 328 для ее прохождения". Вот и тут скоро правительство подобное объявление для малого и среднего бизнеса может повешать.
смотря кто там в 328 был: мальчики или девочки, ответ может сильно разниться)))
Дефлирт
Специальная экономическая ситуация.
Война - это мир свобода - это рабство, санкции - это форс-мажор))
Эврика.😊
Правительство не хочет признать путина форс мажором?
Это же ящик Пандоры!
Ну, с чековой лентой прокатило же)
Лучше бы они налоги снизили. И страховые взносы за работников. Хотя бы для малого бизнеса.
Тесть все санкционные компании могут разом не платить подрядчикам?
Ага.
- несите нам вклады под 20% годовых!
- упс, у нас форс-мажор, досвидания
)))
Не привыкать, мы всё время в состоянии форс-мажора
Ну да, во времена covid в 2020, когда на протяжении длительного периода времени все не особо все летало/ездило/ползало и деловая активность была так себе - не форс-мажор. А тут три недели и форс-мажор. Так рапортуют же, что санкции - это благо. Зачем благу форс-мажор?
Ясно, понятно. Туристов теперь можно кинуть по закону.
кого угодно можно теперь
🤦♂
Мир стал полон идиотов.
А вот это уже капец для всех. Может просто посчитать любой договор ничтожным? Да, вот такого я вообще не ожидал, можно ещё ведь из-за этого и зп людям не платить
А поставки урана в США или газа в Европу могут попасть под форс-мажор?
Если да, то это мина замедленного действия
Разве что экстренные поставки урана воздушным путем))))
К застройщикам это тоже имеет отношение ?