Право
Книжный крюк

Правительство хочет признать санкции форс-мажором для бизнеса — Forbes Статьи редакции

Но многие чиновники опасаются этой меры из-за риска злоупотреблений, говорит источник.

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Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить предложения, которые позволят признать западные санкции «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством» для нарушителей контрактов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник издания.

Меру добавили в список поручений по итогам заседания 11 марта. Ведомства должны подготовить предложения до 22 марта, пишет издание.

Многие чиновники с опаской относятся к этой мере из-за риска злоупотреблений и отказа контрагентов выполнять обязательства, ссылаясь на новое послабление, рассказал источник в одном из профильных ведомств.

По словам специального советника Pen&Paper по санкционному праву Сергея Гландина, признание санкций форс-мажором, вероятно, будет проводится через изменения в ст. 401 (основания ответственности за нарушения обязательства) и ст. 453 ГК (последствия изменения расторжения договора).

Правила по форс-мажорам общие, добавляет он: обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности перед контрагентом, например, при поставке или купле-продаже.

На момент публикации материала в Минэке, Минфине, Минюсте и правительстве не ответили на запросы издания.

#новость #днрилнр

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42 комментария
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Птиц
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Сергей Я
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2
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Владимир Соболь

Клятый, а х.. ля. По мне так клятый уже более 300 лет и все остальные с ними,"Англичанка гадит"... и если кто историю не читал и не знает откуда какие ноги с руками растут, дык это вам недоучкам и не понять... Идите в школу и перечитывайте учебники...

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–7
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Почетный кавалер

Новые возможности.jpg

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1
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Сергей Я

Где исходник взял? У тебя красивше.

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0
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Птиц

https://mr-mem.ru/images/memes/palki-v-kolesa-mem.jpg

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0
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Сергей Я

Не, имею ввиду шаблон под текст как у него, белое "облако".

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0
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Птиц

Стандартный редактор на андроиде.

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Максим Кот

Странно, что для людей и для микро бизнеса никто ничего признать не хочет. Ни в 2020, но сейчас.

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22
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Dmitriy Nedostup

Для микробизнеса, вообще за 5 лет ничего. Просто ни че го

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2
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Виталий Косолапов

Мир стал полон идиотов.

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1
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Andrew, просто Эндрю

У нас форс-мажор.
Ваши вклады заморожены. Читайте мелкий шрифт. Кушайте лебеду.

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8
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Сергей Я

Ждём комментарии экспертов.

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7
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Сергей Торяников

Все уже тут

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1
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Анна Сотникова

Вот вот тут колыхаешься налоги за Ип платишь чтоб хоть 100 заработать и никаких послаблений вообще проверки они не будут проводить а они меня и не пугают при купи продай эти проверки. А кто мешками ворочает о тех думают ну конечно они им разом миллионы переводят

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5
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Дмитрий Самохвалов

Конечно все будут этим пользоваться!!! Давайте легализуем возможность не платить по счетам 😅

А потом когда все дефолтнится, придумаем новое слово, чтобы это не считалось дефолтом 🤔

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3
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Сергей Торяников

Назовем дефолт отрицательный рывок экономики

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4
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Andrew, просто Эндрю

Дефлорт

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Андрей Мельник

Дефлорация.
Эх, помню в свое время шутливое объявление в общаге вешали "Всем первокурсникам, не прошедшим дефлорация, срочно обратиться в комнату 328 для ее прохождения". Вот и тут скоро правительство подобное объявление для малого и среднего бизнеса может повешать.

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Цкуро Бесцветный

смотря кто там в 328 был: мальчики или девочки, ответ может сильно разниться)))

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Илья Попов

Дефлирт

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Евгений Кузнецов

Специальная экономическая ситуация.

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Andrew Sirchenko

Война - это мир свобода - это рабство, санкции - это форс-мажор))

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4
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Илья Попов

Эврика.😊

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Paster Nak

Правительство не хочет признать путина форс мажором?

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4
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Mila Mashkova

Это же ящик Пандоры!

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3
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Kristina Samoilova

Ну, с чековой лентой прокатило же)

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1
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Yulia

Лучше бы они налоги снизили. И страховые взносы за работников. Хотя бы для малого бизнеса.

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3
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Тяжкий диод

Тесть все санкционные компании могут разом не платить подрядчикам?

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2
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Pavel Petel

Ага.

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Дмитрий Пелипас

- несите нам вклады под 20% годовых!
- упс, у нас форс-мажор, досвидания

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Вадим Курбанов

)))

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Kirill Vorobyev

Не привыкать, мы всё время в состоянии форс-мажора

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Мирный мангал

Ну да, во времена covid в 2020, когда на протяжении длительного периода времени все не особо все летало/ездило/ползало и деловая активность была так себе - не форс-мажор. А тут три недели и форс-мажор. Так рапортуют же, что санкции - это благо. Зачем благу форс-мажор?

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Постнатальный анализ

Ясно, понятно. Туристов теперь можно кинуть по закону.

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Дмитрий Пелипас

кого угодно можно теперь

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Дмитрий Журавлев

🤦‍♂

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Виталий Косолапов

Мир стал полон идиотов.

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Дмитрий Сорвачев

А вот это уже капец для всех. Может просто посчитать любой договор ничтожным? Да, вот такого я вообще не ожидал, можно ещё ведь из-за этого и зп людям не платить

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Tatyana Chibisova

А поставки урана в США или газа в Европу могут попасть под форс-мажор?
Если да, то это мина замедленного действия

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Цкуро Бесцветный

Разве что экстренные поставки урана воздушным путем))))

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Aleko Arens

К застройщикам это тоже имеет отношение ?

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