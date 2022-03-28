Суд опубликовал решение о признании Meta экстремистской. Что говорится в документе Статьи редакции
Пользоваться Facebook и Instagram россиянам всё-таки можно.
На сайте Тверского районного суда опубликовали решение о запрете деятельности Meta «по реализации продуктов-соцсетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности».
На публикацию решения ушла неделя — заседание прошло ещё 21 марта 2022 года. Изначально суд не стал публиковать решение о признании Meta экстремистской организацией, объяснив это законом о судебных актах, «затрагивающих безопасность государства». Но почему-то передумал.
За неделю возникли предположения, в том числе от юристов, что за использование Facebook и Instagram могут наказать, поскольку посты в соцсетях могут попадать под определение участия в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).
При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн утверждали, что самих пользователей только за использование соцсетей признавать экстремистами не будут.
За что Meta признали экстремистской организацией
Суд установил, что «под видом коммерческой деятельности американская компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан РФ, нарушает их права и несёт в себе угрозу конституционному строю РФ».
В решение суда приводится несколько примеров «запрещенной деятельности», из-за которых работу компании ограничили на территории РФ:
- В марте 2016 года пользователь Instagram опубликовал нацистскую символику, атрибутику, а также аннотацию «Моей Борьбы». Пост набрал 32 лайка.
- В августе 2018 года в Facebook разместили ролик «Упадок уммы и средства выхода из него», в котором, по мнению суда, оправдывалась деятельность приверженцев религиозного экстремизма, пропагандировалась жестокость и насильственные действия в отношении представителей органов государственной власти и правоохранительных органов. Публикация набрала 13 лайков.
- В Facebook и Instagram неоднократно публиковались призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, размещались материалы организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена. Конкретных примеров таких публикаций не приводится.
- В связи со «спецоперацией» в Facebook и Instagram распространяли призывы к убийствам граждан РФ, в том числе военнослужащих.
- В соцсетях «тиражируются» публикации, содержащие недостоверную информацию о «спецоперации», о действиях российских военнослужащих, а также материалы с призывами к участию на территории России в несогласованных массовых акциях и массовых беспорядках.
- Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил, что в свете событий на Украине компания временно сняла запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении граждан России.
- Meta ограничила доступ к аккаунтам, принадлежащим некоторым российским государственным СМИ. Речь идёт об RT, Sputnik, «Звезда», «Газета. Ру», «Лента. Ру» и «РИА Новости».
Пользоваться Instagram и Facebook можно. Но с некоторыми ограничениями
Суд указал, что «не ограничивает действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности». То есть, россиянам не запретили пользоваться Facebook и Instagram.
В решении суда нет прояснений о возможности публиковать и использовать логотипы соцсетей в решении. Роскомнадзор сообщал, что СМИ использовать эти логотипы запрещено.
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Первые два пункта вообще огонь. Какие-то посты с 32 и 13 Лайками как доказательства причастие мета к экстремизму.
Первые два пункта вообще огонь. Какие-то посты с 32 и 13 Лайками как доказательства причастие мета к экстремизму.
Согласен. Думаю если порыться, то в ВК или Я.Дзен можно такого накопать, что мама не горюй. Чудаков хватает в любой открытой среде.
Доказательство того, что у них автобан только на ( . )( . ) срабатывает, а они всё же лучше чем нацистская символика.
У них автобан вообще через одно место работает. Это не кому не секрет.
Суд указал, что «не ограничивает действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц
В решении суда нет прояснений о возможности публиковать и использовать логотипы соцсетей в решении.
Так по итогу, можно дальше таргет размещать или нет?
А по итого угадайте сами
по идеи нельзя. Они сразу говорили, что это поддержка экремисткой соц. сети. И к тому же Мета сама запретила настраивать таргет по РФ
Я понимаю это так, что официально рекламироваться через таргет инсты нельзя, потому что это будет считаться финансированием экстремисткой организации. А рекламу через блогеров давать можно.