Право
Сталинский хичхакер

Минцифры предложило упростить требования к аккредитации ИТ-компаний для получения льгот Статьи редакции

В частности, снять ограничения по численности сотрудников и снизить объём профильной выручки до 70%.

Ведомство рассчитывает направить в правительство финальную версию поправок к Налоговому кодексу до конца апреля 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. По его словам, их уже согласовали с Минфином.

Документ установит новые требования к аккредитованным ИТ-компаниям, которые имеют право на разные льготы. Среди предложений:

  • Снять ограничения по численности сотрудников ИТ-компаний. Сейчас для аккредитации они должны иметь в штате не менее семи человек.
  • Снизить объём выручки, которая должна приходиться на продажу ПО, с 90% до 70%.
  • Учитывать в профильной выручке средства от продажи рекламы на интернет-площадках/платформах, от подписки и так далее.
  • Включить в «профиль» аккредитованных ИТ-компаний разработчиков и продавцов российских программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компании, работающие в сфере информационной безопасности.

С 2021 года в России действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. На эти льготы могут претендовать только аккредитованные ИТ-компании. Аккредитацию можно получить в Минцифры, если в штате не менее семи человек, а ИТ-деятельность приносит не менее 90% общей выручки.

В начале марта 2022 года правительство подготовило отдельный пакет антикризисных мер для аккредитованных ИТ-компаний. В частности, они включают льготные кредиты под 3% годовых и нулевую ставку по налогу на прибыль до конца 2024 года.

#новость #минцифры #льготы

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11 комментариев
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From Siberia to London

Вместо 100500 требований предложили оставить всего 500.

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George Berezkin

Помощь возможна только одна - отмена НДС. Остальное, как мертвому припарка.

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Ivan Zamorev

Усн

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Илья Попов

Не отмена а замена некоторых товарищей и всё уладится.

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Печатный вентилятор

Танцуют - все!

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Илья Попов

Грандиозная веселуха.
Просто смешно, как Незнайки танцуют под дудку Незнайки.

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Ivan Zamorev

Спасибо им!

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Илья Попов
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Сильный дым

Вот вас сейчас читают тут депутаты и законы на ходу пишут, поправляют по вашим комментам

Дуракам надо не мешать

Ну или на серьёзных щах продвинуть партию пиратов, как когда-то в Исландии сделали ))

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Илья Волочков

Да снизьте НДС лучше для всех процентов на 3-5, больше толку будет и меньше мороки. И аппарат не придётся держать, который решает, кому льготы дать, а кому — нет.

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Щитпостер на зарплате

А можно больше льгот всем?

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