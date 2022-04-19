Минцифры предложило упростить требования к аккредитации ИТ-компаний для получения льгот Статьи редакции
В частности, снять ограничения по численности сотрудников и снизить объём профильной выручки до 70%.
Ведомство рассчитывает направить в правительство финальную версию поправок к Налоговому кодексу до конца апреля 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. По его словам, их уже согласовали с Минфином.
Документ установит новые требования к аккредитованным ИТ-компаниям, которые имеют право на разные льготы. Среди предложений:
- Снять ограничения по численности сотрудников ИТ-компаний. Сейчас для аккредитации они должны иметь в штате не менее семи человек.
- Снизить объём выручки, которая должна приходиться на продажу ПО, с 90% до 70%.
- Учитывать в профильной выручке средства от продажи рекламы на интернет-площадках/платформах, от подписки и так далее.
- Включить в «профиль» аккредитованных ИТ-компаний разработчиков и продавцов российских программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компании, работающие в сфере информационной безопасности.
С 2021 года в России действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. На эти льготы могут претендовать только аккредитованные ИТ-компании. Аккредитацию можно получить в Минцифры, если в штате не менее семи человек, а ИТ-деятельность приносит не менее 90% общей выручки.
В начале марта 2022 года правительство подготовило отдельный пакет антикризисных мер для аккредитованных ИТ-компаний. В частности, они включают льготные кредиты под 3% годовых и нулевую ставку по налогу на прибыль до конца 2024 года.
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Усн
Не отмена а замена некоторых товарищей и всё уладится.
Танцуют - все!
Грандиозная веселуха.
Просто смешно, как Незнайки танцуют под дудку Незнайки.
Спасибо им!
Вот вас сейчас читают тут депутаты и законы на ходу пишут, поправляют по вашим комментам
Дуракам надо не мешать
Ну или на серьёзных щах продвинуть партию пиратов, как когда-то в Исландии сделали ))
Да снизьте НДС лучше для всех процентов на 3-5, больше толку будет и меньше мороки. И аппарат не придётся держать, который решает, кому льготы дать, а кому — нет.
А можно больше льгот всем?