ИТ-компании попросили Минцифры об отсрочках от мобилизации для сотрудников — Forbes Статьи редакции
Они утверждают, что их мобилизация негативно скажется на работе ОПК и может привести к срыву госконтрактов, а ИТ-специалистам лучше остаться в их компаниях.
- С просьбой об отсрочке в ведомство обратилась ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», пишет Forbes со ссылкой на письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву.
- В письме глава ассоциации Ренат Лашин предложил дать отсрочку работникам аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний вне зависимости от их специальности по образованию. Он отмечает, что их мобилизация «негативно скажется на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и может повлечь срыв выполнения госконтрактов, в том числе гособоронзаказа».
- С аналогичной просьбой в Минцифры обратилось сообщество ИТ-руководителей и специалистов. Они предлагают давать отсрочку сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний и научно-технологических кластеров. А чтобы решить вопрос быстрее, «в вопросах призыва» приравнять ИТ-компании к предприятиям ОПК, для которых уже действует отсрочка.
- Авторы письма считают, что ИТ-специалисты «принесут больше пользы», если будут работать в своих компаниях, а не попадут в ряды военных. Заменить их другими специалистами не получится из-за нехватки кадров, а чтобы обучить новых, «потребуются годы». Ещё одно письмо в Минцифры направил «Дом.рф», в котором просит предоставить информацию об особенностях мобилизации сотрудников ИТ-специальностей.
- Также Forbes выяснил, что ИТ-компании начали рассылать сотрудникам письма и проводить с ними встречи. Например, в МТС гендиректор Вячеслав Николаев в рассылке попросил сотрудников «не паниковать» и сосредоточиться, например, на работе. В Ozon руководство напомнило сотрудникам, что в компании «всегда лояльно относились к удалёнке», а также попросили сразу сообщать о полученной повестке.
- В «Ростелекоме» сотрудникам сообщили, что «сверху спустят механизмы “брони”» ИТ-специалистов, сейчас в компании готовят списки таких сотрудников, говорят источники. Один из них уточняет, что глава Минцифры уже согласовал возможность подачи списков для «брони» ИТ-специалистов.
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Ну а кому тогда долг родине отдавать?
Половина уехала, половина с бронью, не справедливо
А кто у нее в долг брал?
Когда ты родился и поучил гражданство - считай это был аванс
А я и не знал что на мне первородный грех россиянина в комплекте шел, класс. Но я пожалуй прощу этот долг стране, в которой жить приходилось вопреки, а не благодаря, спасибо <3
Это коллективная ответственность, а не чей то общий грех
Очень прикольная сказка, чтобы отказаться от думанья своей головой и присоединиться к мифической коллективной ответственности. Сразу как-то себя важнее чувствуешь.
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Человек платит налоги, содержа рты, которые как бы должны представлять интересы своих налогоплательщиков, а не обнулять экономику. Эти вот "представители" как бы найух шлют народ, а теперь и умирать предлагают за них, пора им найух идти вообще-то.
p.s. Как там на передовой, защитник, где интернеты подтягиваешь?
Я в первой категории мобилизируемых, в ожидании
Если бы еще спрашивал кто, где хочешь родиться
Батя погиб в Афгане, дядя в Чечне, отчим удобряет Черниговщину.
В атаку, сынок!
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Все что должен, я прощаю
Ты родился - этого достаточно. Ты собственность господина и барина
долг родине люди отдавали в 1941-1945
сейчас другая история
тот кто кашу заварил,тот пусть её и расхлебывает сам
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Анестезиолог-реаниматолог путина (когда у того была операция) мог великолепно отдать долг родине. Но побоялся. Еще охранники путина могут прекрасно отдать долг родине.
Идти захватывать другую страну - такой себе долг родине. Понимаю защищаться, но мобилизация на захват даже звучит хуево, это государству я точно не должен
Готовится законопроект о передаче айтишникам жилья и жён мобилизованных россиян. Айтишникам, работающим в компаниях с госучастием также будет выделяться не менее 30 душ крестьян.
передавайте мне жён уехавших айтишников
ну и квартиры, чего мелочиться
не понимаю. фронтендеры должны быть на фронте
Для них там всё кончится.
Очередная непродуманная попытка стопануть утечку мозгов, а хуй там …
Я могу сразу предсказать ответ государства
Будут программировать с фронта, заявили в Ozon
Они намекают что то что они могут свалить из страны и работать удаленно
Ага, да. Работать удаленно могут, но перевод ЗП в другую страну они не получат. А так да, работай - не хочу
Слушай, это объективно не проблема работодателя, я думаю любой грамотный ITшник найдет способ перевода
О чем вы? Все эти вопросы давно решены компаниями.
главное преимущество работы в нашей компании - быть на *передовой* прогресса
А уж не будут ли "отсроченных" ИТ-специалистов собирать в своеобразные Шарашки-2.0?
Максут, ну давай, скажи что-нибудь смешное.
Ахах )) Это как если бы девушка в парке попросила Чикатило об отсрочке. Типа, давайте я сперва борщ доварю.
А зачем девушка в парке варит борщ?
Государству видать все равно на экономику, хоть какую то. Только не понятно, что такое сыкло все в правительстве.
Ребята, айтишники! Оставайтесь!
Осталось забронированным еще выдать паспорт другого цвета, хехе
А чё не так сразу?
Дохуя умный этот Апурин. И считает неплохо. Значит, пойдёт в артиллеристы.
Те кто на ОПК работают и так бронь имеют
Комментарий удален модератором
Ребята на заводах принесут больше пользы , а не айти.
Но айти уже давно есть на заводах.
https://severstal.com/rus/about/structure/businesses/severstal-infokom/
А кто траектории снарядов рассчитывать будет? Нет, всем математиков и программистов на передовую, дронами управлять!