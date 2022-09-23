Право
Гибкий ящик

ИТ-компании попросили Минцифры об отсрочках от мобилизации для сотрудников — Forbes Статьи редакции

Они утверждают, что их мобилизация негативно скажется на работе ОПК и может привести к срыву госконтрактов, а ИТ-специалистам лучше остаться в их компаниях.

  • С просьбой об отсрочке в ведомство обратилась ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», пишет Forbes со ссылкой на письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву.
  • В письме глава ассоциации Ренат Лашин предложил дать отсрочку работникам аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний вне зависимости от их специальности по образованию. Он отмечает, что их мобилизация «негативно скажется на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и может повлечь срыв выполнения госконтрактов, в том числе гособоронзаказа».
  • С аналогичной просьбой в Минцифры обратилось сообщество ИТ-руководителей и специалистов. Они предлагают давать отсрочку сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний и научно-технологических кластеров. А чтобы решить вопрос быстрее, «в вопросах призыва» приравнять ИТ-компании к предприятиям ОПК, для которых уже действует отсрочка.
  • Авторы письма считают, что ИТ-специалисты «принесут больше пользы», если будут работать в своих компаниях, а не попадут в ряды военных. Заменить их другими специалистами не получится из-за нехватки кадров, а чтобы обучить новых, «потребуются годы». Ещё одно письмо в Минцифры направил «Дом.рф», в котором просит предоставить информацию об особенностях мобилизации сотрудников ИТ-специальностей.
  • Также Forbes выяснил, что ИТ-компании начали рассылать сотрудникам письма и проводить с ними встречи. Например, в МТС гендиректор Вячеслав Николаев в рассылке попросил сотрудников «не паниковать» и сосредоточиться, например, на работе. В Ozon руководство напомнило сотрудникам, что в компании «всегда лояльно относились к удалёнке», а также попросили сразу сообщать о полученной повестке.
  • В «Ростелекоме» сотрудникам сообщили, что «сверху спустят механизмы “брони”» ИТ-специалистов, сейчас в компании готовят списки таких сотрудников, говорят источники. Один из них уточняет, что глава Минцифры уже согласовал возможность подачи списков для «брони» ИТ-специалистов.

#новость #минцифры #ит #мобилизация

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48 комментариев
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 Alexey QuQu

Ну а кому тогда долг родине отдавать?
Половина уехала, половина с бронью, не справедливо

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Ответственный ящик

А кто у нее в долг брал?

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Alexey QuQu

Когда ты родился и поучил гражданство - считай это был аванс

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Ответственный ящик

А я и не знал что на мне первородный грех россиянина в комплекте шел, класс. Но я пожалуй прощу этот долг стране, в которой жить приходилось вопреки, а не благодаря, спасибо <3

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Alexey QuQu

Это коллективная ответственность, а не чей то общий грех

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Ответственный ящик

Очень прикольная сказка, чтобы отказаться от думанья своей головой и присоединиться к мифической коллективной ответственности. Сразу как-то себя важнее чувствуешь.

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Abnatop Sky
А я и не знал что на мне первородный грех россиянина в комплекте

.

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user_90123129312

Человек платит налоги, содержа рты, которые как бы должны представлять интересы своих налогоплательщиков, а не обнулять экономику. Эти вот "представители" как бы найух шлют народ, а теперь и умирать предлагают за них, пора им найух идти вообще-то.

p.s. Как там на передовой, защитник, где интернеты подтягиваешь?

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Alexey QuQu

Я в первой категории мобилизируемых, в ожидании

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Иван
в ожидании
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Sasha Bochkin

Если бы еще спрашивал кто, где хочешь родиться

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Саша G

Батя погиб в Афгане, дядя в Чечне, отчим удобряет Черниговщину.

В атаку, сынок!

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Abnatop Sky
Когда ты родился и поучил гражданство - считай это был аванс

.

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Roman Vasilev

Все что должен, я прощаю

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Vlad

Ты родился - этого достаточно. Ты собственность господина и барина

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Марат Нагаев

долг родине люди отдавали в 1941-1945
сейчас другая история

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Денис Чернышев

тот кто кашу заварил,тот пусть её и расхлебывает сам

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Abnatop Sky
тот кто кашу заварил,тот пусть её и расхлебывает сам

.

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Иван

Анестезиолог-реаниматолог путина (когда у того была операция) мог великолепно отдать долг родине. Но побоялся. Еще охранники путина могут прекрасно отдать долг родине.

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GanicusCsw

Идти захватывать другую страну - такой себе долг родине. Понимаю защищаться, но мобилизация на захват даже звучит хуево, это государству я точно не должен

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Иван

Готовится законопроект о передаче айтишникам жилья и жён мобилизованных россиян. Айтишникам, работающим в компаниях с госучастием также будет выделяться не менее 30 душ крестьян.

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Malina Krasnaya

передавайте мне жён уехавших айтишников

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Александр Корнеев

ну и квартиры, чего мелочиться

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Malina Krasnaya

не понимаю. фронтендеры должны быть на фронте

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Alexey QuQu
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Электронный татарин
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Suzdalina

Для них там всё кончится.

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Айрат Галиуллин

Очередная непродуманная попытка стопануть утечку мозгов, а хуй там …

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Qwerty54321

Я могу сразу предсказать ответ государства

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Михаил Романов
В Ozon руководство напомнило сотрудникам, что в компании «всегда лояльно относились к удалёнке», а также попросили сразу сообщать о полученной повестке.

Будут программировать с фронта, заявили в Ozon

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Alexey QuQu

Они намекают что то что они могут свалить из страны и работать удаленно

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Hnorr

Ага, да. Работать удаленно могут, но перевод ЗП в другую страну они не получат. А так да, работай - не хочу

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Alexey QuQu

Слушай, это объективно не проблема работодателя, я думаю любой грамотный ITшник найдет способ перевода

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Karol

О чем вы? Все эти вопросы давно решены компаниями.

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Malina Krasnaya

главное преимущество работы в нашей компании - быть на *передовой* прогресса

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Вадим Д.

А уж не будут ли "отсроченных" ИТ-специалистов собирать в своеобразные Шарашки-2.0?

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Слегка Придурковатый

Максут, ну давай, скажи что-нибудь смешное.

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дискотека 80-х

Ахах )) Это как если бы девушка в парке попросила Чикатило об отсрочке. Типа, давайте я сперва борщ доварю.

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Вася Пражкин

А зачем девушка в парке варит борщ?

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Yan

Государству видать все равно на экономику, хоть какую то. Только не понятно, что такое сыкло все в правительстве.

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Sergeant Ding

Ребята, айтишники! Оставайтесь!

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Roman Moskovskiy

Осталось забронированным еще выдать паспорт другого цвета, хехе

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Hnorr

А чё не так сразу?

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Слегка Придурковатый

Дохуя умный этот Апурин. И считает неплохо. Значит, пойдёт в артиллеристы.

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Противоположный Денис

Те кто на ОПК работают и так бронь имеют

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Луиджи Вампа

Ребята на заводах принесут больше пользы , а не айти.

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Толстой

Но айти уже давно есть на заводах.

https://severstal.com/rus/about/structure/businesses/severstal-infokom/

«Северсталь-инфоком» Северстали
«Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании «Северсталь».
severstal.com
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Алексей Власов

А кто траектории снарядов рассчитывать будет? Нет, всем математиков и программистов на передовую, дронами управлять!

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