Путин продлил до конца 2023 года запрет на сделки с долями «недружественных» иностранцев в финансовой сфере Статьи редакции
А также в индустрии топливной промышленности.
- Документ разместили на официальном сайте правовой информации. Под запрет попадают все сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и порядок реализации инвестиционных проектов, поясняет ТАСС.
- Названные сделки можно совершить, но только по особому разрешению президента. Изначально запрет должны были снять в конце 2022 года, а теперь продлили до 31 декабря 2023 года. По словам «Интерфакса», это ожидаемо: опцию «неоднократного продления» изначально заложили в тексте документа.
- Это поправка к указу от 5 августа 2022-го о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
- Позже Путин также утвердил список из 45 банков, которые не могут продать доли без его разрешения. Среди них — «Райффайзенбанк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру», «Яндекс Банк» и другие. А в ноябре продлил до конца 2023 года и запрет на покупку долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ. Он тоже должен был закончиться в конце 2022-го.
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Он так уверен, что задержится на троне до конца 2023?))
он еще выборы 2024 выиграет
Так в 2024 же не будет из-за военного положения
спойлер
Какой спойлер, оно уже как бы месяц как объявлено в «свежезаехавших» регионах
Аналогично и в Украине в 2024 можно не проводить
частично!!!!!
Ну значит я дарю офигенную отмазку Пескову
щедро
Скорее Зеленскому
Можно подумать до этого они были.
И 2036?))
думаешь, 2036 будет?
ну в поправках был
как манифест единой россии 2002
Он их так-то уже выиграл, ещё в 2008, если и не раньше.
Как в Украине 98% за проголосуют
146
Очень хотелось бы чтобы он не задержался, но кто у нас крестьян спрашивать будет)
из разночинцев
Вы так уверены, что этого не случится. Наивный.
я женщина
И Вы женщина?
звучит как манифест, поддерживаю.
и я женщина!
Капец, спокойная политическая дискуссия за чашкой вечернего чая скатилась в фем-тред
🤣 а все одно и тоже, захотелось разнообразия. Верните проблемы равенства, а не вот эти вот войны
А какие проблемы с равенством? )
В его отсутствии
Там еще накопительную часть пенсий снова "заморозили" - "потому что тогда бюджету надо будет потратиться на 925 что ли миллиардов", как-то так написали. А я уж было думал что тратиться бюджету на пенсии - ок и норм, тем более когда это деньги, которые людьми инвестировались - в отечественный рынок же...
32% бюджета на три года - армия и силовики. светлое будущее
Да видел я, что на медицину и образование вместе взятые уже давно меньше чем на это.
У меня престарелый сосед один шутил, пенсию дают на мыло с веревкой и может на бутылку хорошего алкоголя, чтобы с комфортом уйти из жизни, вежливый намек на твою никчемность в старосьи. С последними новостями о пенсии видать даже такого счастья лишают)
Последние новости идут в паре с новостями об инфляции и росте цент, так что да.. Старикам тут не место 💔
Талоны на питание - забота однако. http://nm71.ru/news/article/112930
рафий Тульской на печать продов
Прощай инвестиции прощай экономика
Ещё 24.02 попрощались
Так странно наблюдать, как кучка чекистов уничтожает будущее ста миллионов человек на несколько поколений вперёд
Хм, личное разрешение президента на продажу частей коммерческих организаций, прикольно. Кучеряво живём, товарищи!
А кто даёт разрешение на продажу замороженных активов россиян за границей?
"Позже Путин также утвердил список из 45 банков, которые не могут продать доли без его разрешения."
Браво Дед-Побед!
Ну кстати тут можно отрицательно отнестись из-за «почему какой-то пчел решает, что кому продавать», но с другой стороны — запрет на продажу Райфа и прочих Юникредитов позволяет гарантировать, что не будет как с Сосьете Женераль, который Британия сразу под санкции отправила, или как с Тиньком, у которого свифты по 20 тысяч американских гривен минимум
Если бы, тот же райф судя по новостям в итоге перейдет подсанкционному втб . Тот-то они сделали беспроцентный вывод по сбп до конца года на любые суммы.. думаю и на юникредит скоро найдется крепкий хозяйственник
Да? Ну, будем посмотреть, я надеялся это ЦБ пролоббировал, как стоп-кран против отключения межбанка выглядило жестко, но здраво
"Особое разрешение президента" - это провести переговоры "в ночь на ...", как сделал Кудрин?
https://www.youtube.com/watch?v=5P6ADakiwcg
Благослови отец наш!