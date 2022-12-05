Право
Полина Лааксо

Путин продлил до конца 2023 года запрет на сделки с долями «недружественных» иностранцев в финансовой сфере Статьи редакции

А также в индустрии топливной промышленности.

  • Документ разместили на официальном сайте правовой информации. Под запрет попадают все сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и порядок реализации инвестиционных проектов, поясняет ТАСС.
  • Названные сделки можно совершить, но только по особому разрешению президента. Изначально запрет должны были снять в конце 2022 года, а теперь продлили до 31 декабря 2023 года. По словам «Интерфакса», это ожидаемо: опцию «неоднократного продления» изначально заложили в тексте документа.
  • Это поправка к указу от 5 августа 2022-го о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
  • Позже Путин также утвердил список из 45 банков, которые не могут продать доли без его разрешения. Среди них — «Райффайзенбанк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру», «Яндекс Банк» и другие. А в ноябре продлил до конца 2023 года и запрет на покупку долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ. Он тоже должен был закончиться в конце 2022-го.

#новость #банки

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47 комментариев
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 Виктория Никанорова

Он так уверен, что задержится на троне до конца 2023?))

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Андрей Рядькин

он еще выборы 2024 выиграет

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Andre Macareno

Так в 2024 же не будет из-за военного положения

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Андрей Рядькин

спойлер

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Andre Macareno

Какой спойлер, оно уже как бы месяц как объявлено в «свежезаехавших» регионах

Аналогично и в Украине в 2024 можно не проводить

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Андрей Рядькин

частично!!!!!

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Andre Macareno

Ну значит я дарю офигенную отмазку Пескову

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Андрей Рядькин

щедро

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Dispozito

Скорее Зеленскому

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Степан Фадеев

Можно подумать до этого они были.

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Виктория Никанорова

И 2036?))

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Андрей Рядькин

думаешь, 2036 будет?

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Виктория Никанорова

ну в поправках был

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Андрей Рядькин

как манифест единой россии 2002

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Вадим Д.

Он их так-то уже выиграл, ещё в 2008, если и не раньше.

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Alex R

Как в Украине 98% за проголосуют

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Андрей Рядькин

146

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Евгений Широков

Очень хотелось бы чтобы он не задержался, но кто у нас крестьян спрашивать будет)

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Виктория Никанорова

из разночинцев

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muiren

Вы так уверены, что этого не случится. Наивный.

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Виктория Никанорова

я женщина

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Andre Macareno
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Павел Иванов

И Вы женщина?

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Ананасинка

звучит как манифест, поддерживаю.
и я женщина!

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Павел Иванов

Капец, спокойная политическая дискуссия за чашкой вечернего чая скатилась в фем-тред

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Ананасинка

🤣 а все одно и тоже, захотелось разнообразия. Верните проблемы равенства, а не вот эти вот войны

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Павел Иванов

А какие проблемы с равенством? )

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James B

В его отсутствии

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ilia

Там еще накопительную часть пенсий снова "заморозили" - "потому что тогда бюджету надо будет потратиться на 925 что ли миллиардов", как-то так написали. А я уж было думал что тратиться бюджету на пенсии - ок и норм, тем более когда это деньги, которые людьми инвестировались - в отечественный рынок же...

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Андрей Рядькин

32% бюджета на три года - армия и силовики. светлое будущее

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ilia

Да видел я, что на медицину и образование вместе взятые уже давно меньше чем на это.

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Евгений Широков

У меня престарелый сосед один шутил, пенсию дают на мыло с веревкой и может на бутылку хорошего алкоголя, чтобы с комфортом уйти из жизни, вежливый намек на твою никчемность в старосьи. С последними новостями о пенсии видать даже такого счастья лишают)

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Ананасинка

Последние новости идут в паре с новостями об инфляции и росте цент, так что да.. Старикам тут не место 💔

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SEO с 2002 года

Талоны на питание - забота однако. http://nm71.ru/news/article/112930

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Избирательный Слава

рафий Тульской на печать продов

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Пыня Окурок

Прощай инвестиции прощай экономика

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Bro.777

Ещё 24.02 попрощались

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Пыня Окурок

Так странно наблюдать, как кучка чекистов уничтожает будущее ста миллионов человек на несколько поколений вперёд

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Вадим Д.

Хм, личное разрешение президента на продажу частей коммерческих организаций, прикольно. Кучеряво живём, товарищи!

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James B

А кто даёт разрешение на продажу замороженных активов россиян за границей?

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Федеральный фитиль

"Позже Путин также утвердил список из 45 банков, которые не могут продать доли без его разрешения."
Браво Дед-Побед!

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Andre Macareno

Ну кстати тут можно отрицательно отнестись из-за «почему какой-то пчел решает, что кому продавать», но с другой стороны — запрет на продажу Райфа и прочих Юникредитов позволяет гарантировать, что не будет как с Сосьете Женераль, который Британия сразу под санкции отправила, или как с Тиньком, у которого свифты по 20 тысяч американских гривен минимум

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Михаил

Если бы, тот же райф судя по новостям в итоге перейдет подсанкционному втб . Тот-то они сделали беспроцентный вывод по сбп до конца года на любые суммы.. думаю и на юникредит скоро найдется крепкий хозяйственник

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Andre Macareno

Да? Ну, будем посмотреть, я надеялся это ЦБ пролоббировал, как стоп-кран против отключения межбанка выглядило жестко, но здраво

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Я никто и звать меня никак

"Особое разрешение президента" - это провести переговоры "в ночь на ...", как сделал Кудрин?

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SEO с 2002 года

https://www.youtube.com/watch?v=5P6ADakiwcg

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Ivan Siniy

Благослови отец наш!

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