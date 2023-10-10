Право
Евгения Евсеева

Операторы попросили перенести вступление в силу новых требований безопасности к хостинг-провайдерам на январь 2025 года Статьи редакции

Сейчас срок — декабрь 2023-го, и компании считают, что к этому времени не успеют исполнить все меры, также они повлекут рост расходов.

  • ИТ-компании и операторы подготовили отзывы на проект Минцифры, который должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Речь о поправках к принятым в июле 2023-го изменениям в закон «Об информации», которые регулируют работу хостинг-провайдеров. Проект Минцифры детализирует требования к провайдерам. С отзывами ознакомились Forbes и «Коммерсантъ».
  • Принятый летом закон предполагает создание реестра провайдеров. Они должны быть зарегистрированы в России, размещать свою инфраструктуру на территории страны, а также предоставлять доступ к ней Роскомнадзору и ФСБ. Кроме того, им нужно проводить идентификацию всех своих клиентов, установить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и использовать национальную систему доменных имен (НСДИ). Те, кто в реестр не попадёт, должны прекратить оказывать услуги.
  • Проект Минцифры эти требования конкретизирует. В частности, нужно использовать только DNS-серверы НСДИ, подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно передавать туда информацию. Если та выявит, что через провайдера проводят кибератаку, например DDoS, компания должна самостоятельно заблокировать свои ресурсы в течение 12 часов.

Чего опасаются провайдеры и что говорят в Минцифры

  • Операторы считают, что часть требований просто невыполнима, и просят перенести их вступление в силу на 1 января 2025 года. Например, «Мегафон» поясняет, что для передачи информации в ГосСОПКА нужно весь трафик направлять через межсетевой экран. Это отдельная коммерческая услуга, которую провайдер хостинга не вправе навязывать своим клиентам. Также он ограничивает и замедляет трафик.
  • Все эти меры потребуют проектирования системы защиты информации, для которой необходимо закупить оборудование и ПО, а также нанять и подготовить специалистов, говорят в «Мегафоне». МТС в своём отзыве тоже указывает на «большие финансовые и операционные издержки на приведение инфраструктуры в соответствие с требованиями приказа».
  • Также в МТС опасаются, что в текущем виде поправки грозят компаниям ответственностью за «действия или бездействие лиц, которым предоставляются вычислительные мощности, в случае их использования для компьютерных атак». В «Яндексе» считают, что нужно добавить поправки, которые позволят провайдерам самостоятельно определить, как оптимально выстраивать реакцию на действия хакеров и избежать дополнительных расходов на средства анализа трафика.
  • В Минцифры же заявили изданиям, что причин для корректировок не видят. Срок вступления требований в силу соответствует срокам, закреплённым в законе «О связи», считают в ведомстве.
  • Опрошенные Forbes эксперты считают, что исполнение всех требований повлечёт рост расходов, которые могут позволить себе не все провайдеры — в свою очередь это приведёт к уходу с рынка ряда небольших игроков. Их доля достанется более крупным компаниям, которым придётся переложить свои расходы на клиентов.

#новость

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 Слегка Придурковатый

Вызываю Максута. Приём, приём.

По что хостеров погубить хочешь, Максут?

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Нейрослав Жепетеев

Максут Игоревич занят разваливанием VPN-точек, перезвоните позже!

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Вадим Д.

Преодоление невыполнимого — часть даже не рисков, это рутина бизнеса в РФ.

Можно хотя бы до 2035-го повременить? А то зарубежных хостеров сплошь в неблагонадёжные записали.

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

У страны скреп просто нереальные задачи))

Емитесь сами как хотите))

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oneselday

Хорошо когда хоститься можно у себя, а клиенты сами разбираются с хостами, давая тебе только фтп)

Упаси боже работать с местными хостинг провайдерами, которые будут круче госуслуг)

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Тоже хочу

Путин, дай время вывести бабло и свалить!

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Андрей Соломатов

прям крик души, вам хоть есть что выводить, а мне налегке лететь

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