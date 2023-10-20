ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 400 тысяч рублей за повторный показ рекламы кредита с условиями мелким шрифтом Статьи редакции
Компания не исполнила предыдущее предписание ведомства о нарушении.
- Административное дело связано с рекламой опции «Гарантированная ставка», сообщила ФАС. В ней крупным шрифтом указывалась «привлекательная для потребителя» информация о ставке по кредиту от 4%. Иные условия, влияющие на стоимость займа, указывались в сноске «трудным для восприятия» шрифтом «в течение короткого времени».
- В начале октябре 2023 года ведомство признало рекламу ненадлежащей, выдало компании предписание об устранении нарушений и оштрафовало на 500 тысяч рублей.
- «Почта банк» отчитался об исполнении требований ФАС, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжилась, пояснили в ведомстве.
- В мае 2023 года за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей, а «Сбер» — на 600 тысяч.
- Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Регулятор отмечал, что в рекламе часто говорят о потребкредитах по ставке от 4% «или даже бывает там ипотека за 0%», но «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».
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Им легче показать рекламу и заплатить штраф в 400к)
Трафика то больше с рекламы, больше заявок и на своих % с 5-6 клиентов сделают больше денег за год (а клиентов будет явно не 5-6)
Сделайте х10 штраф, будет 4.000.000₽ штраф, тогда уже аналитики +- начнут подсчитывать убытки от таких действий
Или просто пару процентов от кредитного портфеля банка, тогда ой как завоют)
Но вот кто «пенсионерскому госбанку» объявит такие санкции в виде 1/50 от выручки, это уже другой вопрос)
Я расписал, какая механика штрафов +- работала бы, но все равно ясно, что «хорошие люди» порешают все самостоятельно)
И это обидно, что «все равны перед законом, но есть ровнее»
Показуха бурной деятельности!
Лучше 4% от оборота - аналитикам легче считать будет
Так клиенты же оплатят 🌚
Так выгоднее показывать эту рекламу и платить мизерные по меркам банков штрафы, всё логично.
Показуха штрафов банков, зато многие зрители ТВ будут уверены: во как о нас заботятся.
Отличное было времечко!
штрафы должны быть не в тысячах, а в миллионах, тогда чесаться будут
Смысл штрафов пропадает, когда государственную контору государство и штрафует
Теперь понятно откуда взялась финансовая дыра у Почты России...
Больше, больше штрафов! У Почты России дыра, которая из бюджета будет покрываться, и у Почта Банка та же история. Один фиг деньгами госбюджета дыры латать😂ФАС и прочие госконторы-бездельники (Роспотребнадзору привет) пущай хоть обштрафуются, денег в РФии много, тем более, когда это одни и те же деньги - деньги налогоплательщиков
У Почты России всегда дыра была, просто раньше они дотации в прибыль записывали и видно не было, а сейчас нет дотаций - нет прибыли
Представляю, какие банки понесли немыслимые потери, оплатив от 300 до 600 тр)))))
В электричке как-то ехал читал на стене правила акции.
Там какой-то нереальный пиздец