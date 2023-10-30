Право
Евгения Евсеева

Президент США обязал Microsoft, Amazon и Google делиться с правительством результатами тестов ИИ Статьи редакции

Джо Байден подписал указ о мерах безопасности в области искусственного интеллекта.

  • Администрация президента США выпустила указ об искусственном интеллекте. Его уже подписал Джо Байден, сообщают Bloomberg и The Verge. Документ, как и все исполнительные указы президента, «имеет силу закона», передаёт CNBC.
  • Всего указ преследует восемь целей: создание новых стандартов безопасности ИИ, защита частной жизни, содействие равенству и гражданским правам, защита потребителей, поддержка работников, содействие инновациям и конкуренции, сотрудничество с другими странами и использование ИИ правительством.
  • Компании-разработчики «самых мощных» ИИ-систем должны будут делиться с правительством США результатами тестов на безопасность и другой важной информацией. Речь о Microsoft, Amazon, Google и других ИТ-гигантах, уточняет Bloomberg. За разработку стандартов будет отвечать Национальный институт стандартов и безопасности; Минторгу поручили создать руководство по маркировке ИИ-контента.
  • Также указ предусматривает разработку стандартов защиты при использовании ИИ в биотехе (чтобы избежать создания опасных биологических материалов) и программу кибербезопасности для обнаружения уязвимостей в критически важном ПО.
  • Часть документа призывает к созданию нескольких руководств, которые могут быть использованы при оценке защиты конфиденциальности пользователей, а также помогут избежать возможной дискриминации при помощи алгоритмов ИИ. Минздрав США должен будет создать программу оценки потенциально вредных практик в сфере здравоохранения, связанных с ИИ.
  • Правительство должно подготовить отчёт о влиянии ИИ на рынок труда и возможных способах поддержки тех, на чью карьеру повлияла технология. Также власти планируют расширить гранты на исследования ИИ в области здравоохранения и изменения климата и обеспечить студентам и преподавателям доступ к ключевой информации, а бизнесу — к техподдержке.
  • Среди прочего в документе есть просьба смягчить визовые требования для иностранных специалистов, которые хотят работать в американских компаниях, занимающихся ИИ.

#новость #ии

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115 комментариев
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 Earlbkv

-Аррряяяя! Закручивание гаек! Вмешательство в компании! Чекисты перекрывают кислород!
-Это США
-Какое правильное и мудрое решение 🥰🥰🥰

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Zloy Marketolog

Заметьте, что они не требуют прямой безграничный доступ ко всем данным и историям запросов пользователей и не требуют их хранить 10 лет. Они хотят контролировать безопасность.
Посмотрим какой у вас будет закон лет через... 5-10.

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47 комментариев
Venom

Да, обожаю за это vc. Еще и сверху каких-то оправдывания накидают. В США ведь никто не злоупотребляет властью 🗿

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7 комментариев
Артемий С.

У них немножко другой подход к таким вопросам, тотального контроля вроде не требуют

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1 комментарий
Капитан Оче Видность

Доводить всё до обсурда в сравнениях - это хорошая тактика. На впечатлительных хорошо действует. Контроль и регулирование потенциально опасной и непредсказуемой сферы - это плохо? Это тоже самое, что закручивать гайки ради контроля информационного поля и массовой слежки за гражданами?

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Artu

Началась холодная гонка ии, чем ответим ?

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Денис Демидов

Только идиоты считают, что есть страны, где элита даже не пытается трахнуть свой плебс, вопрос лишь в том, где плебс больше это позволяет (как в РФ), а где многократно меньше, как в США.

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Иван Серик
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Олег Волк

Сначала хотел возмутиться что придется искать переводчик, но потом понял, что смогу перевести и без него

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Andrey Yukin

А то вдруг он против демократии!

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Платон

Он уж явно не против

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1 комментарий
Кариночка

Даже если и против, мы никогда не узнаем

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Прозектор на удаленке

уже правительство вмешивается в работу ИИ ,этот говорит о масштабности и влиянии ИИ

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Future Prophecies

Попросили в целях торговли инсайдерской информацией, мало на нвидии взлетели чинуши

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oleg.pimenov

Чинуши? 🫣

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Mr Black

Хз почему старый дед(вернее его команда) раньше это не сделали.

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Иван Серик

Мне другое удивительно, как он до сих пор на кнопку не нажал!

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6 комментариев
Zloy Marketolog

Раньше кого? Они первые, кто этим озадачился.

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3 комментария
Fred Han

Просто Т-1000 не выпускайте и всё🫡

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nochnoy.ru

Это безнадёжно. Мы обречены.

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Слегка Придурковатый

Любой ИИ, после посещения государственных ведомств, превращается в кастрированного ИИ. Точнее, в ещё более кастрированного, чем был ранее.

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Griby Lenina

Неплохо.

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Давидыч

Стэйтему не откажешь

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Добрый и наивный

Их можно понять, довольно опасная и серьезная тема
Странно, что не взялись за это сразу же, а только сейчас

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Roman Orlov

Может быть взялись давно. Просто решили "узаконить отношения" :) Составить адекватный закон, чтобы потом не принимать к нему по 20 поправок в месяц, дело не быстрое.

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рэджон рондо

По факту легализовали то, что и так могли бы делать, но теперь еще и вмешиваться при необходимости

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Нормально всё, лучше чем большинство решений в стране скреп))

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Олег Юрьевич

Что за страна такая?

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1 комментарий
Ватник Наизнанку

Интересно, что регулирования крипты в США так и не появилось. Только правила начисления налогов. А AI быстро в регулирование залетел.

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MrBrutalFreak

Ближайшие годы акции компании из разработки аи будут тащить всю фонду США.

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1 комментарий
умный человек

Телеграм не сам отказался от ton. Регулируют когда им нужно
https://www.coindesk.com/markets/2020/05/12/telegram-abandons-ton-blockchain-project-after-court-fight-with-sec/

Telegram Abandons TON Blockchain Project After…
Telegram CEO Pavel Durov says the company is abandoning its TON blockchain project after losing an…
www.coindesk.com
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1 комментарий
Винарис Гумаров

Пора убирать этого человечка 😡

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Тоже хочу

Ну-ка покажите, какие смешные картинки там у вас получаются

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Gennady
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Сергей Д.

ООо этодругин

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Суздальский огурец

На самом деле он боится восстания машин

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Орбитальный Тигр

Регуляция нейросетей - естественный процесс.
Дальше продвинулся Евросоюз, хотя основные документы они примут еще через 1-2 года. В Штатах тоже активное движение в этом направлении.
И до России дойдет. Никуда не деться.

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Антон Большаков

Пока до нас дойдет, ии уже захватит планету )

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4 комментария
Владимир Гусев

хм , а если не делиться , то будет штраф ?

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James Bomond

Между тем, сам ИИ

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Eli

Проклятый диктатор

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Дмитрий

Может скоро додумаются до блокировки соцсетей у себя в США. Хотя, постойте

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Святослав М.

Потому что с правительством нужно делаться абсолютно всем

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112 комментариев
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