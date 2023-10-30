Президент США обязал Microsoft, Amazon и Google делиться с правительством результатами тестов ИИ Статьи редакции
Джо Байден подписал указ о мерах безопасности в области искусственного интеллекта.
- Администрация президента США выпустила указ об искусственном интеллекте. Его уже подписал Джо Байден, сообщают Bloomberg и The Verge. Документ, как и все исполнительные указы президента, «имеет силу закона», передаёт CNBC.
- Всего указ преследует восемь целей: создание новых стандартов безопасности ИИ, защита частной жизни, содействие равенству и гражданским правам, защита потребителей, поддержка работников, содействие инновациям и конкуренции, сотрудничество с другими странами и использование ИИ правительством.
- Компании-разработчики «самых мощных» ИИ-систем должны будут делиться с правительством США результатами тестов на безопасность и другой важной информацией. Речь о Microsoft, Amazon, Google и других ИТ-гигантах, уточняет Bloomberg. За разработку стандартов будет отвечать Национальный институт стандартов и безопасности; Минторгу поручили создать руководство по маркировке ИИ-контента.
- Также указ предусматривает разработку стандартов защиты при использовании ИИ в биотехе (чтобы избежать создания опасных биологических материалов) и программу кибербезопасности для обнаружения уязвимостей в критически важном ПО.
- Часть документа призывает к созданию нескольких руководств, которые могут быть использованы при оценке защиты конфиденциальности пользователей, а также помогут избежать возможной дискриминации при помощи алгоритмов ИИ. Минздрав США должен будет создать программу оценки потенциально вредных практик в сфере здравоохранения, связанных с ИИ.
- Правительство должно подготовить отчёт о влиянии ИИ на рынок труда и возможных способах поддержки тех, на чью карьеру повлияла технология. Также власти планируют расширить гранты на исследования ИИ в области здравоохранения и изменения климата и обеспечить студентам и преподавателям доступ к ключевой информации, а бизнесу — к техподдержке.
- Среди прочего в документе есть просьба смягчить визовые требования для иностранных специалистов, которые хотят работать в американских компаниях, занимающихся ИИ.
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-Аррряяяя! Закручивание гаек! Вмешательство в компании! Чекисты перекрывают кислород!
-Это США
-Какое правильное и мудрое решение 🥰🥰🥰
Заметьте, что они не требуют прямой безграничный доступ ко всем данным и историям запросов пользователей и не требуют их хранить 10 лет. Они хотят контролировать безопасность.
Посмотрим какой у вас будет закон лет через... 5-10.
Да, обожаю за это vc. Еще и сверху каких-то оправдывания накидают. В США ведь никто не злоупотребляет властью 🗿
У них немножко другой подход к таким вопросам, тотального контроля вроде не требуют
Доводить всё до обсурда в сравнениях - это хорошая тактика. На впечатлительных хорошо действует. Контроль и регулирование потенциально опасной и непредсказуемой сферы - это плохо? Это тоже самое, что закручивать гайки ради контроля информационного поля и массовой слежки за гражданами?
Началась холодная гонка ии, чем ответим ?
Только идиоты считают, что есть страны, где элита даже не пытается трахнуть свой плебс, вопрос лишь в том, где плебс больше это позволяет (как в РФ), а где многократно меньше, как в США.
Сначала хотел возмутиться что придется искать переводчик, но потом понял, что смогу перевести и без него
А то вдруг он против демократии!
Он уж явно не против
Даже если и против, мы никогда не узнаем
уже правительство вмешивается в работу ИИ ,этот говорит о масштабности и влиянии ИИ
Попросили в целях торговли инсайдерской информацией, мало на нвидии взлетели чинуши
Чинуши? 🫣
Хз почему старый дед(вернее его команда) раньше это не сделали.
Мне другое удивительно, как он до сих пор на кнопку не нажал!
Раньше кого? Они первые, кто этим озадачился.
Просто Т-1000 не выпускайте и всё🫡
Это безнадёжно. Мы обречены.
Любой ИИ, после посещения государственных ведомств, превращается в кастрированного ИИ. Точнее, в ещё более кастрированного, чем был ранее.
Неплохо.
Стэйтему не откажешь
Их можно понять, довольно опасная и серьезная тема
Странно, что не взялись за это сразу же, а только сейчас
Может быть взялись давно. Просто решили "узаконить отношения" :) Составить адекватный закон, чтобы потом не принимать к нему по 20 поправок в месяц, дело не быстрое.
По факту легализовали то, что и так могли бы делать, но теперь еще и вмешиваться при необходимости
Нормально всё, лучше чем большинство решений в стране скреп))
Что за страна такая?
Интересно, что регулирования крипты в США так и не появилось. Только правила начисления налогов. А AI быстро в регулирование залетел.
Ближайшие годы акции компании из разработки аи будут тащить всю фонду США.
Телеграм не сам отказался от ton. Регулируют когда им нужно
https://www.coindesk.com/markets/2020/05/12/telegram-abandons-ton-blockchain-project-after-court-fight-with-sec/
Пора убирать этого человечка 😡
Ну-ка покажите, какие смешные картинки там у вас получаются
ООо этодругин
На самом деле он боится восстания машин
Регуляция нейросетей - естественный процесс.
Дальше продвинулся Евросоюз, хотя основные документы они примут еще через 1-2 года. В Штатах тоже активное движение в этом направлении.
И до России дойдет. Никуда не деться.
Пока до нас дойдет, ии уже захватит планету )
хм , а если не делиться , то будет штраф ?
Между тем, сам ИИ
Проклятый диктатор
Может скоро додумаются до блокировки соцсетей у себя в США. Хотя, постойте
Потому что с правительством нужно делаться абсолютно всем