Владелец Tinder отказался от иска к Google из-за навязывания её платёжной системы Статьи редакции
Стороны урегулировали конфликт: к марту 2024 года Match Group сможет внедрить механизм оплаты сторонними способами.
- Match Group (управляет приложениями для знакомств Tinder, Our Time и другими) и Google объявили о достижении мирового соглашения, пишет The Verge.
- Match Group подала иск к Google в мае 2022 года, обвинив её в навязывании своей платёжной системы. На время суда они заключили сделку: Google не стала удалять приложения Match Group из своего магазина, а та взамен перечислила до $40 млн на эскроу-счёт вместо того, чтобы платить Google комиссию с транзакций напрямую.
- В июле Google направила встречный иск, обвинив Match Group в нарушении условий контракта и недобросовестном поведении. В октябре владелец Tinder объединился с Epic Games и коалицией генпрокуроров штатов США — с последними претензии урегулировали в сентябре 2023-го. Начало судебного разбирательства назначено на 6 ноября 2023 года.
- По условиям мирового соглашения, Match Group вернутся $40 млн, а к 31 марта 2024 года она сможет внедрить механизм использования сторонних платёжных систем. Он позволяет снизить стандартную комиссию в 30% (15% — для разработчиков с выручкой меньше $1 млн) до 26% и 11%.
- На урегулирование конфликта отреагировал глава Epic Games Тим Суини: он заявил, что его компания будет судиться с Google в одиночку, а от предложенной ею схемы платежей в обход Google Play отказывается — так как в рамках неё фирма всё равно «контролирует, отслеживает и облагает комиссией платежи между разработчиками и пользователями.
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Вот и умничка. Все сегодня молодцы.
Каждый раз думаю, а почему эпик геймс не судиться с эпл: условия почти зеркальные и комиссия гигантская
https://vc.ru/675557
А яблочным , что с гуся вода, что за абсурд прочитал буэ
🤷
хорошо, хоть мирно урегулировали конфликт
Странное решение конфликта в наше время. Я думал такое только в сказках бывает
а что, так можно?