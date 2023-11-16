Право
Артур Томилко

В Госдуме предложили отложить запрет авторизации на российских сайтах через иностранные сервисы до 2025 года Статьи редакции

Он должен был вступить в силу с 1 декабря 2023-го.

  • Законопроект внёс замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет ТАСС. Он же был инициатором закона, который ограничивает авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы.
  • Поправки предполагают продление срока, в течение которого можно будет использоваться иностранные системы для входа на российские ресурсы, до 1 января 2025 года.
  • Изначально ограничения должны были вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Владимир Путин подписал соотвествующий закон в конце июля. Под запрет, в частности, попадает использование аккаунтов Google и Apple для входа на российские сайты, поясняла «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Допускает ли документ использование электронной почты на иностранных доменах, он не уточнил.
  • Входить в личные кабинеты на российских сайтах можно будет по номеру телефона, через Госуслуги, электронную почту на российском домене или отечественные сервисы авторизации, а также с помощью Единой биометрической системы.

#новости #законы

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39 комментариев
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 НаряднаяШайга

Откладывают до последнего, видимо ещё есть надежда на труп в волдайском холодильнике)

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xsignes

Расфасовали уже... Вчера в перекрестке...

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Хэппи милф

Так и получаются мощи святых, которые потом возят на гастроли

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Qwerty54321

За такие ценники 8 лет можно получить

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Dery

у нас же не 37-й год на дворе ©

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SevSK

закон у нас для населения, поступок адама дырова и его награды после этого, всё прекрасно показали!

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Sergio Molotkoni

Я почти везде юзаю гугол, чую скоро пиздец всем моим аккаунтам

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Твой друг и товарищ

Придется переходить на отечественный мэйл ру. Или на рамблер :)

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джага джага

Vk

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Kirill

VK id

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Сестра Таланта

Почему нельзя было СНАЧАЛА подумать, а потом предлагать? Хотя о чем это я...

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Стерлядка Вяленая

А многие думают прежде чем сделать? Таких людей в принципе меньшинство.

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умный человек

Дак уж сразу до 2125

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Арбузио Бандерос

Ну такие планы у нас далекие строить не умеют

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Игорь Алакчеев

Мне больше всего с данной инициативой запомнился экран регистрации в приложении Спортмастера (iOS) - на выбор три опции: телефон, VK ID и Apple ID. И к закону подготовились, и правила Аппстор соблюли.

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Maksim

запрет на пользование иностранной авторизацией на то и запрет что никакой эппл авторизации

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Игорь Алакчеев

В этом и состоит попытка усидеть на двух стульях. Для публикации в аппстор обязана должна быть кнопка "Регистрация с Apple ID".

На самом деле, все уже придумано. Тот же китайский WeChat - кнопка Apple ID есть, после ее нажатия будь добр телефон или шагай отсюда.

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Maksim

видимо всем кто еще пользовался российскими сервисами из-за рубежа можно сказать пока. таковые еще кстати были?

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Rownie

госуслуги всё для тех у кого симки сгорели

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Игорь Алакчеев

А зачем симка для входа в Госуслуги? ТОТР уже несколько лет как работает у них.

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Rownie

Так они с октября сделали вход только с смс

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Игорь Алакчеев

Это для тех, кто не настроил никакой 2FA самостоятельно. Вход с ЭЦП, ТОТР-приложением, зарегистрированной в ЕБС биометрией как работал, так и работает.

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Rownie

а что еще можно настроить ? я так понял теперь выбора нет если не хочешь биометрию юзать

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Maksim

это только для рашн ситизен, если из Казахстана, то не судьба видимо

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Алексей

ты видимо не читал закон и из тех кто только заголовок осилил. ПРописано было, что иностранцы смогут использовать иные авторизации на росийских сайтах

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Роман Котов

Теперь через госуслуги будем авторизовываться везде

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Вадим Д.

Веб-камера и паспорт перед ней вывешивать.
А ещё лучше — чебурнет по карточкам.

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Я сказал свое имя машине

Кажись, кто-то с мозгами что-то подсказал

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Никита

Только дополнительные неудобства создали людям этим законом, позор какой-то

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Фоксик

В первый раз что ли?

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Печенька

А толку от этого? Понятно что это сделано из-за бессилия спецслужб рф дотянуться до иностранных почт, но российские компании и так всё отдадут по запросу и тогда смысл от этого закона

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Вася Пражкин

Я так понимаю, это из-за огромного болта, положенного на данную иницативу владельцами сайтов?

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Griby Lenina

Верим в лучшее?

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Елизавета Ф.

Ну раз отложили, то надеюсь, что запрет не введут тогда))

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джага джага
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Alexey Bannikov

Надеюсь к 2025 году они про это забудут

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High Stakes

Да и импортозамещением не заладилось как-то.

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Alex Lowen

В очередной раз эти недалекие люди пытаются регулировать рынок топорными методами. А добьются только раздражения и нулевой выгоды для экономики и безопасности (о чем я тут вообще)...

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Фоксик

Вы оптимист.
Скорей они отрицательно для экономики сделают

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