В Госдуме предложили отложить запрет авторизации на российских сайтах через иностранные сервисы до 2025 года Статьи редакции
Он должен был вступить в силу с 1 декабря 2023-го.
- Законопроект внёс замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет ТАСС. Он же был инициатором закона, который ограничивает авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы.
- Поправки предполагают продление срока, в течение которого можно будет использоваться иностранные системы для входа на российские ресурсы, до 1 января 2025 года.
- Изначально ограничения должны были вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Владимир Путин подписал соотвествующий закон в конце июля. Под запрет, в частности, попадает использование аккаунтов Google и Apple для входа на российские сайты, поясняла «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Допускает ли документ использование электронной почты на иностранных доменах, он не уточнил.
- Входить в личные кабинеты на российских сайтах можно будет по номеру телефона, через Госуслуги, электронную почту на российском домене или отечественные сервисы авторизации, а также с помощью Единой биометрической системы.
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Откладывают до последнего, видимо ещё есть надежда на труп в волдайском холодильнике)
Расфасовали уже... Вчера в перекрестке...
Так и получаются мощи святых, которые потом возят на гастроли
За такие ценники 8 лет можно получить
у нас же не 37-й год на дворе ©
закон у нас для населения, поступок адама дырова и его награды после этого, всё прекрасно показали!
Я почти везде юзаю гугол, чую скоро пиздец всем моим аккаунтам
Придется переходить на отечественный мэйл ру. Или на рамблер :)
Vk
VK id
Почему нельзя было СНАЧАЛА подумать, а потом предлагать? Хотя о чем это я...
А многие думают прежде чем сделать? Таких людей в принципе меньшинство.
Дак уж сразу до 2125
Ну такие планы у нас далекие строить не умеют
Мне больше всего с данной инициативой запомнился экран регистрации в приложении Спортмастера (iOS) - на выбор три опции: телефон, VK ID и Apple ID. И к закону подготовились, и правила Аппстор соблюли.
запрет на пользование иностранной авторизацией на то и запрет что никакой эппл авторизации
В этом и состоит попытка усидеть на двух стульях. Для публикации в аппстор обязана должна быть кнопка "Регистрация с Apple ID".
На самом деле, все уже придумано. Тот же китайский WeChat - кнопка Apple ID есть, после ее нажатия будь добр телефон или шагай отсюда.
видимо всем кто еще пользовался российскими сервисами из-за рубежа можно сказать пока. таковые еще кстати были?
госуслуги всё для тех у кого симки сгорели
А зачем симка для входа в Госуслуги? ТОТР уже несколько лет как работает у них.
Так они с октября сделали вход только с смс
Это для тех, кто не настроил никакой 2FA самостоятельно. Вход с ЭЦП, ТОТР-приложением, зарегистрированной в ЕБС биометрией как работал, так и работает.
а что еще можно настроить ? я так понял теперь выбора нет если не хочешь биометрию юзать
это только для рашн ситизен, если из Казахстана, то не судьба видимо
ты видимо не читал закон и из тех кто только заголовок осилил. ПРописано было, что иностранцы смогут использовать иные авторизации на росийских сайтах
Теперь через госуслуги будем авторизовываться везде
Веб-камера и паспорт перед ней вывешивать.
А ещё лучше — чебурнет по карточкам.
Кажись, кто-то с мозгами что-то подсказал
Только дополнительные неудобства создали людям этим законом, позор какой-то
В первый раз что ли?
А толку от этого? Понятно что это сделано из-за бессилия спецслужб рф дотянуться до иностранных почт, но российские компании и так всё отдадут по запросу и тогда смысл от этого закона
Я так понимаю, это из-за огромного болта, положенного на данную иницативу владельцами сайтов?
Верим в лучшее?
Ну раз отложили, то надеюсь, что запрет не введут тогда))
Надеюсь к 2025 году они про это забудут
Да и импортозамещением не заладилось как-то.
В очередной раз эти недалекие люди пытаются регулировать рынок топорными методами. А добьются только раздражения и нулевой выгоды для экономики и безопасности (о чем я тут вообще)...
Вы оптимист.
Скорей они отрицательно для экономики сделают