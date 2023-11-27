Учёная степень и доход: в Госдуму внесли законопроект о критериях для получения статуса квалифицированного инвестора Статьи редакции
Давать статус предлагается на основе комбинации критериев, например, образования с опытом работы и совершения сделок.
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Поправки про неквалифицированных инвесторов
- Документ предлагает установить, что брокеры обязаны заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании. Тот должен предусматривать право брокера использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах, а также вносить в договор изменения, которые дают это право. Сделать это можно, если инвестор успешно сдал тест для доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами.
- Также в число инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, предлагается включить облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Исключения — облигации с ипотечным покрытием и облигации, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций которого принадлежит государству, «ВЭБ.РФ» или «Дом.РФ».
- Если неквалифицированный инвестор сдал тест, а потом в течение пяти лет не совершал сделки, ему придётся пройти тестирование повторно. Сначала пятилетний срок будет отсчитываться от даты принятия закона, затем — от даты успешной сдачи теста. Порог, в рамках которого инвестор может совершить сделку, требующую прохождения теста (даже с отрицательным результатом), увеличат со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Поправки про квалифицированных инвесторов
- Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критерия образования с другими —опытом работы и совершения сделок, а также наличием имущества. Устанавливать требования к ним будет ЦБ. Сейчас для получения статуса нужно соответствовать одному из четырёх требований.
- Другая возможная комбинация: имущество во владении и дополнительное подтверждение от брокера, что физлицо обладает необходимыми знаниями. Для неё регулятор определит отдельно, каким должен быть размер имущества. Также он составит список сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, для которых можно подтвердить наличие знаний.
- Среди новых критериев — учёная степень, но не уточняется, в какой именно области. Ещё один — доход. Его минимальный размер, вид, период получения и другие требования также установит ЦБ.
- Если законопроект примут, он вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.
- ЦБ представил новую концепцию признания квалифицированным инвестором в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер принадлежащих инвестору активов. Регулятор отмечал, что сделал это, чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
- В декабре ЦБ предложил давать этот статус при наличии юридического образования и любого экономического. Сейчас для этого нужно подтвердить свою квалификацию в экономике — это может быть диплом о высшем образовании, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Да пусть уж сразу пропишут, что инвестировать могут только господа, а простолюдинам богатеть незачем
будем надеется что простолюдины это не мы
Кто мы? Вы из какого сословия, сударь?
из сословия сударей, как говорится сударь сударю рознь, но я особый сударь, сорь проблема с чувством юмора
Последние полтора года только и делаем что богатеем на бирже ))
Ну норм, почему я не могу отдавать свои заработанные деньги тому, кому хочу?)
2202202380903090
ЦБ статус не дадут получается из за неудачной инвестиции 300 лярдов $?
А для чего этот статус нужен, скажите пожалуйста непросвещенному?
Раньше (пару недель назад) он давал возможность, например, торговать иностранными акциями на СПБ бирже.
Ага, торговал я америкой и радовался что такой особенный, а потом - хуяк....и пропало всё. Благо не так много, но все равно пиздец обидно.
И чё, помог статус?))
Ага, если б его не было, остались бы деньги в российских активах, а так только цифра на экране с которой ничего не поделать.
Не нужен тебе такой статус
Пристроить очередного сыночка от любовницы в отдел по выдаче квала.
Вышка из метро, зп 100к, давайте сюда Квала!
Ок. Но зачем?
А существующие КИ будут отбирать?
А вот и экзамены на права инвестора.учёная степень, но не уточняется, в какой именно области
опыт работы и совершение сделок, а также наличие имущества
Непонятно, но дико интересно.
А самое главное:доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами
Осталось только придумать сложные финансовые инструменты и продолжить «заботу» об отечественных инвесторах.
Если исключить невероятную причину типа такой извращенной заботы о народа, для чего они это делают? Там ограничения на покупку норм зарубежных инструментов?
я не понял - сколько любовниц нужно иметь чтобы предендовать на статус квала?
Любовника. Независимо от пола)
Надеюсь, Диссернет уже приступил к проверке учёной степени этого депутата?
Инструкция о искоренении инвестиций в стране.