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Право
Евгения Евсеева

Учёная степень и доход: в Госдуму внесли законопроект о критериях для получения статуса квалифицированного инвестора Статьи редакции

Давать статус предлагается на основе комбинации критериев, например, образования с опытом работы и совершения сделок.

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  • Документ в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Поправки про неквалифицированных инвесторов

  • Документ предлагает установить, что брокеры обязаны заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании. Тот должен предусматривать право брокера использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах, а также вносить в договор изменения, которые дают это право. Сделать это можно, если инвестор успешно сдал тест для доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами.
  • Также в число инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, предлагается включить облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Исключения — облигации с ипотечным покрытием и облигации, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций которого принадлежит государству, «ВЭБ.РФ» или «Дом.РФ».
  • Если неквалифицированный инвестор сдал тест, а потом в течение пяти лет не совершал сделки, ему придётся пройти тестирование повторно. Сначала пятилетний срок будет отсчитываться от даты принятия закона, затем — от даты успешной сдачи теста. Порог, в рамках которого инвестор может совершить сделку, требующую прохождения теста (даже с отрицательным результатом), увеличат со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Поправки про квалифицированных инвесторов

  • Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критерия образования с другими —опытом работы и совершения сделок, а также наличием имущества. Устанавливать требования к ним будет ЦБ. Сейчас для получения статуса нужно соответствовать одному из четырёх требований.
  • Другая возможная комбинация: имущество во владении и дополнительное подтверждение от брокера, что физлицо обладает необходимыми знаниями. Для неё регулятор определит отдельно, каким должен быть размер имущества. Также он составит список сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, для которых можно подтвердить наличие знаний.
  • Среди новых критериев — учёная степень, но не уточняется, в какой именно области. Ещё один — доход. Его минимальный размер, вид, период получения и другие требования также установит ЦБ.
  • Если законопроект примут, он вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.
  • ЦБ представил новую концепцию признания квалифицированным инвестором в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер принадлежащих инвестору активов. Регулятор отмечал, что сделал это, чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
  • В декабре ЦБ предложил давать этот статус при наличии юридического образования и любого экономического. Сейчас для этого нужно подтвердить свою квалификацию в экономике — это может быть диплом о высшем образовании, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#новости #цб #инвесторы

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25 комментариев
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 Петр В

Да пусть уж сразу пропишут, что инвестировать могут только господа, а простолюдинам богатеть незачем

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Максим Егоров

будем надеется что простолюдины это не мы

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Петр В

Кто мы? Вы из какого сословия, сударь?

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Максим Егоров

из сословия сударей, как говорится сударь сударю рознь, но я особый сударь, сорь проблема с чувством юмора

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Георгий Станков

Последние полтора года только и делаем что богатеем на бирже ))

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Анатолий Муравьёв

Ну норм, почему я не могу отдавать свои заработанные деньги тому, кому хочу?)

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Fred Han

2202202380903090

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Колян

ЦБ статус не дадут получается из за неудачной инвестиции 300 лярдов $?

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Kirill Sushilnikov

А для чего этот статус нужен, скажите пожалуйста непросвещенному?

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Alex b

Раньше (пару недель назад) он давал возможность, например, торговать иностранными акциями на СПБ бирже.

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Lorne Malvo

Ага, торговал я америкой и радовался что такой особенный, а потом - хуяк....и пропало всё. Благо не так много, но все равно пиздец обидно.

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Zloy Marketolog

И чё, помог статус?))

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Lorne Malvo

Ага, если б его не было, остались бы деньги в российских активах, а так только цифра на экране с которой ничего не поделать.

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Zloy Marketolog

Не нужен тебе такой статус

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Фоксик

Пристроить очередного сыночка от любовницы в отдел по выдаче квала.

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Никита Косевич

Вышка из метро, зп 100к, давайте сюда Квала!

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Слегка Придурковатый

Ок. Но зачем?

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S

А существующие КИ будут отбирать?

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Вадим Д.

А вот и экзамены на права инвестора.

учёная степень, но не уточняется, в какой именно области
опыт работы и совершение сделок, а также наличие имущества

Непонятно, но дико интересно.

А самое главное:

доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами

Осталось только придумать сложные финансовые инструменты и продолжить «заботу» об отечественных инвесторах.

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Максим Егоров
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Zamir Saidov

Если исключить невероятную причину типа такой извращенной заботы о народа, для чего они это делают? Там ограничения на покупку норм зарубежных инструментов?

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kova7ev

я не понял - сколько любовниц нужно иметь чтобы предендовать на статус квала?

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Zloy Marketolog

Любовника. Независимо от пола)

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Zloy Marketolog

Надеюсь, Диссернет уже приступил к проверке учёной степени этого депутата?

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Вячеслав Чукреев

Инструкция о искоренении инвестиций в стране.

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