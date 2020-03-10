Оказывается, спортзалы специально не занимаются рассылками, соусы лежат в холодильнике, чтобы их чаще покупали, а Google не владеет правами на свой поисковый алгоритм.
Основатель креативного агентства Genius Steals Фарис Якоб запустил в Twitter опрос о самых странных фактах, которые его подписчики узнали от своих клиентов.
Константин Панфилов
Ароматизатор сыра в хорошо известной марке чипсов в концентрированном виде вызывает коррозию металла, например.
Artem Shevchenko
Никогда не знал что есть такой тред в твитере