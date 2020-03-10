Оказывается, спортзалы специально не занимаются рассылками, соусы лежат в холодильнике, чтобы их чаще покупали, а Google не владеет правами на свой поисковый алгоритм.

Основатель креативного агентства Genius Steals Фарис Якоб запустил в Twitter опрос о самых странных фактах, которые его подписчики узнали от своих клиентов.

Faris @faris What’s the weirdest thing you have learned working on a client? Что самое странное вы узнали, работая с клиентом?

Вот что из этого вышло.

Steve Chapman @stevexoh @faris Car safety design = assume a crash is inevitable and focus design on survival/minimising injury vs. Aircraft safety design = survival unlikely so focus design on preventing crash from happening. Obvious when you think of it but was a moment for me when I learnt this. «Проектирование безопасности автомобиля строится на предположении, что авария неизбежна, и нацелено на выживание пассажира и минимизацию травм. А безопасность воздушного судна — на предположении, что выживание маловероятно, поэтому упор на предотвращении катастрофы»

Pop-Marketer @joenormal @faris Gyms don’t email you EVER and really stay away from any contact after contract as any communication is just a reminder of the monthly payment and causes churn. «Спортзалы никогда не пишут на электронную почту и держатся подальше от любых контактов с клиентом после заключения контракта, так как любое общение напомнит о ежемесячном платеже и вызовет отток клиентов»

Vic Polkinghorne @vicpolky @joenormal @faris I once worked with a gym which had different comms strategies for members who used the gym and those who didn’t. They didn’t want to remind non users that they were paying for a membership, but wanted to remind heavy users of the value they were getting out of it... «Однажды я работал в спортзале с двумя разными коммуникационными стратегиями — для тех, кто пользовался и не пользовался услугами. Сотрудники не хотели напоминать не-пользователям, что они платят каждый месяц, но при этом постоянным клиентам напоминали о всех преимуществах, которые они получают от похода в спортзал»

Stu Wakeman @Stu_Wakeman @faris 1% of catfood buyers in the UK don't own a cat, or know anyone with a cat 🤔😲 «У 1% покупателей кошачьих кормов в Великобритании нет кошки или кота и знакомых владельцев этих животных»

Bhoka @boop @Stu_Wakeman @faris this is because sometimes tuna made for cat food is the only affordable way for no/low-income ppl to get meat/protein «Потому что тунец в кошачьем корме — единственный доступный по цене способ поесть мясо или белковую пищу для людей с низкими доходами»

Mike Brooks @Mike_Brooks22 @faris A very big UK advertiser with a very famous campaign doesn't own the IP of their own creative and pay a license fee to use name, identity & SFX «Очень большой рекламодатель Великобритании с очень известной кампанией не владеет собственной интеллектуальной собственностью и вынужден платить за использование имени, графики и другого контента»

Faris @faris @Mike_Brooks22 Wow. Google doesn’t own the rights to its algo - Stanford does because they wrote it there - and they operate under a license «Google не владеет правами на свой алгоритм — им владеет Стэнфордский университет, потому что основатели компании написали его там, и они работают под его лицензией»

Ben Thoma™ @StrictlyCircus @faris Most condiments don’t need to be refrigerated, but by encouraging them to be put there increases usage and purchase frequency. «Большинству пищевых добавок вроде соусов не нужно охлаждение, но их размещение в холодильниках увеличивает частоту использования и покупки»

Eric Miller @Schmeric @faris Cargill has a division that purchases and sells “distressed assets” that they think are undervalued and at the time of learning this that included the rights to “Who let the Dogs Out” and some Japanese sex hotels... «У продовольственной компании Cargill есть подразделение, покупающее и продающее «проблемные активы», которые, по её мнению, недооценены. Среди активов — права на песню “Who Let The Dogs Out” и несколько японских секс-отелей»

Pop-Marketer @joenormal @Schmeric @faris Also -Their exec office in Minnesota looks like a Bond villain’s ski chalet complete with priceless works of art hanging up throughout the building like they are motivational posters. «Кроме того, их офис в Миннесоте выглядит как горнолыжная база злодея бондианы с бесценными произведениями искусства, развешанными по всему зданию, как мотивационные плакаты»

simcevoy @simcevoy @faris Last year a major, global news media provider published 10,000 articles written entirely by AI. And no one worked it out. «В прошлом году крупный мировой поставщик новостей опубликовал 10 тысяч статей, полностью написанных ИИ. И никто не догадался»

Stuart Knapman @stuartknapman @faris That Norway, a country of 5m people, drinks 9% of all the world’s Pepsi Max «Норвегия с населением в 5 млн человек выпивает 9% всех мировых запасов Pepsi Max»

nick stewart @waywelive @faris Swiss watch companies make workers walk through a room with a pressure gradient to suck out any errant gold dust they may be leaving with. «Швейцарские часовые компании заставляют рабочих проходить через камеру с переменным давлением, чтобы высосать любую случайную золотую пыль, с которой они могут уйти»

Jack Rowley @jackinthedocks @faris The PPC term ‘roulete’ costs more than ‘roulette’ because the lower IQ indicates higher spend on gambling sites 🤯 «Слово “roulete” в контекстной рекламе стоит дороже, чем “roulette”, потому что низкий IQ указывает на более высокие расходы на сайтах онлайн-казино»

Jason Keath @jasonkeath @faris Louboutin sues anyone (or threatens to) who puts a solid warm color on the bottom of a shoe. And usually win. Not just red, but pink, orange, etc. «Дизайнер Кристиан Лубутен угрожает или подаёт в суд на любого, кто окрашивает подошву в сплошной тёплый цвет, не только красный, но и розовый, оранжевый. И обычно выигрывает»

Samantha J @PetiteSam @faris Mother's Day is KFC's biggest sales day of the year because nothing says “I love you” like a bucket of fried chicken. «В День матери у KFC самые большие продажи за год, потому что ничто не говорит “Я люблю тебя” так, как ведёрко жареной курицы»

Clar.ky @t_pk @1000YardBear @faris Restaurant chain; plank twice a day for 2 mins. When the bell goes everyone drops what they’re doing. Meetings are disconcerting. «В одной из сетей ресторанов все делают планку два раза в день по две минуты. Когда раздаётся звонок, все должны бросить текущие дела. Совещания получаются сумасшедшими»

Owen Priestley ◦◦ @owen20three @faris The cheese flavouring on a well known crisp brand is corrosive to metal in concentrated form. The board joke about not eating their own product «Ароматизатор сыра в хорошо известной марке чипсов в концентрированном виде вызывает коррозию металла. Руководство шутит, что не ест свой продукт»

marcusowens @marcusowens @faris That most flower companies are very sensitive about marketing recipients because of the number of people that buy flowers for someone other than their SO, but don’t want their SO to know about it. «Большинство цветочных компаний очень аккуратно пишут рассылки. Причина — люди, которые покупают цветы не для второй половинки и не хотят, чтобы их партнёры об этом узнали»

Michael Wintrob @mwintrob @faris Dunkin’ uses essentially industrial-grade cream in its coffee to get that amazing taste. Pringles borrowed name from a street in Cincinnati. «Dunkin’ использует в своём кофе промышленные сливки, чтобы получить этот удивительный вкус. А Pringles позаимствовала название с улицы в Цинциннати (город в штате Огайо, США — vc.ru)»

simcevoy @simcevoy @faris You can get a data feed of number of cars in supermarket car parks, taken from satellites, as over time it can be used to forecast supermarket stock performance. «Вы можете получить данные о количестве автомобилей на стоянках супермаркетов, взятых со спутников в разное время, и использовать для прогнозирования цены акций супермаркетов»

lynae cook @lynaecook @faris that more internet scams happen to uneducated millennials looking at porn than the senior community we assume is getting targeted by & falling for internet scams Необразованные миллениалы, которые смотрят порно, чаще становятся жертвами интернет-мошенников, чем пожилые люди — хотя считается, что злоумышленники таргетируются на стариков»

lynae cook @lynaecook @faris oh & also that ppl drink less when music videos are playing, so many bars ask DJs not to play more than 1 music video every 3-5 songs «Люди в барах меньше пьют, когда играет музыкальный клип, поэтому многие бары просят диджеев ставить не больше одного клипа на три-пять песен подряд»

Amelia Torode @Amelia_Torode @faris All Finnish related: The Finns drink more coffee than any country; there are more saunas than cars, even Burger King has a sauna attached; Karhu the best selling Finnish beer 40% is drunk in the sauna 🇫🇮 «Финны пьют больше кофе, чем любая другая нация; саун больше, чем автомобилей, даже в Burger King есть сауна, а самое продаваемое финское пиво Karhu 40% покупателей пьют в сауне»

Nathalia @shushumushu @faris No product has 100% penetration in the UK... as in, toilet paper/toothbrushes/soap isn’t to be found in a bunch of houses. «Ни один продукт в Великобритании не имеет 100% присутствия. Например, есть дома, в которых нет даже зубных щёток, мыла и туалетной бумаги»

Sara Tate @saraktate @faris @shushumushu Recently learned whilst working on a biscuit brand that biscuits have higher household penetration than loo roll! «Недавно работали с производителем печенья и узнали, что печенье встречается в домах чаще, чем туалетная бумага»