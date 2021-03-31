Или важного бизнес-партнёра.

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Это рубрика, в которой предприниматели, менеджеры и инвесторы делятся с читателями vc.ru музыкой, которую они слушают (или могли бы послушать) в разных ситуациях.

Дмитрий Спиридонов сооснователь CloudPayments

Для меня музыка — верный спутник по жизни. Я слушаю всё, но по настроению. Иногда классика, иногда что-то современное. Когда настроение на подъёме, отлично заходит что-то из старого и проверенного. The Doors, например, или Jefferson Airplane. Обычно с важных встреч с партнёрами еду в машине и слушаю что-то из этого.

Кирилл Николаев сооснователь HR-стартапа Potok и платформы для найма ИТ-специалистов «Подбор»

У каждого трека из списка есть своя причина включения в подборку: например, один ассоциируется с победой в прошлом, другой — даёт ощущение свободы, ещё один просто разгоняет хорошее настроение до максимальной скорости.

Руслан Гафуров сооснователь приложения для онлайн-тренировок Motify

Can’t Hold Us я услышал в 2013 году — ровно тогда, когда мы запустили ZakaZaka. Эта песня также стала одним из саундтреков к фильму «Джобс: Империя соблазна» с Эштоном Катчером в главной роли, фильм, который я ждал.

Мне тогда было 24 года. Это был первый интернет-проект, и я чётко помню то настроение, когда казалось, что мы делаем очень крутой и полезный продукт и у нас все получится, хотя впереди неизведанная бездна.

Для меня этот трек стал ностальгией по времени, когда мы делали свои первые шаги в направлении ИТ: никто не знал, как нужно делать правильно, мы просто слушали свою интуицию и шли вперед.

«Моя игра», мне кажется, всегда будет актуальна, вне зависимости от контекста.

Hypnotized просто очень красиво звучит и создаёт расслабляющий вайб, когда надо остановить мысли на какое-то время и просто насладиться музыкой.

Руслан Зайдуллин сооснователь телемедицинского сервиса Doc+

У меня всегда есть несколько треков под рукой, которые включают во мне режим sexy beast. Агрессивные в хорошем смысле (когда чувствуешь себя королем и в своей тарелке), сексуальные, иногда веселые, слушая которые кажется, что ты живешь свою жизнь на полную, все у тебя получится и вообще всё бодренько. Вот эти три трека — такие.

Кирилл Родин сооснователь «Кухни на районе»

Когда получил первые инвестиции или крутого бизнес-партнёра:

Когда познакомился с инвестором:

Когда увидел поступление на счёт после подписания:

Когда была первая встреча с инвестором, и ты думал, что выйдешь с инвестициями, но понял, что предстоит еще роудшоу на 10 фондов с твоей презентацией и не факт, что ты поднимешь бабло:

Когда инвестор сказал, что ему интересно, но ты прямо на встрече пытаешься понять к какому чеку инвестиций он готов:

Это на следующий рабочий день после эйфории от поступления денег на счёт:

За минуту до того, как постучаться в переговорку с первым инвестором: