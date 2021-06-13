Своими приемами по выходу из творческого тупика делится Джейми Фальковски, управляющий директор креативного агентства Day One Agency (делали рекламу для Nike и Motorola).

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Patrik Nygren/Flickr

Пожалуй, с этим сталкивался каждый: вы находитесь на третьей стадии поиска новой идеи, и все-все мысли уже пошли в ход. Вы перепробовали все — пересмотрели прошлые успехи, проделали обстоятельную стратегическую работу, устраивали мозговые штурмы до тошноты, но, несмотря на все усилия, концепция так и не сформулирована.

И что теперь? Как вернуться к назад и найти что-нибудь новое, чтобы выбраться из тупика?

Вот несколько способов взглянуть на проблему с новой точки зрения, которые я использую в своей практике.

Переписать задание с точки зрения шестиклассника

Не меняйте ничего в запросе, измените способ его выражения. Избавьтесь от части жаргона, например, переведите сложное описание на простой язык, чтобы провести мозговой штурм с людьми, далекими от маркетинга, коммуникаций и тому подобного.

Используйте всего несколько слов и большой шрифт на одном слайде. Сделайте его как можно более смелым и необычным, а затем отпустите проблему на некоторое время. Вы посадили семя для себя.

Многие творческие работники любят формулировать задачи в виде вопросов из серии «Как мы можем…». Такой подход — отличный способ сделать запрос минимальным и прямым.

Ненадолго забудьте о задаче (но сохраните заметки)

Сформулировав простую мысль, устранитесь от задачи и вместо этого сделайте то, что давно откладывали. Отправляйтесь на пробежку, наведите порядок в доме или возьмите книгу, отложенную в долгий ящик.

Что бы вы ни выбрали, это должно быть достаточно далеко от привычного ментального пространства, в котором мозг привык искать ответы на вопросы.

Многих людей, и меня в том числе, раздражают дедлайны творческих заданий. Сразу появляются случайные задачи и бессмысленные обязанности, но это и хорошо. Просто запишите свои мысли, будто увидели их во сне и скоро забудете. Эти мысли обретут смысл позже.

В моем агентстве мы недавно завели традицию под названием «Утро свежих мыслей». Каждую среду с 9 утра до полудня у нас есть время, чтобы зарядиться энергией, уйти от мониторов и вернуться с новыми идеями.

Используйте фрирайтинг

Не пытайтесь сразу создать идеальный слайд или идею — просто пишите. Выделите себе временное окно, по крайней мере, 20 минут, и уберите все отвлекающие факторы. Ни Slack, ни электронной почты. Можно включить музыку, если она вас не отвлекает. Возьмите чашку кофе или чая и приступайте к письму.

Я обычно записываю случайные слова, мысли и фразы и выделяю каждому по две-три минуты. По большей части они ни для чего не пригодятся, но так вы подключаете свой мозг к заданию и пытаетесь соединить точки между второстепенными идеями и проблемой.

Если что-то щелкает — круто, но если нет, значит, вы уже на полпути, так что не нервничайте.

Погрузитесь в сознание своей аудитории

Мне и моей команде часто везет — работая над маркетинговой или коммуникационной задачей, мы оказываемся достаточно тесно связаны с аудиторией, которую хотим охватить.

Особенно часто такое бывает в начале карьеры, когда мы сами попадаем в целевую аудиторию. Если вы далеки от студента поколения Z, попытайтесь увидеть мир его глазами. Что делает его счастливым, грустным, напуганным? Как он делится эмоциями, находит связи, отвлекается? Что для него ценно, а что является тяжелой работой?

Посмотрите, насколько эти разнообразные группы похожи на вас (или отличаются), на клиента или на проблему. Дополните свои размышления фрирайтингом или рисунками на скорую руку. Будем надеяться, что кусочки идеи или, по крайней мере, очертания начнут проявляться.

Поболтайте с человеком из другой сферы

Когда я действительно захожу в тупик, мне помогает общение с людьми, которые ничего не знают о маркетинге, поскольку работают в других секторах. Друзья-врачи, учителя или даже спортсмены — это люди, с которыми я просто общаюсь.

Я звоню им без цели непременно поговорить о работе. Мы просто обмениваемся последними новостями, и разговор о моем проекте может возникнуть, а может и нет.

Если этого не происходит, это не значит, что вы зря потратили время — просто вы пообщались с друзьями, и обычно этот дофаминовый выброс очень помогает. Возможно, это даже заставит вас почувствовать благодарность за брошенный вызов и даст силы вернуться к работе.